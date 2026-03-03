Getty Images Sport
Agen mantan bintang Inter Milan menanggapi klaim bahwa striker tersebut ingin meninggalkan klubnya saat ini untuk membela Iran di tengah konflik dengan Amerika Serikat dan Israel
Perubahan karier yang mengejutkan bagi Taremi
Klaim tersebut pertama kali muncul pada Senin di berbagai media di Turki dan Yunani, menyarankan bahwa penyerang veteran tersebut berencana bergabung dengan tentara Iran. Narasi tersebut menyiratkan bahwa langkah ini merupakan respons langsung terhadap konflik yang semakin memanas antara Israel dan Amerika Serikat, setelah kematian pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Namun, perwakilan pemain tersebut dengan cepat membantah kabar tentang pendaftaran militer yang mengejutkan. Federico Pastorello, yang mengelola urusan striker tersebut, menggunakan media sosial untuk secara tegas membantah bahwa kliennya tidak memiliki niat untuk meninggalkan Athena dan bergabung di medan perang selama periode yang penuh gejolak ini.
Agen Pastorello meluruskan fakta.
Dalam pernyataan tegas yang bertujuan untuk mengakhiri ketidakpastian yang semakin meningkat seputar masa depan pemain berusia 33 tahun tersebut, Pastorello menegaskan bahwa laporan-laporan tersebut sama sekali tidak berdasar. Agen Italia tersebut menyoroti bahwa kutipan dan niat yang dikaitkan dengan bintang Olympiakos tidak sesuai dengan komitmen profesional sebenarnya atau mindset saat ini dari pemain tersebut. Dengan menanggapi situasi secara langsung melalui Instagram, perwakilan tersebut bertujuan untuk meyakinkan para pendukung di Yunani bahwa penyerang andal tersebut tetap menjadi bagian inti dari skuad yang saat ini bersaing di puncak klasemen Super League.
Pernyataan lengkap dari Pastorello berbunyi: "Dalam beberapa jam terakhir, pernyataan yang dikaitkan dengan Mehdi Taremi beredar yang tidak mencerminkan kenyataan situasi. Pemain tersebut sepenuhnya fokus pada pekerjaannya di Athena dan pada jalur profesionalnya, dengan komitmen dan tekad. Dalam periode yang sensitif seperti ini, penting untuk menghindari interpretasi di luar konteks atau rekonstruksi yang tidak akurat. Kami mengandalkan rasa tanggung jawab dan rasa hormat dari semua pihak."
Perhatian tetap tertuju pada persaingan gelar Liga Super Yunani.
Penjelasan ini datang pada saat yang krusial bagi Olympiakos, yang saat ini tengah terlibat dalam persaingan sengit perebutan gelar domestik bersama AEK Athens dan PAOK. Taremi telah menjadi sosok kunci bagi klub berbasis di Piraeus ini, mencetak 10 gol dalam 16 pertandingan liga, dan adanya gangguan terkait ketersediaannya akan menjadi pukulan besar bagi ambisi juara mereka.
Olympiakos baru saja meraih kemenangan 2-1 yang sulit diraih atas Panserraikos, hasil yang menjaga mereka tetap dalam perburuan trofi. Dengan pertandingan besar melawan PAOK yang akan datang, klub dan para penggemarnya akan lega mendengar bahwa penyerang andalannya tidak berencana untuk hengkang. Status tim nasional Iran sendiri tetap menjadi topik pembicaraan di tempat lain, dengan indikasi bahwa mereka mungkin absen dari Piala Dunia 2026, tetapi bagi Taremi, masa depan terdekatnya sepenuhnya terfokus pada stadion-stadion kasta tertinggi Yunani.
Perburuan gelar vs. seruan untuk bertindak: Peran krusial Taremi
Meskipun konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel bersifat sensitif, pesan dari kubu Taremi tetap seperti biasa. Penyerang yang terkenal sebagai pencetak gol produktif di Portugal sebelum pindah ke Inter dan kemudian ke Yunani, diharapkan akan terus memimpin lini serang tim Red-Whites. Hal ini terjadi pada saat yang krusial, karena Olympiakos saat ini berada di puncak klasemen Liga Super Yunani dengan 53 poin, sama dengan AEK Athens. Seiring musim memasuki fase penentuan, klub akan mengandalkan penyerang berpengalamannya untuk tetap 'sepenuhnya fokus' pada mencetak gol daripada menjawab panggilan untuk bertempur.
