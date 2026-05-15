Agar nilai transfernya meningkat: 1. FC Köln berharap ada keputusan khusus terkait kasus Said El Mala

Baru-baru ini, klub Liga Utama Inggris FC Brentford ikut serta dalam perburuan El Mala. Menurut laporan majalah kicker, klub tersebut sedang mempersiapkan tawaran senilai 40 juta euro, yang mungkin sudah cukup bagi Köln jika El Mala gagal menonjol di panggung internasional selama Piala Dunia.

Musim panas lalu, Brighton, klub Liga Premier lainnya, juga sempat memburu El Mala. Namun, saat itu sang pemain muda lebih memilih untuk menjalani musim pertamanya di Bundesliga, di mana ia berhasil tampil meyakinkan bersama FC. Dengan penampilannya, terutama di paruh pertama musim, ia menarik perhatian klub-klub papan atas Bundesliga - dan Chelsea pun dikabarkan sempat tertarik padanya.