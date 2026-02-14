Delap mengakui setelah itu bahwa dia yakin bola telah masuk. Dia mengatakan kepada TNT Sports: "Saya bersumpah demi hidup saya, saya hampir berlari pergi. Saya pikir bola itu masuk. Jelas saya menunggu wasit meniup peluitnya. Seharusnya saya memasukkannya lagi, tapi itu gila. Bodoh dari saya, tapi saya pikir bola itu masuk."

Kesalahan itu mendapat kritik dari pakar dan pencetak gol terbanyak Premier League, Alan Shearer. Dia mengatakan kepada BBC Sport: "Astaga. Apa yang dilakukan Delap? Seolah-olah dia berpikir, 'Saya punya waktu yang cukup'. Dia berjalan santai ke arahnya dan mengambil waktunya. Apa yang kamu tunggu? Liam Delap tidak memiliki empat menit yang baik. Dia telah kehilangan bola dua kali dan gagal mencetak gol yang mudah. Delap bermain buruk dan dia diberi kesempatan malam ini. Delap terlihat sangat malas, penampilannya harus ditingkatkan."

Delap berhasil bangkit, mencetak tiga assist dalam pertandingan tersebut, yang kemudian mendapat pujian dari Shearer. Dia menambahkan: "Delap pulih dengan baik dari awal yang buruk dan berperan penting dalam kemenangan. Dia layak mendapat banyak pujian untuk itu."