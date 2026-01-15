"Ada Pemain Persib Bandung Yang Tidak Saya Suka" - Bojan Hodak Ungkap Rencana Di Paruh Kedua Super League 2025/26

Meski timnya sukses memuncaki klasemen di paruh musim, pelatih Bojan Hodak mengaku kurang puas dengan performa timnya sejauh ini. Pelatih asal Kroasia tersebut mengklaim bahwa dia dan para pemainnya akan terus berbenah demi bisa mempertahankan gelar di musim ini.

"Begini, kami nomor satu di liga. Jadi, tentu saja, kami tidak bisa puas. Tapi di saat yang sama, Anda tahu, saya pikir itu bisa lebih baik. Kami kebobolan di beberapa pertandingan, mungkin kami banyak gagal mengeksekusi penalti. Kami gagal mengeksekusi lima penalti dan kami kebobolan beberapa gol di menit-menit terakhir, dua atau tiga kali," ucap Bojan Hodak.

"Di sinilah kami mendapatkan beberapa poin. Tapi sekali lagi, kami juga memenangkan beberapa pertandingan di detik-detik terakhir. Jadi, seperti yang saya katakan, saya tidak bisa mengeluh. Kami nomor satu dan ini jelas bagus. Kami nomor satu di ACL di grup, jadi tentu saja ini pertanda baik, tetapi selalu bisa seperti itu."

"Begini, di Persib setiap pertandingan penuh tekanan. Anda tahu, orang selalu berharap, terutama sekarang, bahwa kami akan memenangkan setiap pertandingan. Tapi ini adalah sesuatu yang sudah biasa kami alami, karena kami hidup seperti ini selama tiga tahun. Jadi, ini adalah hal yang normal di Persib."