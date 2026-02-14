Getty
Diterjemahkan oleh
"Aku kira bola itu masuk!" - Liam Delap dari Chelsea menjelaskan kegagalan mencetak gol yang mengejutkan melawan Hull setelah mencetak tiga assist berturut-turut
Chelsea melaju mulus meski Delap gagal mencetak gol.
Chelsea melaju ke babak kelima Piala FA di Stadion MKM dengan mengalahkan Hull berkat hattrick dari Pedro Neto dan gol dari Estevao. Namun, malam itu menjadi malam yang aneh bagi Delap, yang sekali lagi gagal mencetak gol. Dia seharusnya mencetak gol di babak pertama, tetapi gagal memastikan bola telah melewati garis gawang setelah memblokir tendangan pembersihan dari kiper. Delap berhasil mengumpulkan bola liar dan melepaskan tembakan ke gawang, tetapi tembakannya diblok oleh Phillips. Penyerang tersebut memang mengakhiri pertandingan dengan tiga assist, tetapi ia hanya mencetak dua gol dalam 23 penampilannya musim ini untuk Chelsea dan belum mencetak gol dalam sembilan pertandingan terakhirnya untuk The Blues.
- Getty Images Sport
"Saya kira sudah masuk!"
Delap mengakui setelah itu bahwa dia yakin bola telah masuk. Dia mengatakan kepada TNT Sports: "Saya bersumpah demi hidup saya, saya hampir berlari pergi. Saya pikir bola itu masuk. Jelas saya menunggu wasit meniup peluitnya. Seharusnya saya memasukkannya lagi, tapi itu gila. Bodoh dari saya, tapi saya pikir bola itu masuk."
Kesalahan itu mendapat kritik dari pakar dan pencetak gol terbanyak Premier League, Alan Shearer. Dia mengatakan kepada BBC Sport: "Astaga. Apa yang dilakukan Delap? Seolah-olah dia berpikir, 'Saya punya waktu yang cukup'. Dia berjalan santai ke arahnya dan mengambil waktunya. Apa yang kamu tunggu? Liam Delap tidak memiliki empat menit yang baik. Dia telah kehilangan bola dua kali dan gagal mencetak gol yang mudah. Delap bermain buruk dan dia diberi kesempatan malam ini. Delap terlihat sangat malas, penampilannya harus ditingkatkan."
Delap berhasil bangkit, mencetak tiga assist dalam pertandingan tersebut, yang kemudian mendapat pujian dari Shearer. Dia menambahkan: "Delap pulih dengan baik dari awal yang buruk dan berperan penting dalam kemenangan. Dia layak mendapat banyak pujian untuk itu."
Apa yang dikatakan Rosenior tentang Delap?
Manajer Chelsea, Liam Rosenior, memuji penampilan Delap setelah pertandingan. Ia mengatakan kepada wartawan: "Penampilan yang luar biasa. Sebagai seorang penyerang tengah, terutama dalam sistem yang kami mainkan, ini bukan selalu tentang diri sendiri. Ini tentang melibatkan pemain lain dalam permainan. Ini tentang kadang-kadang melakukan lari pengorbanan agar pemain lain mendapatkan ruang, dan menurut saya, sekali lagi, dia memulai tekanan kami dengan sangat baik. Tapi yang bagus adalah Anda menyoroti begitu banyak pemain berbeda, yang berarti ini adalah penampilan tim yang sangat kuat. Dan dari menit 1 hingga 15, saya merasa ini adalah penampilan yang sangat, sangat kuat malam ini."
Rosenior juga berbicara tentang penampilan timnya dan menjelaskan mengapa dia begitu terkesan dengan para pemainnya. Dia menambahkan: "Saya pikir hal positif secara keseluruhan adalah penerapan strategi tim. Saya pikir tekanan kami, intensitas kami, dan kerja keras kami, dan Pedro menjadi contohnya, jujur saja. Itulah mengapa dia mencetak gol-gol yang dia cetak. Saya sangat beruntung memiliki pemain-pemain berbakat seperti ini. Yang saya sadari dengan cepat bukan hanya bahwa mereka pemain yang bagus, tapi mereka profesional yang luar biasa. Saya merasa ini adalah penampilan yang sangat profesional malam ini melawan tim yang sangat bagus yang sedang berjuang untuk Premier League. Ini bukan pertandingan yang mudah. Beberapa permainan sepak bola kami adalah segala yang ingin saya lihat, tapi sebelum itu, nilai-nilai yang diwakili tim malam ini membuat saya menjadi pelatih yang sangat bahagia."
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Chelsea?
Chelsea akan mengetahui lawan mereka di babak kelima pada Senin saat undian untuk babak berikutnya Piala FA dilakukan. Sementara itu, mereka akan beralih fokus ke pertandingan berikutnya melawan Burnley di Liga Premier dalam seminggu ke depan.
Iklan