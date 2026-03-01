AFP
"Ada masalah besar di sini" - Igor Tudor yang marah mengakui Tottenham "tidak memiliki apa-apa" dalam kekalahan telak di Fulham
Spurs dalam penurunan drastis: Kekalahan kontroversial di Fulham
Pertandingan ini dimulai dengan gol pembuka yang kontroversial, yang menjadi pemicu frustrasi Tudor setelah pertandingan. Harry Wilson membawa tuan rumah unggul, namun proses gol tersebut diwarnai dengan tantangan fisik yang keras dari Raul Jimenez terhadap Radu Dragusin. Meskipun para pemain bertahan Tottenham protes, gol tersebut tetap sah, dan Fulham memanfaatkan ketidaktenangan tim tamu untuk menggandakan keunggulan mereka melalui tendangan indah Alex Iwobi. Meskipun Spurs mencoba bangkit di akhir pertandingan, kerusakan sebagian besar disebabkan oleh diri mereka sendiri, meninggalkan Tudor untuk membersihkan puing-puing dari hari yang mengecewakan lainnya di ibu kota.
Kemarahan atas keputusan wasit dan ketidakonsistenan
Setelah peluit akhir berbunyi, Tudor tidak ragu-ragu saat ditanya tentang gol pertama yang menentukan, menuding ketidakonsistenan wasit Liga Premier dan menyarankan Jimenez "bermain curang". Dia mengatakan: "Tentu saja itu pelanggaran, menurut saya. Sembilan dari sepuluh orang akan mengatakan itu pelanggaran, saya yakin, karena sangat jelas, Anda tahu. Terkadang mereka tidak mengerti bahwa itu sudah cukup, bahkan kontak kecil sekalipun, Anda tahu, jika itu memberi Anda keuntungan untuk mencetak gol, Anda harus membatalkannya, mengakhirinya. Ini bukan tentang duel normal saat dia lembut, tidak, saat dia mendorong dengan tangan dan tidak memperhatikan bola, tidak. Terkadang itu hanya mudah untuk mendapatkan keuntungan.
"Jadi, ini konyol jika tidak memberi pelanggaran, karena konsekuensinya terlalu besar. Ini bukan pelanggaran kecil di tengah lapangan, tapi gol setelahnya. Jadi, ada logika di balik itu, jadi wasit, hal yang bagus untuk terus bermain di sini, mari bermain keras, duel, itu fantastis, saya suka. Tapi ada logika, jika golnya, karena dia mengambil keuntungan, tidak memikirkan sepak bola, dia tidak memikirkan bola, dia memikirkan cara curang. Jadi, dia menipu pemain dengan mendorong dan mereka mencetak gol. Jadi, ada logika, itu curang dan ada pelanggaran.
"Ini bukan soal duel dan mereka ingin sepak bola di sini lebih keras, kamu tahu, kami suka duel, itu bukan masalah. Jadi, tidak ada logika dalam keputusan ini dan logika di atas segalanya, setelah itu baru hal-hal lain."
Masalah mendasar di Tottenham
Penilaian manajer terhadap performa tim bahkan lebih pedas daripada kritiknya terhadap wasit. Tudor secara blak-blakan menyoroti kelemahan yang ditunjukkan para pemainnya di lapangan, menyiratkan bahwa masalah yang saat ini melanda klub tidak mudah diatasi. "Ada masalah besar di sini," tambah Tudor kepada Sky Sports. "Kami kekurangan segalanya. Ini bukan hanya soal satu gol atau satu kesalahan. Saat bermain untuk klub ini, Anda mengharapkan tingkat perjuangan dan kualitas yang sama sekali tidak terlihat hari ini. Kami berada dalam momen sulit dan kami perlu melihat diri kami sendiri."
Rekor tanpa kemenangan, yang kini mencapai dua digit, telah menempatkan Tudor di bawah tekanan besar. Pengakuan manajer bahwa tim "kurang segalanya" menjadi tanda yang mengkhawatirkan bagi para pendukung Spurs, yang telah menyaksikan tim mereka kesulitan dalam performa domestik selama lebih dari dua bulan. Kekurangan kohesi dan disiplin taktis di Craven Cottage menyoroti tim yang semakin kehilangan kepercayaan diri, dan pengakuan jujur Tudor menyiratkan bahwa "masalah besar" yang dia identifikasi mungkin memerlukan lebih dari sekadar sesi latihan untuk diselesaikan.
Gol Richarlison gagal memicu kebangkitan.
Ada secercah harapan singkat ketika Richarlison mencetak gol balasan pada menit ke-66. Penyerang Brasil itu menunjukkan insting predatornya dengan mencetak gol dari jarak dekat, memicu pertanyaan apakah comeback mungkin terjadi. Namun, Fulham berhasil menahan serangan akhir, bertahan dengan kokoh untuk mengamankan tiga poin dan menelan Tottenham kekalahan lain yang memperdalam kegelapan di sekitar Stadion Tottenham Hotspur. Waktu semakin habis bagi Tudor untuk menghentikan tren negatif ini, namun ia tetap teguh. "Masih ada sembilan pertandingan tersisa, kita tidak punya waktu untuk kecewa," tambahnya.
