"Akan menjadi beberapa bulan yang seru" - Rob Mac merasa antusias saat upaya promosi Wrexham ke Premier League terus berlanjut
Wrexham bermimpi untuk bermain di Liga Premier
Kesuksesan Wrexham musim ini didasarkan pada rekor yang mengesankan saat bertanding di luar kandang SToK Cae Ras. Tim asal Wales Utara ini telah mengumpulkan 16 poin dari 18 poin yang mungkin diraih saat bertanding di luar kandang, menunjukkan fleksibilitas taktis yang memungkinkan mereka meraih hasil saat berada di bawah tekanan. Dengan setiap pekan yang berlalu, prospek Wrexham mencapai "tanah impian" Liga Premier semakin menjauh dari mimpi dan menjadi kemungkinan matematis. Kemenangan atas Charlton, klub dengan sejarah kaya di kasta tertinggi, menjadi pernyataan niat bagi sisa liga. Meskipun musim masih panjang, konsistensi yang ditunjukkan oleh tim Parkinson menunjukkan bahwa mereka lebih dari mampu menangani tekanan dalam persaingan promosi yang berisiko tinggi.
Mac mencium sesuatu yang istimewa di udara.
Pemilik bersama Rob Mac dengan cepat mengungkapkan kegembiraannya saat klub terus melampaui ekspektasi dalam upayanya untuk meraih promosi berturut-turut. Menanggapi hasil dan momentum yang terus berkembang di balik tim, Rob Mac menggunakan media sosial untuk mengekspresikan antisipasinya terhadap fase akhir kampanye ini. Bintang Always Sunny, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kemajuan klub bersama Ryan Reynolds, jelas merasakan ada sesuatu yang istimewa di udara saat ia mencatat bahwa "Ini akan menjadi beberapa bulan yang gila" bagi semua yang terkait dengan Racecourse Ground.
Performa luar biasa Wrexham sejak Natal
Wrexham kini telah mengumpulkan lebih banyak poin daripada tim lain di divisi kedua sejak Hari Natal, menegaskan status mereka sebagai pesaing serius untuk promosi keempat berturut-turut. Phil Parkinson sebelumnya memuji ketangguhan tim Wrexham-nya saat mereka mempertahankan rekor tandang yang impresif di Championship dengan kemenangan 1-0 di Charlton. Parkinson mengatakan seperti yang dikutip oleh BBC: "Kami menunjukkan ketangguhan yang luar biasa untuk meraih kemenangan. Kami menghadapi tekanan, tetapi cara kami bertahan di kotak penalti hari ini luar biasa, dan penting bagi kami untuk mempertahankannya."
Chelsea menanti di Piala FA
Wrexham pasti sudah tidak sabar untuk kembali beraksi di lapangan dan akan menghadapi tantangan terbesar dalam kisah dongeng mereka sejauh ini saat menghadapi Chelsea di Piala FA. The Blues telah memulai musim dengan stabil di bawah asuhan Liam Rosenior dan tidak ingin mengalami kekecewaan tersingkir oleh tim dari divisi Championship. Manajer mengungkapkan bahwa ia telah secara khusus menantang para pemainnya untuk mengabaikan gangguan dari luar seputar pertandingan putaran kelima Piala FA mereka. "Saya tidak ingin menjadi tim yang hanya fokus pada Piala FA dan tidak tampil maksimal di sini," tambahnya. "Itu bukan tujuan kami, tapi kami sudah melewati tahap itu dan sekarang saya hanya ingin menikmati pekan Piala FA ini karena kami telah bekerja keras untuk mencapai babak ini dan masuk ke dalamnya sebagai salah satu dari enam besar."
