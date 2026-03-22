Adani: "Gasperini layak dihormati dan diberi penjelasan; Roma harus berani mengatakan apa adanya"

Saat menganalisis kemungkinan ketegangan antara Gasperini dan Roma, Lele Adani di studio La Domenica Sportiva mengomentari situasi tersebut sebagai berikut: "Menurut saya, Roma baru mengenal Gasperini selama musim ini, dan karena itulah kemudian muncul ketegangan dan masalah. Namun, Gasperini adalah pelatih yang sudah dikenal; selama berbulan-bulan ia telah berupaya memenuhi harapan klub. Namun, kini mereka telah mencapai titik di mana kontribusinya lebih besar daripada yang ia terima untuk mencapai tujuan. Ia adalah salah satu pelatih paling revolusioner dalam 10 tahun terakhir dan klub memilihnya karena hal itu; oleh karena itu, saya percaya bahwa selain rasa hormat, ia juga layak mendapatkan klarifikasi dari pihak manajemen; jika tidak, proyek ini tidak akan pernah berhasil. Apakah dia akan lelah? Saya tidak tahu, banyak hal akan bergantung pada jawaban yang diberikan klub kepadanya."



