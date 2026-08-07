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Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Aku Hanya Ingin Barcelona: Pesan Tegas Alvarez kepada Simeone

Transfers
LaLiga
J. Alvarez
D. Simeone
Atletico Madrid
Barcelona
Spanyol
Argentina

Kisah di Balik Pertemuan Krusial antara Alvarez dan Simeone

Masalah masa depan Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid, memasuki fase penentuan pada periode bursa transfer musim panas ini.

Barcelona pun masih yakin bahwa mendatangkan Alvarez adalah hal yang mungkin, dengan koordinasi yang terus dijalin bersama pemain asal Argentina itu.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Barcelona percaya strategi yang telah disusun sejak lama akan membuahkan hasil seiring berjalannya masa persiapan musim, dan seiring logika bursa transfer yang pada akhirnya akan berlaku dengan sendirinya.

Namun, Barca akan dituntut untuk mengeluarkan upaya finansial yang besar guna memberikan kompensasi kepada Atletico Madrid, yang merasa dirugikan.

  • Julian AlvarezGetty Images

    Pertandingan penentu di Miami

    Dalam beberapa jam terakhir, spekulasi terus berlanjut mengenai kemungkinan pertemuan langsung antara Alvarez dan pelatihnya, Diego Simeone, sebagai salah satu langkah terakhir yang mungkin membantu memecahkan kebuntuan negosiasi yang, setidaknya secara terbuka, tampak benar-benar terhenti.

    Surat kabar Sport menegaskan bahwa pertemuan yang dinanti-nantikan antara sang penyerang dan pelatih Atletico Madrid itu memang telah terjadi, dan pertemuan tersebut berlangsung selama gelaran Piala Dunia.

    Pada 2 Juli lalu, kedua pihak bertemu di Miami, memanfaatkan kunjungan Simeone ke pemusatan latihan timnas Argentina untuk menghabiskan waktu bersama putranya.

    Dalam konteks itu, sang pelatih dan pemain menemukan kesempatan yang tepat untuk membahas situasi sulit yang dialami Julian di bursa transfer saat ini.

    Menurut sumber yang dihubungi surat kabar tersebut, sang pemain sangat tegas dalam menyampaikan keinginannya untuk bermain bersama Barcelona pada musim 2026-2027, bukan Paris Saint-Germain, bukan Liga Primer Inggris, dan bukan tim lain mana pun, karena ia tidak memikirkan apa pun selain mengenakan seragam Catalan.

    Selama pertemuan ini, Simeone juga ingin menegaskan bahwa ia adalah pelatih klub, dan bahwa ia harus patuh serta menghormati keputusan-keputusan yang diambil dewan direksi Atletico Madrid dengan penghormatan setinggi-tingginya, tetapi tentu saja, ia tidak ingin menjalani satu musim di tengah suasana internal yang tidak memberikan manfaat apa pun bagi tim.

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  • Julian AlvarezGetty Images

    Permintaan Terakhir setelah Kembali dari Korea

    Rombongan Atletico Madrid akan kembali pekan depan setelah petualangan mereka di Korea Selatan, dan sejak saat itu, akan menjadi hal yang penting untuk menuntaskan kisah panjang yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir.

    Pada prinsipnya, dijadwalkan digelar pertemuan antara Julian Alvarez beserta lingkarannya di satu sisi, dan Mateu Alemany serta Gil Marin di sisi lain. 

    Dalam upaya baru untuk membuka saluran dialog dengan para petinggi klub ibu kota Spanyol itu, pemain internasional Argentina tersebut akan menegaskan kembali keinginannya untuk meninggalkan klub dan hijrah ke Barcelona.

    Menyadari kesulitan yang menyertai kesepakatan ini, serta suasana bergejolak yang timbul seputar kepindahan tersebut, sang pemain juga akan menekankan urgensi untuk membuka saluran dialog antara kedua klub.

    Julian meminta agar dilakukan upaya terakhir dan menunjukkan sedikit kemurahan hati, demi menegosiasikan sebuah kepindahan yang bisa menguntungkan semua pihak.

    Sang pemain menyadari bahwa dalam kerangka baru ini, Barcelona harus bertanggung jawab dalam tawaran finansialnya, demi mengganti nilai olahraga yang akan ditimbulkan oleh kepergiannya.

    Adapun jika hal itu tidak terjadi, maka begitu setidaknya babak negosiasi terakhir ini dijalankan, sang pemain akan menerima bahwa ia terpaksa melepaskan keinginannya dan tunduk pada keputusan Atletico Madrid.

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