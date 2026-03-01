"Akan menjadi beberapa bulan yang seru" - Rob Mac merasa antusias saat upaya promosi Wrexham ke Premier League terus berlanjut

Wrexham pasti sudah tidak sabar untuk kembali beraksi di lapangan dan akan menghadapi tantangan terbesar dalam kisah dongeng mereka sejauh ini saat menghadapi Chelsea di Piala FA. The Blues telah memulai musim dengan stabil di bawah asuhan Liam Rosenior dan tidak ingin mengalami kekecewaan tersingkir oleh tim dari divisi Championship. Manajer mengungkapkan bahwa ia telah secara khusus menantang para pemainnya untuk mengabaikan gangguan dari luar seputar pertandingan putaran kelima Piala FA mereka. "Saya tidak ingin menjadi tim yang hanya fokus pada Piala FA dan tidak tampil maksimal di sini," tambahnya. "Itu bukan tujuan kami, tapi kami sudah melewati tahap itu dan sekarang saya hanya ingin menikmati pekan Piala FA ini karena kami telah bekerja keras untuk mencapai babak ini dan masuk ke dalamnya sebagai salah satu dari enam besar."