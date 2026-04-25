Agen Julian Alvarez menanggapi rumor tentang 'pencarian rumah di Barcelona'

Perwakilan Alvarez segera bertindak untuk membantah laporan-laporan viral yang mengisyaratkan bahwa sang striker sedang mempersiapkan diri untuk menetap di Catalonia. Beredar kabar bahwa saudara-saudara pemain berusia 26 tahun itu terlihat di Barcelona sedang mencari properti di tengah-tengah spekulasi tentang kepindahannya dengan nilai transfer besar ke Blaugrana pada musim panas ini.

Hidalgo, agen Alvarez, membantah klaim tersebut sebagai rekayasa belaka. Ia menegaskan bahwa tidak ada anggota keluarga yang mengunjungi Barcelona untuk tujuan lain selain pertandingan Atletico baru-baru ini melawan tim asuhan Flick, sekaligus menegaskan bahwa pemenang Piala Dunia tersebut tetap sepenuhnya terintegrasi dalam kehidupan di ibu kota Spanyol.