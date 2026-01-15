Aksi Gemilang Mike Maignan Bantu AC Milan Jaga Persaingan Dengan Inter

Setelah dua hasil imbang berturut-turut, AC Milan kembali ke jalur kemenangan selepas menaklukkan Como dengan skor 3-1 di Stadio Giuseppe Sinigaglia, Jumat (16/1) dini hari WIB, dalam laga tunda pekan ke-16 Serie A.

Tuan rumah, yang tampil dominan di laga ini, dan membutuhkan waktu sepuluh menit untuk membuka skor terlebih dulu ketika umpan silang Martin Baturina diterima Marc-Oliver Kempf yang selanjutnya menaklukkan Mike Maignan. Milan baru bisa menyamakan kedudukan melalui tendangan pealti Christopher Nkunku menjelang babak pertama usai.

Maignan tampil gemilang sepanjang pertandingan ini dengan mementahkan sejumlah peluang Como. Adrien Rabiot kemudian membalikkan keadaan yang membuat Milan unggul 2-1 pada menit ke-55 sebelum akhirnya mencetak brace dua menit menjelang laga usai.