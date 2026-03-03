Agen mantan bintang Inter Milan menanggapi klaim bahwa striker tersebut ingin meninggalkan klubnya saat ini untuk membela Iran di tengah konflik dengan Amerika Serikat dan Israel

Dalam pernyataan tegas yang bertujuan untuk mengakhiri ketidakpastian yang semakin meningkat seputar masa depan pemain berusia 33 tahun tersebut, Pastorello menegaskan bahwa laporan-laporan tersebut sama sekali tidak berdasar. Agen Italia tersebut menyoroti bahwa kutipan dan niat yang dikaitkan dengan bintang Olympiakos tidak sesuai dengan komitmen profesional sebenarnya atau mindset saat ini dari pemain tersebut. Dengan menanggapi situasi secara langsung melalui Instagram, perwakilan tersebut bertujuan untuk meyakinkan para pendukung di Yunani bahwa penyerang andal tersebut tetap menjadi bagian inti dari skuad yang saat ini bersaing di puncak klasemen Super League.

Pernyataan lengkap dari Pastorello berbunyi: "Dalam beberapa jam terakhir, pernyataan yang dikaitkan dengan Mehdi Taremi beredar yang tidak mencerminkan kenyataan situasi. Pemain tersebut sepenuhnya fokus pada pekerjaannya di Athena dan pada jalur profesionalnya, dengan komitmen dan tekad. Dalam periode yang sensitif seperti ini, penting untuk menghindari interpretasi di luar konteks atau rekonstruksi yang tidak akurat. Kami mengandalkan rasa tanggung jawab dan rasa hormat dari semua pihak."