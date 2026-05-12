Namun, tepat pada hari itu, Bild masih melaporkan bahwa klub Bundesliga Austria tersebut kembali meminta bayaran yang jauh lebih tinggi untuk jasa Gadou, melebihi angka 20 juta euro yang telah disepakati sebelumnya. Menurut laporan tersebut, Salzburg ingin mengantongi sekitar 25 juta euro sebagai biaya transfer dasar ditambah pembayaran bonus sebesar empat hingga enam juta euro untuk Gadou. Namun, Direktur Olahraga Ole Book dan Lars Ricken tampaknya dengan tegas menolak hal tersebut. Menurut Bild, kini telah dicapai kesepakatan dengan Salzburg mengenai biaya transfer sebesar 19,5 juta euro. Bonus maksimal sebesar 4,5 juta euro masih dapat dibayarkan. Gadou menandatangani kontrak berdurasi lima tahun.

"Kami sudah mengenal Joane sejak lama dan telah mengamatinya selama masa baktinya di Paris Saint-Germain. Joane akan memperkuat tim kami dan langsung memainkan peran penting sejak awal musim baru. Kami yakin dengan kualitasnya dan melihat potensi perkembangan olahraga yang sangat besar dalam dirinya," jelas Ricken dalam siaran pers. "Joane adalah bek tengah modern dan kuat secara fisik. Dia memiliki kemampuan membangun serangan yang baik, sangat cepat, dan masih memiliki ruang untuk berkembang. Dengan kemampuannya, Joane adalah pelengkap yang ideal untuk pertahanan kami," tegas Book.

Gadou sendiri menjelaskan: "Saya sangat senang bisa menjadi bagian dari keluarga BVB di masa depan, dan tidak sabar untuk mengenakan jersey hitam-kuning untuk pertama kalinya. Bersama rekan-rekan setim, seluruh klub, dan para penggemar kami yang luar biasa, saya ingin meraih kesuksesan dalam beberapa tahun ke depan."