Agen Florian Wirtz masih berharap untuk transfer ke Real Madrid, seperti yang diungkapkan dalam permohonannya kepada Florentino Perez sebelum gelandang tersebut pindah ke Liverpool

Agen Wirtz, Volker Struth, kini mengungkapkan bahwa pemain berusia 22 tahun itu sebenarnya bisa bergabung dengan Real Madrid daripada Liverpool.

Dia mengatakan kepada Bild: "Selama periode ketika transfer ke Liverpool atau Bayern sedang dibahas, saya menelepon Xabi Alonso dan berkata kepadanya: 'Kamu harus membawa pemuda dari Leverkusen itu ke Real.' Xabi menjawab: 'Kamu tidak perlu memberitahu saya, kamu harus memberitahu Florentino Perez (presiden Real Madrid).'

"Jadi saya sebenarnya mengirim pesan kepadanya: 'Dear Florentino, saya sudah memberitahumu berkali-kali sebelumnya: saya memiliki pemain di sini yang saya sangat rekomendasikan. Florian Wirtz dapat membuat setiap tim di dunia menjadi lebih baik.'"

Struth melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia masih berharap Wirtz bisa pindah ke Santiago Bernabeu di masa depan. Dia mengatakankepada podcast Phrasenmaher: "Tahun itu, waktu belum tepat karena skuad dan anggaran. Bahkan kas Real Madrid tidak selalu melimpah. Tapi harapanku tetap bahwa Florian akan bermain di sana suatu hari nanti.

"Saya tidak cukup terlibat dalam tawaran yang ada di meja. Keinginan terbesar saya, tentu saja, adalah melihat Florian di Real Madrid – dan saya rasa saya tidak sendirian dalam hal ini. Saya juga yakin dia akan berada di tangan yang baik di sana. Dia bermain cukup baik di Liverpool sekarang, dia pemain muda dan siapa tahu apa yang akan terjadi dalam karirnya."