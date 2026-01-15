AFP
Aksi Gemilang Mike Maignan Bantu AC Milan Jaga Persaingan Dengan Inter
Milan sempat tertinggal terlebih dulu dari tuan rumah
Setelah dua hasil imbang berturut-turut, AC Milan kembali ke jalur kemenangan selepas menaklukkan Como dengan skor 3-1 di Stadio Giuseppe Sinigaglia, Jumat (16/1) dini hari WIB, dalam laga tunda pekan ke-16 Serie A.
Tuan rumah, yang tampil dominan di laga ini, dan membutuhkan waktu sepuluh menit untuk membuka skor terlebih dulu ketika umpan silang Martin Baturina diterima Marc-Oliver Kempf yang selanjutnya menaklukkan Mike Maignan. Milan baru bisa menyamakan kedudukan melalui tendangan pealti Christopher Nkunku menjelang babak pertama usai.
Maignan tampil gemilang sepanjang pertandingan ini dengan mementahkan sejumlah peluang Como. Adrien Rabiot kemudian membalikkan keadaan yang membuat Milan unggul 2-1 pada menit ke-55 sebelum akhirnya mencetak brace dua menit menjelang laga usai.
Menjaga jarak dengan pemuncak klasemen Inter
Dua gol Rabiot juga sangat penting bagi Milan untuk mengunci kemenangan di tengah tekanan yang diberikan Como. Mereka bisa menjaga persaingan denga rival satu kota, Inter Milan, dalam perburuan gelar juara. Rossoneri kini menduduki peringkat dua dengan 43 poin, tertinggal tiga angka dari Inter. Sedangkan Como tidak bergerak dari peringkat enam dengan 34 poin.
Apa selanjutnya untuk Milan & Como
Milan berpelung untuk melanjutkan hasil positif ini, karena mereka akan bermain di kandang pada laga berikutnya. Milan akan menjamu Lecce, Senin (19/1) dini hari WIB, sementara Como melakoni pertandingan tandang dengan menyambangi Stadion Olimpico untuk menantang Lazio keesokan harinya.
Susunan pemain
Como: Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas.
Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao.
