Agen Florian Wirtz masih berharap untuk transfer ke Real Madrid, seperti yang diungkapkan dalam permohonannya kepada Florentino Perez sebelum gelandang tersebut pindah ke Liverpool
Wirtz menjadi bagian dari musim panas yang sibuk di Liverpool
Wirtz menjadi bagian dari musim panas yang diwarnai dengan pengeluaran besar di Anfield, saat The Reds mengeluarkan dana besar untuk memperkuat skuad mereka. Bintang Jerman ini bergabung setelah tampil gemilang di tim Alonso di Bayer Leverkusen, dan bergabung dengan The Reds bersama nama-nama besar lainnya seperti Alexander Isak, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong, dan Milos Kerkez. Meskipun melakukan investasi besar-besaran dalam skuad, tim Arne Slot mengalami pertahanan yang buruk dalam upaya mempertahankan gelar Premier League mereka dan saat ini berada di peringkat keenam klasemen, 16 poin di belakang pemimpin klasemen Arsenal. Wirtz kesulitan untuk menampilkan performa impresif di awal musim setelah kepindahannya, sementara Isak juga gagal memenuhi ekspektasi yang tinggi dan kini absen karena cedera serius yang memerlukan operasi.
Agen Wirtz membicarakan Real Madrid
Agen Wirtz, Volker Struth, kini mengungkapkan bahwa pemain berusia 22 tahun itu sebenarnya bisa bergabung dengan Real Madrid daripada Liverpool.
Dia mengatakan kepada Bild: "Selama periode ketika transfer ke Liverpool atau Bayern sedang dibahas, saya menelepon Xabi Alonso dan berkata kepadanya: 'Kamu harus membawa pemuda dari Leverkusen itu ke Real.' Xabi menjawab: 'Kamu tidak perlu memberitahu saya, kamu harus memberitahu Florentino Perez (presiden Real Madrid).'
"Jadi saya sebenarnya mengirim pesan kepadanya: 'Dear Florentino, saya sudah memberitahumu berkali-kali sebelumnya: saya memiliki pemain di sini yang saya sangat rekomendasikan. Florian Wirtz dapat membuat setiap tim di dunia menjadi lebih baik.'"
Struth melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia masih berharap Wirtz bisa pindah ke Santiago Bernabeu di masa depan. Dia mengatakankepada podcast Phrasenmaher: "Tahun itu, waktu belum tepat karena skuad dan anggaran. Bahkan kas Real Madrid tidak selalu melimpah. Tapi harapanku tetap bahwa Florian akan bermain di sana suatu hari nanti.
"Saya tidak cukup terlibat dalam tawaran yang ada di meja. Keinginan terbesar saya, tentu saja, adalah melihat Florian di Real Madrid – dan saya rasa saya tidak sendirian dalam hal ini. Saya juga yakin dia akan berada di tangan yang baik di sana. Dia bermain cukup baik di Liverpool sekarang, dia pemain muda dan siapa tahu apa yang akan terjadi dalam karirnya."
Peningkatan Wirtz mendapat pujian.
Setelah awal yang lambat, Wirtz telah mencetak empat gol dan dua assist dalam sembilan pertandingan terakhirnya bersama Liverpool dan mendapat pujian dari manajernya.
"Pertama-tama, pujian untuk pemain karena dia harus bekerja keras," kata Slot kepada wartawan. "Tidak hanya di lapangan, tetapi juga di gym. Sebagai manajer, meskipun dia sedikit kesulitan di awal, kamu harus terus memainkannya karena itu satu-satunya cara dia bisa berkembang. Dia adalah contohnya.
"Saya pikir dia tidak banyak berkembang dalam menguasai bola karena sejak awal dia sudah istimewa. Mungkin sekarang dia memiliki koneksi yang lebih baik dengan rekan setimnya karena mereka semakin sering bermain bersama. Di luar bola adalah area di mana saya melihat perkembangan terbesar padanya, dan beberapa pemain lain, dan kombinasi itu membuat Anda siap untuk Premier League."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Wirtz absen dalam kemenangan Liverpool atas Nottingham Forest pada pertandingan terakhir setelah mengalami cedera ringan saat pemanasan. Slot mengonfirmasi setelah kemenangan bahwa Wirtz absen karena masalah pada punggungnya, yang tidak dianggap serius. Harapannya, Wirtz dapat pulih tepat waktu untuk tampil melawan West Ham pada Sabtu di Anfield.
