Agen Jurgen Klopp mengungkapkan bahwa mantan manajer Liverpool tersebut didekati oleh Manchester United dan Chelsea setelah meninggalkan Anfield
Klopp kehabisan tenaga di Liverpool
Klopp meraih kesuksesan besar selama masa jabatannya di Liverpool, memenangkan Liga Champions pada 2019 dan kemudian membawa Liverpool meraih gelar liga pertama mereka dalam 30 tahun pada musim 2019-20. Pelatih asal Jerman ini juga memenangkan Piala FA, Piala Liga, dan Piala Dunia Klub selama masa jabatannya bersama The Reds sebelum mengejutkan para penggemar di seluruh dunia dengan mengumumkan keputusannya untuk hengkang pada 2024. Klopp menjelaskan alasan kepergiannya dalam pernyataan emosional, mengatakan: "Saya sudah memberitahu klub pada November. Saya bisa memahami bahwa ini mengejutkan banyak orang saat mendengarnya untuk pertama kali, tapi tentu saja saya bisa menjelaskannya—atau setidaknya mencoba menjelaskannya. Saya mencintai segala hal tentang klub ini, saya mencintai segala hal tentang kota ini, saya mencintai segala hal tentang para pendukung kami, saya mencintai tim, saya mencintai staf. Saya mencintai segalanya. Tapi bahwa saya tetap mengambil keputusan ini menunjukkan bahwa saya yakin ini adalah keputusan yang harus saya ambil. Ini karena, bagaimana saya harus mengatakannya, saya kehabisan energi. Saya tidak ada masalah sekarang, jelas, saya sudah tahu sejak lama bahwa saya harus mengumumkannya pada suatu saat, tapi saya benar-benar baik-baik saja sekarang. Saya tahu bahwa saya tidak bisa melakukan pekerjaan ini lagi dan lagi dan lagi dan lagi."
Klopp diminati oleh Chelsea dan Manchester United.
Kosicke kini mengungkapkan bagaimana klub-klub telah berusaha menggoda Klopp untuk kembali ke dunia kepelatihan, dengan klaim bahwa ia telah menolak tawaran dari dua rival Liverpool di Premier League: Ia mengatakan kepada Transfermarkt: "Bahkan Chelsea dan Manchester United telah menanyakan hal ini, meskipun Jürgen telah dengan jelas menyatakan bahwa ia tidak akan melatih klub lain di Inggris. Tawaran-tawaran ini terus berdatangan. Ia sangat puas dengan apa yang telah dicapainya. Dan masih luar biasa untuk masuk dalam sejarah sebagai salah satu dari sedikit pelatih yang hanya melatih tiga klub dan tidak pernah dipecat.
"Mungkin suatu saat dia akan mengatakan dia perlu merasakan suasana ruang ganti lagi. Tapi saat ini dia sangat, sangat bahagia dengan perannya. Sebelum bergabung dengan Red Bull, Jürgen bisa saja melatih Amerika Serikat atau Inggris. Mungkin juga Jerman, jika Julian Nagelsmann tidak sudah berada di sana."
Apakah Klopp akan kembali ke dunia kepelatihan?
Klopp telah berbicara tentang betapa ia menikmati hidup di luar bangku cadangan dan tidak merindukan manajemen sepak bola sejak mengambil alih di Red Bull. Ia ditanya oleh The Athletic pada September apakah ia berencana untuk terus absen dari pinggir lapangan dan menjawab: "Itulah yang saya pikirkan. Tapi Anda tidak tahu. Saya berusia 58 tahun. Jika saya mulai lagi pada usia 65, semua orang akan berkata, ‘Kamu bilang kamu tidak akan melakukannya lagi!’ Eh, maaf, saya pikir 100 persen (ketika saya mengatakannya)! Itulah yang saya pikirkan sekarang. Saya tidak merindukan apa pun.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Klopp mungkin saat ini tidak lagi terlibat dalam dunia manajemen, namun namanya terus muncul setiap kali ada lowongan manajerial. Ia telah dikaitkan dengan kembalinya yang sensasional ke Anfield musim ini di tengah ketidakpastian mengenai posisi Arne Slot di Liverpool. Tim asuhan pria Belanda itu telah menampilkan pertahanan yang buruk dalam mempertahankan gelar Premier League mereka, meskipun telah melakukan investasi besar-besaran pada musim panas, dan saat ini berada di peringkat keenam di klasemen.
