Lonceng peringatan berbunyi lebih keras dari sebelumnya di Madrid setelah kekalahan dramatis 4-2 dari Benfica di Lisbon yang membuat Los Blancos berada di luar delapan besar klasemen Liga Champions, memaksa mereka untuk menjalani babak play-off untuk mengamankan tempat di babak 16 besar. El Real memulai musim dengan optimisme yang luar biasa di bawah asuhan Xabi Alonso, memenangkan 13 dari 14 pertandingan pertama mereka di bawah arahan manajer tersebut. Namun, keadaan segera memburuk karena performa mereka di La Liga dan Liga Champions menurun dan pelatih asal Spanyol itu dipecat setelah kekalahan di final Supercopa de Espana melawan Barcelona.

Kekalahan telak melawan tim asuhan Jose Mourinho menegaskan bahwa gejolak tersebut meluas hingga di luar tim utama, dan sebuah laporan mengejutkan dari Cadena SER mengklaim bahwa suasana di dalam petinggi klub telah bergeser dari kekhawatiran menjadi pasrah terkait perencanaan skuad mereka.

Untuk pertama kalinya, tokoh-tokoh senior di klub mengakui bahwa strategi transisi yang dirancang untuk memodernisasi skuad tidak berhasil. Anton Meana, yang meliput untuk El Larguero, mengungkapkan perubahan sentimen yang mencolok di antara para petinggi. "Ini adalah pertama kalinya, berbicara dengan orang-orang penting di klub, saya merasakan perasaan bahwa rencana tersebut telah gagal terkait pergantian generasi di lini tengah," lapor Meana.