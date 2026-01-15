Persib Bandung
"Ada Pemain Persib Bandung Yang Tidak Saya Suka" - Bojan Hodak Ungkap Rencana Di Paruh Kedua Super League 2025/26
Persib nyaman di puncak klasemen
Kemenangan tipis 1-0 Persib Bandung atas Persija Jakarta memastikan tempat mereka di puncak klasemen, merebut posisi Borneo FC yang menelan kekalahan 2-0 dari Persita Tangerang di pertandingan lainnya.
Hasil tersebut membuat Maung Bandung kini memimpin klasemen Super League dengan 38 poin dari 17 pertandingan, unggul satu poin dari Borneo FC.
- AFC
Bojan Hodak soroti sejumlah kekurangan Persib
Meski timnya sukses memuncaki klasemen di paruh musim, pelatih Bojan Hodak mengaku kurang puas dengan performa timnya sejauh ini. Pelatih asal Kroasia tersebut mengklaim bahwa dia dan para pemainnya akan terus berbenah demi bisa mempertahankan gelar di musim ini.
"Begini, kami nomor satu di liga. Jadi, tentu saja, kami tidak bisa puas. Tapi di saat yang sama, Anda tahu, saya pikir itu bisa lebih baik. Kami kebobolan di beberapa pertandingan, mungkin kami banyak gagal mengeksekusi penalti. Kami gagal mengeksekusi lima penalti dan kami kebobolan beberapa gol di menit-menit terakhir, dua atau tiga kali," ucap Bojan Hodak.
"Di sinilah kami mendapatkan beberapa poin. Tapi sekali lagi, kami juga memenangkan beberapa pertandingan di detik-detik terakhir. Jadi, seperti yang saya katakan, saya tidak bisa mengeluh. Kami nomor satu dan ini jelas bagus. Kami nomor satu di ACL di grup, jadi tentu saja ini pertanda baik, tetapi selalu bisa seperti itu."
"Begini, di Persib setiap pertandingan penuh tekanan. Anda tahu, orang selalu berharap, terutama sekarang, bahwa kami akan memenangkan setiap pertandingan. Tapi ini adalah sesuatu yang sudah biasa kami alami, karena kami hidup seperti ini selama tiga tahun. Jadi, ini adalah hal yang normal di Persib."
- Persib Bandung
Pertahanan solid Persib jadi faktor penting
Sejauh musim ini bergulir, Maung Bandung menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di liga, dengan hanya 11 kali kemasukan - bahkan hanya satu kali kebobolan di Bandung.
Ditanya soal pertahanan timnya, Bojan menambahkan: "Bagi saya, jika Anda melihat hasilnya, jika Anda melihat tabel klasemen, tentu saja, yang penting adalah pertahanan kami bagus."
"Jadi pertahanan terbaik adalah nomor satu di liga. Ini kuncinya karena serangan bisa membawa Anda memenangkan pertandingan, tetapi pertahanan akan membawa Anda memenangkan liga."
- Persib Bandung
Rencana di paruh kedua musim 2025/26
Dengan jeda kompetisi dan dibukanya kembali bursa transfer, Maung Bandung kemungkinan besar akan terjun ke pasar dan mendatangkan beberapa pemain.
"Kami melakukan perubahan besar musim panas lalu. Jadi tentu saja, mungkin akan ada satu atau dua pemain yang tidak kami suka. Dan itu akan berubah, tetapi tidak terlalu banyak. Jadi jangan berharap terlalu banyak perubahan," kata pelatih berusia 54 tahun tersebut.
"Akan ada beberapa, tetapi seperti yang saya katakan, tidak terlalu banyak. Karena pada akhirnya, kami adalah nomor satu. Tim-tim yang berada di bawah, mereka akan melakukan perubahan besar. Tapi bagi kami, di sana-sini, mungkin kami bisa diperkuat."
Iklan