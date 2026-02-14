Getty Images Sport
Akhir Era Dani Carvajal?! Real Madrid Berencana Boyong Bek Kanan Baru Di Musim Panas
Nasib Carvajal
Kapten Real Madrid Dani Carvajal dikabarkan telah meredam ketegangan dengan manajer Alvaro Arbeloa. Meski hubungan keduanya sempat memanas, perdamaian ini tidak serta-merta menjamin posisi Carvajal di skuad utama. Di usia 34 tahun, sang bek berada dalam situasi yang sulit mengingat kontraknya akan berakhir pada musim panas ini tanpa ada tanda-tanda pembaruan.
Manajemen klub sejauh ini masih memegang teguh kebijakan ketat terkait pemain veteran, di mana perpanjangan kontrak hanya diberikan dengan durasi satu tahun. Hingga saat ini, pihak Los Blancos belum melakukan kontak formal dengan Carvajal untuk membahas masa depan sang pemain.
Situasi sempat memuncak akhir pekan lalu ketika Carvajal secara terbuka menunjukkan rasa frustrasinya karena jarang mendapatkan menit bermain. Pemicunya adalah keputusan Arbeloa yang lebih memilih menurunkan pemain muda dari Castilla, David Jimenez, sebagai starter saat menghadapi Valencia. Insiden ini memperkuat sinyal bahwa peran Carvajal sebagai pilar utama mulai tergerus oleh regenerasi tim.
Regenerasi
Madrid tampaknya tengah mempersiapkan transisi besar-besaran untuk posisi bek kanan musim depan. Laporan dari Marca menyebutkan bahwa klub telah menetapkan Trent Alexander-Arnold sebagai bek kanan utama. Selain itu, klub juga berencana mempromosikan Jimenez ke tim utama secara permanen. Jimenez, yang saat ini terikat kontrak hingga 2027, dianggap sebagai suksesor alami yang siap memberikan persaingan atau menjadi pelapis berkualitas di posisi bek kanan.
Bagi sebagian pihak di dalam klub, kepergian Carvajal pada akhir musim dianggap sebagai sebuah keniscayaan yang sulit dihindari. Meskipun Carvajal masih memiliki keinginan kuat untuk bertahan, arah kebijakan transfer klub memberikan indikasi yang sangat berbeda. Fokus Madrid saat ini adalah mengamankan kontrak baru bagi Jimenez sebelum musim berakhir untuk memastikan aset muda mereka tetap terkunci di Santiago Bernabeu.
Hijrah ke Qatar?
Di sisi lain, kunjungan Carvajal ke Qatar untuk menemui saudara iparnya Joselu baru-baru ini memperkuat spekulasi mengenai langkah berikutnya. Ia kabarnya sangat terbuka untuk bergabung dengan Al-Gharafa jika tawaran kontrak baru dari Madrid tidak kunjung datang. Langkah ini dianggap sebagai transisi yang logis bagi pemain seusianya untuk menikmati fase akhir karier dengan tekanan yang lebih rendah namun finansial yang menjanjikan. Bulan-bulan mendatang adalah waktu untuk mempertimbangkan tawaran yang mulai masuk dari Qatar dan Amerika Serikat.
Apa selanjutnya?
Carvajal akan berharap untuk mendapatkan menit bermain ketika Madrid menghadapi Real Sociedad pada lanjutan La Liga, Minggu (15/2) dini hari WIB.
