Menurut informasi dariSky, FC Porto menunjukkan minat yang serius untuk merekrut pemain asal Polandia berusia 37 tahun tersebut. Meskipun belum ada negosiasi atau kesepakatan apa pun, klub papan atas Portugal itu setidaknya masih ikut dalam perburuan Lewandowski.
Ada klub baru yang tertarik pada striker Barcelona: Apakah akan ada kejutan besar dalam transfer Robert Lewandowski?
Kontrak sang penyerang di Barca akan berakhir pada akhir musim ini, dan setelah itu ia bisa didatangkan tanpa biaya transfer. Meskipun baik pihak klub Catalan maupun Lewandowski sendiri belum secara tegas menampik kemungkinan perpanjangan kontrak satu tahun lagi, dalam beberapa pekan terakhir tanda-tanda kepergiannya semakin jelas.
Sementara itu, tidak ada kekurangan pihak yang tertarik. Kedua klub Serie A, Juventus Turin dan AC Milan, yang belakangan ini dianggap sebagai favorit untuk mendapatkan tanda tangan Lewandowski, dilaporkan sama-sama sangat tertarik padanya, begitu pula klub-klub dari MLS Amerika Serikat dan Arab Saudi.
Lewandowski ingin mengambil lebih banyak waktu untuk memutuskan masa depannya
Penyerang tersebut sendiri selalu bersikap tertutup dan menekankan bahwa ia belum mengambil keputusan apa pun mengenai masa depannya. "Saya pasti akan menunggu sampai ada berbagai opsi yang muncul, lalu memutuskan apa yang terbaik bagi saya dan keluarga saya," katanya di sela-sela perayaan gelar juara FC Barcelona.
Kepada stasiun TV Polandia Eleven Sports, pemain berusia 37 tahun itu setidaknya sedikit lebih konkret. Ia juga bisa membayangkan bermain di "liga yang lebih kecil" di masa depan. "Saya hampir berusia 38 tahun, tapi saya merasa baik-baik saja dan mempertimbangkannya."
Di bawah asuhan pelatih Barcelona, Hansi Flick, Lewandowski secara rutin diturunkan pada musim yang masih berlangsung ini dan bahkan sesekali masuk dalam starting eleven. Catatannya cukup mengesankan dengan 18 gol dan empat assist dalam 43 pertandingan selama lebih dari 2.200 menit bermain.