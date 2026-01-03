Adangan Jay Idzes Sia-Sia, Paceklik Kemenangan Sassuolo Berlanjut

Pergantian tahun belum memberikan hasil manis bagi Sassuolo yang harus puas bermain imbang 1-1 melawan tamunya, Parma, di Stadion Mapei, Sabtu (3/1) malam WIB, dalam matchday ke-18 Serie A Italia.

Pemain diaspora Jay Idzes tetap dipercaya menjadi tembok pertahanan Sassuolo. Idzes dimainkan sejak menit pertama hingga pertandingan berakhir. Namun Idzes tidak berhasil mencegah Mateo Pellegrino mencetak gol penyeimbang.

Saat itu Sassuolo sempat memimpin terlebih dulu pada menit ke-12 melalui sundulan Kristian Thorstvedt. Tetapi keunggulan ini hanya bertahan selama 12 menit, karena Parma berhasil menyamakan kedudukan.

Pellegrino memanfatkan menyambut bola liar, dan berhadapan dengan Idzes di luar kotak penalti. Pellegrino kemudian melepaskan tendangan melengkung di hadapan Idzes, sehingga tak terjangkau kiper Arijanet Muric. Tetapi Idzes membayarnya dengan mementahkan peluang Pellegrino ketika babak kedua baru berjalan tiga menit.