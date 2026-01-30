Getty Images Sport
Akhir Dari Los Galacticos?! Real Madrid 'Mengakui Kesalahan' Atas Strategi Transfer Di Tengah Musim
Manajemen Real Madrid 'mengakui kesalahan'
Lonceng peringatan berbunyi lebih keras dari sebelumnya di Madrid setelah kekalahan dramatis 4-2 dari Benfica di Lisbon yang membuat Los Blancos berada di luar delapan besar klasemen Liga Champions, memaksa mereka untuk menjalani babak play-off untuk mengamankan tempat di babak 16 besar. El Real memulai musim dengan optimisme yang luar biasa di bawah asuhan Xabi Alonso, memenangkan 13 dari 14 pertandingan pertama mereka di bawah arahan manajer tersebut. Namun, keadaan segera memburuk karena performa mereka di La Liga dan Liga Champions menurun dan pelatih asal Spanyol itu dipecat setelah kekalahan di final Supercopa de Espana melawan Barcelona.
Kekalahan telak melawan tim asuhan Jose Mourinho menegaskan bahwa gejolak tersebut meluas hingga di luar tim utama, dan sebuah laporan mengejutkan dari Cadena SER mengklaim bahwa suasana di dalam petinggi klub telah bergeser dari kekhawatiran menjadi pasrah terkait perencanaan skuad mereka.
Untuk pertama kalinya, tokoh-tokoh senior di klub mengakui bahwa strategi transisi yang dirancang untuk memodernisasi skuad tidak berhasil. Anton Meana, yang meliput untuk El Larguero, mengungkapkan perubahan sentimen yang mencolok di antara para petinggi. "Ini adalah pertama kalinya, berbicara dengan orang-orang penting di klub, saya merasakan perasaan bahwa rencana tersebut telah gagal terkait pergantian generasi di lini tengah," lapor Meana.
- AFP
Kesulitan untuk menggantikan trio gelandang legendaris
Akar krisis terletak pada tugas yang mustahil untuk menggantikan trio gelandang paling sukses dalam sejarah klub. Selama satu dekade, Casemiro, Toni Kroos, dan Luka Modric mendefinisikan sebuah era, memenangkan empat gelar Liga Champions bersama dan mengukir nama mereka dalam sejarah klub. Kepergian mereka tak terhindarkan, dan Madrid menghabiskan banyak uang untuk mempersiapkan diri menghadapi era setelah trio tersebut.
Dana yang signifikan dialokasikan untuk mendatangkan penerus: Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, dan Dani Ceballos direkrut untuk mengambil alih tongkat estafet, sementara talenta kreatif seperti Brahim Diaz dan Arda Guler ditambahkan untuk memberikan kedalaman dan daya tarik.
Namun, laporan tersebut menunjukkan bahwa klub kini menyadari bahwa mereka telah gagal mengisi kekosongan tersebut. Terlepas dari pengeluaran besar dan usia muda para pemain baru, lini tengah saat ini belum mampu meniru kontrol, kepemimpinan, dan mentalitas juara para pendahulu mereka. "Jejak tak terukur" yang ditinggalkan oleh Kroos dan Modric telah menyoroti kekurangan generasi baru, yang kesulitan untuk mendikte pertandingan dengan cara yang sama dominannya.
Perubahan pelatih gagal menyembunyikan kelemahan struktural
Pengakuan kegagalan ini melampaui para pemain; ini adalah penerimaan atas arah olahraga yang buruk. Laporan tersebut menyoroti bahwa tiga pelatih berbeda telah berganti-ganti di bangku cadangan, mencoba membuat konfigurasi lini tengah ini berhasil, namun "langkah maju" yang diharapkan dari para pemain muda sama sekali belum terwujud.
Dewan Real Madrid dilaporkan menyadari bahwa tim utama menderita "masalah sepakbola yang besar." Meskipun mereka terus menganggap lini serang mereka, yang diisi superstar dunia seperti Vinicius Junior, Jude Bellingham dan Kylian Mbappe, sebagai lini serang kelas atas, mereka mengakui bahwa mesin di belakang mereka rusak. Para Galacticos di lini depan kekurangan umpan dan stabilitas yang diberikan oleh lini tengah sebelumnya.
Manajemen telah menyatakan bahwa meskipun para pemain berbakat, ikatan khusus yang dibutuhkan untuk menggantikan para pemain senior tidak ada.
- Getty Images Sport
Berencana keluarkan banyak uang di musim panas
Dengan kesadaran bahwa musim ini terancam dan risiko tanpa trofi semakin besar, manajemen Madrid sudah mulai memikirkan masa depan. Cadena SER mengklaim bahwa pekerjaan perencanaan untuk musim depan telah dimulai, dengan klub sangat ingin memastikan puasa gelar tidak berlanjut lebih jauh bagi pelatih saat ini Alvaro Arbeloa, atau siapa pun yang menggantikannya dalam jangka panjang.
Solusinya, tampaknya, adalah upaya lain di bursa transfer. Laporan tersebut memastikan bahwa Real Madrid sedang bersiap untuk melakukan "investasi besar" di bursa transfer berikutnya. Tujuannya tunggal dan jelas: memperbaiki lini tengah.
Meskipun ada beberapa tanggung jawab yang ditujukan kepada staf pelatih, dewan direksi sebagian besar memikul tanggung jawab atas kegagalan perencanaan tersebut. Mereka menyadari bahwa alat yang diberikan kepada staf pelatih tidak cukup untuk mempertahankan standar tinggi klub, dan perombakan besar di musim panas diharapkan akan menutup babak era transisi ini.
Iklan