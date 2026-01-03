Getty Images Sport
Adangan Jay Idzes Sia-Sia, Paceklik Kemenangan Sassuolo Berlanjut
Pellegrino mencetak gol dihadapan Idzes untuk menyamakan skor
Pergantian tahun belum memberikan hasil manis bagi Sassuolo yang harus puas bermain imbang 1-1 melawan tamunya, Parma, di Stadion Mapei, Sabtu (3/1) malam WIB, dalam matchday ke-18 Serie A Italia.
Pemain diaspora Jay Idzes tetap dipercaya menjadi tembok pertahanan Sassuolo. Idzes dimainkan sejak menit pertama hingga pertandingan berakhir. Namun Idzes tidak berhasil mencegah Mateo Pellegrino mencetak gol penyeimbang.
Saat itu Sassuolo sempat memimpin terlebih dulu pada menit ke-12 melalui sundulan Kristian Thorstvedt. Tetapi keunggulan ini hanya bertahan selama 12 menit, karena Parma berhasil menyamakan kedudukan.
Pellegrino memanfatkan menyambut bola liar, dan berhadapan dengan Idzes di luar kotak penalti. Pellegrino kemudian melepaskan tendangan melengkung di hadapan Idzes, sehingga tak terjangkau kiper Arijanet Muric. Tetapi Idzes membayarnya dengan mementahkan peluang Pellegrino ketika babak kedua baru berjalan tiga menit.
Neroverdi melalui empat laga beruntun tanpa kemenangan
Hasil itu membuat Sassuolo melalui empat laga beruntun dengan tiga imbang dan satu kekalahan. Akibatnya, Sassuolo tertahan di peringkat sembilan klasemen sementara dengan koleksi 23 poin. Begitu juga dengan Parma yang tetap berada di posisi ke-14, dengan 18 poin.
Sassuolo selanjutnya menyambut kedatangan Juventus
Di tengah keinginan menghentikan kemarau tiga angka, Idzes dan Sassuolo mendapat tantangan tidak mudah pada laga berikutnya. Mereka memiliki waktu siingkat unttuk memperbaiki performa, karena lawan selanjutnya merupakan salah satu klub raksasa Italia, Juventus, di Stadion Mapei, Rabu (7/1) dini hari WIB. Sementara Parma menerima kedatangan Inter Milan keesokan harinya.
Susunan pemain
Sassuolo: Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Thorstvedt; Fadera, Pinamonti, Lauriente.
Parma: Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabe, Keita, Sorensen; Oristanio, Pellegrino, Ondrejka.
