Akhir Era Dani Carvajal?! Real Madrid Berencana Boyong Bek Kanan Baru Di Musim Panas

Kapten Real Madrid Dani Carvajal dikabarkan telah meredam ketegangan dengan manajer Alvaro Arbeloa. Meski hubungan keduanya sempat memanas, perdamaian ini tidak serta-merta menjamin posisi Carvajal di skuad utama. Di usia 34 tahun, sang bek berada dalam situasi yang sulit mengingat kontraknya akan berakhir pada musim panas ini tanpa ada tanda-tanda pembaruan.

Manajemen klub sejauh ini masih memegang teguh kebijakan ketat terkait pemain veteran, di mana perpanjangan kontrak hanya diberikan dengan durasi satu tahun. Hingga saat ini, pihak Los Blancos belum melakukan kontak formal dengan Carvajal untuk membahas masa depan sang pemain.

Situasi sempat memuncak akhir pekan lalu ketika Carvajal secara terbuka menunjukkan rasa frustrasinya karena jarang mendapatkan menit bermain. Pemicunya adalah keputusan Arbeloa yang lebih memilih menurunkan pemain muda dari Castilla, David Jimenez, sebagai starter saat menghadapi Valencia. Insiden ini memperkuat sinyal bahwa peran Carvajal sebagai pilar utama mulai tergerus oleh regenerasi tim.