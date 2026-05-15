Demikian dilaporkan oleh Express. Pada dasarnya, klub asal Rhine ini menginginkan 50 juta euro untuk El Mala, jika ia meninggalkan klub pada musim panas nanti. Jika ia masuk dalam skuad Piala Dunia, dari sudut pandang FC, nilainya bahkan bisa mencapai 60 hingga 70 juta euro — dan karena itu, para pendukung Köln menanti dengan penuh harap keputusan pelatih timnas Jerman, Nagelsmann, yang akan diumumkan secara resmi pada hari Kamis.
Agar nilai transfernya meningkat: 1. FC Köln berharap ada keputusan khusus terkait kasus Said El Mala
Baru-baru ini, klub Liga Utama Inggris FC Brentford ikut serta dalam perburuan El Mala. Menurut laporan majalah kicker, klub tersebut sedang mempersiapkan tawaran senilai 40 juta euro, yang mungkin sudah cukup bagi Köln jika El Mala gagal menonjol di panggung internasional selama Piala Dunia.
Musim panas lalu, Brighton, klub Liga Premier lainnya, juga sempat memburu El Mala. Namun, saat itu sang pemain muda lebih memilih untuk menjalani musim pertamanya di Bundesliga, di mana ia berhasil tampil meyakinkan bersama FC. Dengan penampilannya, terutama di paruh pertama musim, ia menarik perhatian klub-klub papan atas Bundesliga - dan Chelsea pun dikabarkan sempat tertarik padanya.
Said El Mala belum pernah bermain di level tim nasional senior
Orang tua El Mala dikabarkan lebih memilih agar putra mereka pindah ke klub lain di Bundesliga — hal yang tampaknya sulit terwujud mengingat nilai transfer yang diharapkan oleh FC Bayern. Meskipun menurut laporan, FC Bayern München dan Borussia Dortmund secara prinsip tertarik pada pemain remaja tersebut, namun angka di atas 40 juta euro untuk El Mala tampaknya terlalu fantastis bagi kedua klub tersebut.
El Mala telah dipanggil oleh Nagelsmann pada November 2025 untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Luksemburg, namun tidak diturunkan dalam kemenangan tandang 2-0 tersebut. Setelah itu, ia hanya bermain untuk tim nasional U-21 Jerman dan mengumpulkan dua poin (satu gol, satu assist) dalam tiga pertandingan.
Statistik Said El Mala pada musim 2025/2026:
Permainan: 35 Menit bermain: 1958 Gol: 12 Assist: 5