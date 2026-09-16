Terlepas dari kontroversi yang mengikutinya di Spurs, Bissouma tiba di Belanda dengan sikap penuh perlawanan dan tujuan yang jelas. Mantan pemain Brighton itu mengungkapkan kegembiraannya bergabung dengan salah satu institusi paling bersejarah di benua ini. "Saya merasa sangat senang. Ini sangat berarti, karena Ajax adalah salah satu klub terbesar di Eropa. Dan bagi saya untuk menjadi bagian dari perjalanan klub hebat ini adalah sesuatu yang menyenangkan," kata Bissouma.

Ketika ditanya apakah kepindahan itu mengejutkannya, gelandang tersebut menjelaskan bahwa ia sudah terpikat oleh visi yang dipaparkan petinggi Ajax. "Tidak juga, karena saya sudah berbicara dengan banyak orang di sini sebelumnya. Mereka memberi tahu saya tentang proyeknya dan itu sangat menarik bagi saya. Itulah mengapa saya ada di sini," ujarnya. "Mereka hanya memberi tahu saya proyeknya, apa yang benar-benar ingin mereka lakukan tahun ini dan juga untuk tahun-tahun yang akan datang."