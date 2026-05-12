Ada klub baru yang tertarik pada striker Barcelona: Apakah akan ada kejutan besar dalam transfer Robert Lewandowski?

Penyerang tersebut sendiri selalu bersikap tertutup dan menekankan bahwa ia belum mengambil keputusan apa pun mengenai masa depannya. "Saya pasti akan menunggu sampai ada berbagai opsi yang muncul, lalu memutuskan apa yang terbaik bagi saya dan keluarga saya," katanya di sela-sela perayaan gelar juara FC Barcelona.

Kepada stasiun TV Polandia Eleven Sports, pemain berusia 37 tahun itu setidaknya sedikit lebih konkret. Ia juga bisa membayangkan bermain di "liga yang lebih kecil" di masa depan. "Saya hampir berusia 38 tahun, tapi saya merasa baik-baik saja dan mempertimbangkannya."

Di bawah asuhan pelatih Barcelona, Hansi Flick, Lewandowski secara rutin diturunkan pada musim yang masih berlangsung ini dan bahkan sesekali masuk dalam starting eleven. Catatannya cukup mengesankan dengan 18 gol dan empat assist dalam 43 pertandingan selama lebih dari 2.200 menit bermain.