"Akhirnya!" - Arne Slot Puji Florian Wirtz & Mengklaim Bintang Liverpool Siap Untuk Liga Primer

Narasi seputar Wirtz telah mengalami transformasi total sejak bulan-bulan awal musim. Setelah kedatangannya yang terkenal dari Bayer Leverkusen, pemain internasional Jerman itu awalnya tampak seperti pemain yang terbebani oleh intensitas fisik permainan Inggris. Selama beberapa pekan awal itu, Wirtz kesulitan menemukan ritmenya, yang menyebabkan pertanyaan dari para pengamat dan penggemar tentang apakah bakat kreatifnya akan berhasil di Liga Primer.

Tapi, keraguan di awal musim itu telah sirna berkat performa sensasional Wirtz yang telah menjadi jantung lini tengah Liverpool. Melalui serangkaian gol dan assist-nya baru-baru ini, ia telah menjadi arsitek utama dari serangan The Reds yang kembali bangkit. Meskipun Liverpool baru-baru ini mengalami lima pertandingan tanpa kemenangan di liga, Wirtz seringkali menjadi satu-satunya pemain yang bersinar - mencetak gol dalam hasil imbang yang mengecewakan melawan Fulham dan Burnley - sebuah tren yang mencapai puncaknya dalam penampilan dominannya selama kemenangan telak 4-1 atas Newcastle pekan lalu. Setelah memberikan assist kepada Hugo Ekitike untuk gol penyeimbang di babak pertama, Wirtz membuat skor menjadi 3-1 di pertengahan babak kedua dalam kemenangan telak bagi The Reds.