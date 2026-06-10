Manuel Montipò, agen Matteo Ruggeri, berbicara tentang kliennya, pemain sayap kelahiran 2002 dari Atlético Madrid: "Jelas bahwa bursa transfer sedang berlangsung dan segala hal bisa saja terjadi, karena tawaran tidak sedikit. Dia mendapat tawaran baik dari Italia maupun luar negeri, namun saat ini belum ada yang konkret. Saat ini dia adalah pemain inti di Atlético. Juve? Dia berada di klub papan atas dan semua klub papan atas lainnya memperhatikan pemain-pemain hebat. Jadi mungkin saja ada minat, saya tidak tahu, tapi mungkin saja ada."
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Agen Ruggeri: "Juventus? Semua klub papan atas mengincar pemain-pemain hebat"
Agen tersebut menyoroti performa pemain sayap tersebut di Atletico Madrid asuhan Diego Simeone, seperti dilansir situs gianlucadimarzio.com: "Ruggeri telah tampil dalam 48 pertandingan dan mencetak 7 assist bersama Atletico Madrid tahun ini. Ia hampir selalu menjadi starter dalam setiap pertandingan, klub sangat puas dengan sang pemain dan sangat ingin mempertahankannya. Saat ini, ia adalah pemain inti Atletico Madrid."