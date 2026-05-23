Di awal babak kedua, sebuah spanduk raksasa bergambar logo DFB yang dicoret-coret disebarkan dari blok suporter VfB Stuttgart melintasi tribun penonton. Spanduk berdiameter sekitar 15 meter itu berhasil sampai ke blok suporter Bayern di sisi seberang Stadion Olimpiade Berlin.
Aksi protes spektakuler terhadap DFB! Para pendukung FC Bayern dan VfB Stuttgart bersatu dalam final Piala
Tak lama kemudian, logo tersebut disita di tribun utama dan dibawa ke ruang bawah tanah oleh petugas keamanan. Di bawah lambang tersebut tertulis "Penggugat, Hakim, algojo".
Selain itu, kelompok suporter dari kedua rival selatan ini melakukan protes dengan beberapa spanduk. "Rival besar bersatu: F**k you, DFB," misalnya, tertulis di tribun FCB. "Kami melawan segala sesuatu yang kalian wakili," tertulis di salah satu spanduk yang ditunjukkan oleh kelompok suporter Stuttgart ke arah Federasi Sepak Bola Jerman.
Selain itu, teriakan "DFB sialan" bergema dari tribun selama beberapa menit. Para pendukung Bayern dan VfB bahkan sesekali menyanyikan yel-yel bergantian dan bersatu dalam hal ini.
- AFP
Harga tiket final Piala DFB yang sangat mahal memicu protes dari para penggemar Bayern dan VfB
Salah satu alasan di balik protes tersebut adalah harga tiket yang sangat mahal yang ditetapkan DFB untuk final Piala di ibu kota. "Dengan harga 45 € (kategori penggemar), 80 € (kategori 3), 150 € (kategori 2), dan 195 € (kategori 1), DFB sekali lagi menetapkan harga tiket final piala yang sangat mahal. Jika melihat denah stadion, terlihat jelas bahwa bagian stadion yang sangat besar diklasifikasikan ke dalam kategori 1 dan 2 yang mahal," demikian pernyataan yang dikeluarkan menjelang pertandingan oleh Club Nr. 12, asosiasi suporter aktif FC Bayern.
Menurut komunitas penggemar juara berulang kali Jerman ini, terlalu sedikit tiket yang ditawarkan di kategori termurah, yang harganya 45 euro. "Sementara DFB biasanya menawarkan diskon untuk pelajar, mahasiswa, dan beberapa kelompok lain pada hampir setiap acara lainnya, mereka justru ingin meraup keuntungan maksimal pada final piala yang digembar-gemborkan sebagai acara bergengsi ini dan melupakan segala tanggung jawab sosial," lanjut Club Nr. 12.
Sementara itu, segera setelah aksi protes tersebut, kembang api dinyalakan di blok penonton kedua klub. Asap yang dihasilkan menyebabkan final piala tersebut harus dihentikan sementara selama sekitar satu jam karena kondisi visibilitas yang sangat buruk.
