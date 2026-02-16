Agen Jurgen Klopp mengungkapkan bahwa mantan manajer Liverpool tersebut didekati oleh Manchester United dan Chelsea setelah meninggalkan Anfield

Kosicke kini mengungkapkan bagaimana klub-klub telah berusaha menggoda Klopp untuk kembali ke dunia kepelatihan, dengan klaim bahwa ia telah menolak tawaran dari dua rival Liverpool di Premier League: Ia mengatakan kepada Transfermarkt: "Bahkan Chelsea dan Manchester United telah menanyakan hal ini, meskipun Jürgen telah dengan jelas menyatakan bahwa ia tidak akan melatih klub lain di Inggris. Tawaran-tawaran ini terus berdatangan. Ia sangat puas dengan apa yang telah dicapainya. Dan masih luar biasa untuk masuk dalam sejarah sebagai salah satu dari sedikit pelatih yang hanya melatih tiga klub dan tidak pernah dipecat.

"Mungkin suatu saat dia akan mengatakan dia perlu merasakan suasana ruang ganti lagi. Tapi saat ini dia sangat, sangat bahagia dengan perannya. Sebelum bergabung dengan Red Bull, Jürgen bisa saja melatih Amerika Serikat atau Inggris. Mungkin juga Jerman, jika Julian Nagelsmann tidak sudah berada di sana."