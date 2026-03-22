Roma menang 1-0 atas Lecce dan langsung kembali tersenyum setelah tersingkir dari Liga Europa pada akhir pekan ini oleh Bologna; Giallorossi kini menyamai poin Juventus di peringkat kelima dalam persaingan tiga tim untuk memperebutkan tiket ke Liga Champions musim depan, dengan Como unggul tiga poin dari kedua tim tersebut. Gol penentu di Olimpico dicetak oleh penyerang Prancis kelahiran 2007, Robinio Vaz, yang didatangkan pada Januari seharga 30 juta euro dari Marseille sebagai alternatif bagi Malen - di skuad juga terdapat Dovbyk dan Ferguson - dan ini merupakan gol pertamanya bersama Giallorossi.
Adani: "Gasperini layak dihormati dan diberi penjelasan; Roma harus berani mengatakan apa adanya"
"PEMILIK HARUS MEMBERIKAN PENJELASAN"
Saat menganalisis kemungkinan ketegangan antara Gasperini dan Roma, Lele Adani di studio La Domenica Sportiva mengomentari situasi tersebut sebagai berikut: "Menurut saya, Roma baru mengenal Gasperini selama musim ini, dan karena itulah kemudian muncul ketegangan dan masalah. Namun, Gasperini adalah pelatih yang sudah dikenal; selama berbulan-bulan ia telah berupaya memenuhi harapan klub. Namun, kini mereka telah mencapai titik di mana kontribusinya lebih besar daripada yang ia terima untuk mencapai tujuan. Ia adalah salah satu pelatih paling revolusioner dalam 10 tahun terakhir dan klub memilihnya karena hal itu; oleh karena itu, saya percaya bahwa selain rasa hormat, ia juga layak mendapatkan klarifikasi dari pihak manajemen; jika tidak, proyek ini tidak akan pernah berhasil. Apakah dia akan lelah? Saya tidak tahu, banyak hal akan bergantung pada jawaban yang diberikan klub kepadanya."
MASALAH-MASALAH GASP
Adani melanjutkan analisanya: "Gasperini sedang berjuang merebut posisi keempat tanpa dua pemain paling berbakat di seluruh skuad, Dybala dan Soulé, dengan Soulé yang hanya bermain setengah musim. Ferguson dan Dovbyk adalah penyerang yang absen, Bailey menghilang dan pada Januari dia pergi, Ndicka mengikuti Piala Afrika, Angelino mengalami masalah, dan Gasperini memindahkan Wesley ke sayap kiri… Saya bilang, pada titik tertentu kita harus berani mengatakan, 'Kita layak berada di peringkat keenam dan ingin mengembangkan pemain muda.' Oke, tapi apakah kalian setuju dengan Gasperini seperti itu?"