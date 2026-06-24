"Aku kira dia tidak pernah pergi": Zlatan Ibrahimovic mempermalukan Cristiano Ronaldo

Ronaldo membawa Portugal unggul lebih dulu di awal pertandingan kedua fase grup Piala Dunia melawan Uzbekistan yang tak berdaya. Setelah bek kiri PSG, Nuno Mendes, memperbesar keunggulan lewat tendangan bebas (menit ke-17), penyerang Al-Nassr berusia 41 tahun itu mencetak gol keduanya pada menit ke-39.

Di babak kedua, gol bunuh diri yang dilakukan kiper Uzbekistan Abduvokhid Nematov serta gol dari Rafael Leao semakin memperlebar skor menjadi 5-0. Setelah peluit akhir dibunyikan, Ronaldo yang mencetak dua gol itu berteriak ke arah para pengkritiknya di depan kamera: "Aku kembali! Aku kembali!"

Setelah hasil mengecewakan 1:1 melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan grup pertama di Piala Dunia 2026, CR7 khususnya harus menanggung banyak kritik. Terutama sikap keras kepala dan kurangnya kerja sama tim yang dituduhkan kepada pahlawan nasional yang sudah tidak muda lagi ini, yang terkadang merebut peluang mencetak gol dari rekan setimnya yang berada dalam posisi jauh lebih baik dan akhirnya gagal mencetak gol.