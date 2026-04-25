(C)Getty images
Diterjemahkan oleh
Agen Julian Alvarez menanggapi rumor tentang 'pencarian rumah di Barcelona'
Agen itu mengecam klaim "tidak masuk akal" soal pencarian rumah di Barcelona
Perwakilan Alvarez segera bertindak untuk membantah laporan-laporan viral yang mengisyaratkan bahwa sang striker sedang mempersiapkan diri untuk menetap di Catalonia. Beredar kabar bahwa saudara-saudara pemain berusia 26 tahun itu terlihat di Barcelona sedang mencari properti di tengah-tengah spekulasi tentang kepindahannya dengan nilai transfer besar ke Blaugrana pada musim panas ini.
Hidalgo, agen Alvarez, membantah klaim tersebut sebagai rekayasa belaka. Ia menegaskan bahwa tidak ada anggota keluarga yang mengunjungi Barcelona untuk tujuan lain selain pertandingan Atletico baru-baru ini melawan tim asuhan Flick, sekaligus menegaskan bahwa pemenang Piala Dunia tersebut tetap sepenuhnya terintegrasi dalam kehidupan di ibu kota Spanyol.
- Getty Images Sport
Hidalgo meluruskan kesalahpahaman
Dalam wawancara dengan Mundo Deportivo, Hidalgo tidak segan-segan saat ditanya mengenai kebenaran laporan pemantauan properti tersebut. Ia menegaskan bahwa keluarganya langsung kembali ke Madrid setelah pertandingan terakhir mereka dan belum pernah kembali ke kota itu sejak saat itu.
"1000% bohong," kata Hidalgo. "Tidak ada seorang pun dari keluarga itu yang berada di Barcelona. Terakhir kali mereka ke sana adalah untuk pertandingan melawan Atlético, dan mereka kembali ke Madrid keesokan harinya."
Alvarez tetap tidak memberikan kejelasan mengenai masa depannya dalam jangka panjang
Meskipun agennya dengan tegas membantah detail-detail terkait kepindahan tersebut, Alvarez sendiri tidak begitu tegas ketika ditanya mengenai masa depannya di Metropolitano. Meskipun ia tetap menyatakan bahwa ia "bahagia" di bawah asuhan Diego Simeone, ia secara khusus menolak untuk menutup kemungkinan transfer ketika didesak oleh media pada bulan Maret.
"Siapa tahu, mungkin ya, mungkin tidak," katanya. "Saya bahagia. Ini adalah pertanyaan yang akan muncul di mana-mana, tapi saya bahagia, saya fokus pada aktivitas sehari-hari dan berusaha memberikan yang terbaik di sini."
- AFP
Persaingan bursa transfer musim panas mulai memanas di Metropolitano
Meskipun rumor "pencarian klub" telah mereda, spekulasi yang lebih luas mengenai kepindahannya ke Barcelona tampaknya tak akan surut. Klub asal Catalunya itu sangat membutuhkan pengganti jangka panjang kelas dunia untuk Robert Lewandowski, dan Alvarez tetap berada di urutan teratas daftar incaran mereka.
Minggu-minggu terakhir musim Liga akan menjadi krusial bagi kedua klub. Jika Barcelona dapat menemukan leverage finansial yang diperlukan, mereka mungkin akan menguji tekad Atletico pada bulan Juni. Untuk saat ini, Alvarez fokus pada aktivitas sehari-hari di Madrid, namun bayang-bayang jendela transfer musim panas membayangi masa depannya di ibu kota Spanyol.