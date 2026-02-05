Getty/GOAL
"Akhirnya!" - Arne Slot Puji Florian Wirtz & Mengklaim Bintang Liverpool Siap Untuk Liga Primer
Dari keraguan di awal musim hingga kebangkitan kembali di Anfield
Narasi seputar Wirtz telah mengalami transformasi total sejak bulan-bulan awal musim. Setelah kedatangannya yang terkenal dari Bayer Leverkusen, pemain internasional Jerman itu awalnya tampak seperti pemain yang terbebani oleh intensitas fisik permainan Inggris. Selama beberapa pekan awal itu, Wirtz kesulitan menemukan ritmenya, yang menyebabkan pertanyaan dari para pengamat dan penggemar tentang apakah bakat kreatifnya akan berhasil di Liga Primer.
Tapi, keraguan di awal musim itu telah sirna berkat performa sensasional Wirtz yang telah menjadi jantung lini tengah Liverpool. Melalui serangkaian gol dan assist-nya baru-baru ini, ia telah menjadi arsitek utama dari serangan The Reds yang kembali bangkit. Meskipun Liverpool baru-baru ini mengalami lima pertandingan tanpa kemenangan di liga, Wirtz seringkali menjadi satu-satunya pemain yang bersinar - mencetak gol dalam hasil imbang yang mengecewakan melawan Fulham dan Burnley - sebuah tren yang mencapai puncaknya dalam penampilan dominannya selama kemenangan telak 4-1 atas Newcastle pekan lalu. Setelah memberikan assist kepada Hugo Ekitike untuk gol penyeimbang di babak pertama, Wirtz membuat skor menjadi 3-1 di pertengahan babak kedua dalam kemenangan telak bagi The Reds.
"Berkat kerja keras"
Berbicara pada konferensi persnya, Slot diminta untuk merefleksikan perjalanan Wirtz dari bulan-bulan awal yang sulit hingga statusnya saat ini sebagai pahlawan Anfield. Manajer Liverpool tersebut dengan cepat memuji tanggung jawab pribadi sang pemain, mengungkapkan bahwa transformasi tersebut didorong oleh kerja keras ekstra di balik layar.
"Pertama dan terutama, pujian untuk sang pemain karena dia harus bekerja keras," kata Slot kepada wartawan. "Tidak hanya di lapangan tetapi juga di gym. Kemudian sebagai manajer, bahkan jika dia sedikit kesulitan di awal, Anda harus terus memainkannya karena itu satu-satunya cara dia bisa berkembang. Dia adalah contohnya."
Evolusi permainan Wirtz
Meskipun kontribusi Wirtz di papan skor telah menjadi sorotan utama, Slot lebih terkesan dengan kematangan taktik gelandang tersebut. Menurut sang manajer, Wirtz datang dengan kemampuan teknis kelas dunia, tetapi kemajuan nyata telah dibuat dalam pemahamannya tentang permainan tanpa bola dan integrasinya ke dalam unit kolektif.
"Saya pikir dia tidak banyak berkembang dalam penguasaan bola karena sejak awal dia sudah istimewa, mungkin sekarang dia memiliki koneksi yang lebih baik dengan rekan-rekan setimnya karena mereka semakin sering bermain bersama," jelas Slot. "Permainan tanpa bola adalah area di mana saya melihat peningkatan terbesar pada dirinya, dan beberapa pemain lainnya, dan kombinasi itu membuat Anda siap untuk Liga Primer."
Senjata 'mematikan' jelang lawan Manchester City
Waktu puncak performa Wirtz merupakan dorongan signifikan bagi Liverpool saat mereka bersiap untuk pertandingan penting melawan Manchester City, Minggu (8/2) malam WIB. The Reds saat ini sedang menghadapi krisis cedera di lini pertahanan yang membuat skuad mereka sangat terbatas. Conor Bradley absen sepanjang musim karena masalah lutut, Giovanni Leoni absen karena cedera ACL, dan Jeremie Frimpong mengalami masalah pangkal paha. Dengan Joe Gomez juga diragukan karena cedera pinggul, Slot membutuhkan lini tengahnya untuk lebih dominan dari sebelumnya.
Pertandingan di Anfield akan menjadi ujian pamungkas bagi evolusi Wirtz. Melawan tim City yang mengandalkan penguasaan lini tengah, peningkatan kerja keras dan kesadaran defensif Wirtz akan sama pentingnya dengan visi kreatifnya.
