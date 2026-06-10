Agen Ruggeri: "Juventus? Semua klub papan atas mengincar pemain-pemain hebat"

Manuel Montipò, agen Matteo Ruggeri, berbicara tentang kliennya, pemain sayap kelahiran 2002 dari Atlético Madrid: "Jelas bahwa bursa transfer sedang berlangsung dan segala hal bisa saja terjadi, karena tawaran tidak sedikit. Dia mendapat tawaran baik dari Italia maupun luar negeri, namun saat ini belum ada yang konkret. Saat ini dia adalah pemain inti di Atlético. Juve? Dia berada di klub papan atas dan semua klub papan atas lainnya memperhatikan pemain-pemain hebat. Jadi mungkin saja ada minat, saya tidak tahu, tapi mungkin saja ada."