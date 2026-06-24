"Aku pikir dia tidak pernah pergi. Aku tidak tahu mengapa dia berkata, 'Aku sudah kembali'," kata mantan penyerang kelas dunia Ibrahimovic, yang kini menjadi pakar sepak bola di FOX Sports, dengan gaya menantangnya yang khas saat menyinggung bintang penyerang asal Portugal tersebut.
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"Aku kira dia tidak pernah pergi": Zlatan Ibrahimovic mempermalukan Cristiano Ronaldo
Ronaldo membawa Portugal unggul lebih dulu di awal pertandingan kedua fase grup Piala Dunia melawan Uzbekistan yang tak berdaya. Setelah bek kiri PSG, Nuno Mendes, memperbesar keunggulan lewat tendangan bebas (menit ke-17), penyerang Al-Nassr berusia 41 tahun itu mencetak gol keduanya pada menit ke-39.
Di babak kedua, gol bunuh diri yang dilakukan kiper Uzbekistan Abduvokhid Nematov serta gol dari Rafael Leao semakin memperlebar skor menjadi 5-0. Setelah peluit akhir dibunyikan, Ronaldo yang mencetak dua gol itu berteriak ke arah para pengkritiknya di depan kamera: "Aku kembali! Aku kembali!"
Setelah hasil mengecewakan 1:1 melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan grup pertama di Piala Dunia 2026, CR7 khususnya harus menanggung banyak kritik. Terutama sikap keras kepala dan kurangnya kerja sama tim yang dituduhkan kepada pahlawan nasional yang sudah tidak muda lagi ini, yang terkadang merebut peluang mencetak gol dari rekan setimnya yang berada dalam posisi jauh lebih baik dan akhirnya gagal mencetak gol.
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Cristiano Ronaldo "sangat bahagia" setelah mencetak dua gol di Piala Dunia 2026
Menjelang pertandingan melawan Uzbekistan, di Portugal pun sempat muncul perdebatan apakah pelatih tim nasional Roberto Martinez sebaiknya menempatkan Ronaldo di bangku cadangan. Ia tidak melakukannya dan kembali memasukkan CR7—yang kini telah mencetak 145 gol dalam 230 pertandingan internasional—ke dalam susunan pemain inti.
"Itu adalah pertandingan di mana peluang mencetak gol terbuka lebar – pertandingan di mana Portugal bisa mencetak banyak gol," tegas Ibrahimovic, bahwa penampilan Ronaldo melawan tim yang diunggulkan tidak boleh dilebih-lebihkan. Tanpa terpengaruh oleh hal itu, CR7 menyatakan: "Saya sangat senang. Yang terpenting tentu saja adalah kami telah bekerja sama dengan baik sebagai tim dan menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan pertandingan terakhir."
Dengan empat poin saat ini, Portugal tampaknya sudah memastikan lolos ke babak gugur, bahkan jika mereka tergeser ke peringkat ketiga di Grup K. Namun, target bagi Ronaldo dan rekan-rekannya jelas: mengalahkan Kolombia dalam pertandingan terakhir fase grup pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari (pukul 01.30 waktu Jerman), sehingga bisa menyalip tim Amerika Selatan tersebut dan menjadi juara grup.