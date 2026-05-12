Seperti yang diumumkan Borussia Dortmund, transfer bek tengah berbakat Joane Gadou telah resmi rampung. Pemain berusia 19 tahun ini bergabung dari RB Salzburg setelah lolos tes medis pada hari Senin.
"Akan langsung memainkan peran penting": BVB resmi mengamankan transfer besar pertama musim panas ini
Namun, tepat pada hari itu, Bild masih melaporkan bahwa klub Bundesliga Austria tersebut kembali meminta bayaran yang jauh lebih tinggi untuk jasa Gadou, melebihi angka 20 juta euro yang telah disepakati sebelumnya. Menurut laporan tersebut, Salzburg ingin mengantongi sekitar 25 juta euro sebagai biaya transfer dasar ditambah pembayaran bonus sebesar empat hingga enam juta euro untuk Gadou. Namun, Direktur Olahraga Ole Book dan Lars Ricken tampaknya dengan tegas menolak hal tersebut. Menurut Bild, kini telah dicapai kesepakatan dengan Salzburg mengenai biaya transfer sebesar 19,5 juta euro. Bonus maksimal sebesar 4,5 juta euro masih dapat dibayarkan. Gadou menandatangani kontrak berdurasi lima tahun.
"Kami sudah mengenal Joane sejak lama dan telah mengamatinya selama masa baktinya di Paris Saint-Germain. Joane akan memperkuat tim kami dan langsung memainkan peran penting sejak awal musim baru. Kami yakin dengan kualitasnya dan melihat potensi perkembangan olahraga yang sangat besar dalam dirinya," jelas Ricken dalam siaran pers. "Joane adalah bek tengah modern dan kuat secara fisik. Dia memiliki kemampuan membangun serangan yang baik, sangat cepat, dan masih memiliki ruang untuk berkembang. Dengan kemampuannya, Joane adalah pelengkap yang ideal untuk pertahanan kami," tegas Book.
Gadou sendiri menjelaskan: "Saya sangat senang bisa menjadi bagian dari keluarga BVB di masa depan, dan tidak sabar untuk mengenakan jersey hitam-kuning untuk pertama kalinya. Bersama rekan-rekan setim, seluruh klub, dan para penggemar kami yang luar biasa, saya ingin meraih kesuksesan dalam beberapa tahun ke depan."
BVB merekrut Gadou: "Di usianya yang masih muda, dia sudah lebih maju daripada Dayot Upamecano"
Gadou sebelumnya telah mengucapkan selamat tinggal kepada para penggemar Salzburg. "Saya pergi dengan membawa kenangan yang tak terlupakan, momen-momen yang takkan pernah saya lupakan, dan terutama orang-orang luar biasa yang berkesempatan saya kenal. Terima kasih saya sampaikan kepada para pelatih, staf, rekan setim, dan semua pihak di klub yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi bagian dari masa-masa saya di sini," tulisnya di Instagram.
Gadou yang memiliki tinggi 1,95 m pindah ke Austria pada 2024 dari akademi Paris Saint-Germain. Untuk Salzburg, pemain timnas junior Prancis ini tampil dalam 33 pertandingan resmi musim ini, dan di Liga Europa ia mengumpulkan pengalaman internasional.
Di Dortmund, pemain berusia 19 tahun ini diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan tengah yang kekurangan pemain. Mengingat pensiunnya Niklas Süle, cedera berkepanjangan Emre Can, dan masa depan Nico Schlotterbeck yang masih belum pasti, BVB sedang sangat membutuhkan tambahan pemain di lini pertahanan tengah.
Menurut Michael Unverdorben, wakil kepala redaksi bagian olahraga di Salzburger Nachrichten, dengan merekrut Gadou, BVB mendapatkan seorang bek yang "pada usia ini sudah lebih maju daripada Dayot Upamecano pada masa itu".
"Dia jelas bek tengah terbaik Salzburg. Sudah lama diketahui bahwa dia akan menjadi transfer besar, karena dia memiliki bakat yang luar biasa dan potensi yang sangat besar. Dia kuat dalam duel dan sundulan, serta memiliki semua yang dibutuhkan seorang bek kelas internasional," kata Unverdorben dalam wawancara dengan SPOX pada awal Mei.