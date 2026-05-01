Ada dua hal yang patut diperhatikan: Masalah yang dihadapi Fabio Silva, bintang muda BVB

Pemain berusia 23 tahun ini telah tampil dalam 25 pertandingan di liga utama Jerman, 18 di antaranya sebagai pemain pengganti. Dari situ, ia berhasil menyumbang tujuh dari delapan kontribusinya terhadap gol. Hanya pada kemenangan kandang 3-2 melawan St. Pauli pada pertengahan Januari, Silva masuk dalam starting eleven BVB, saat ia memberikan umpan untuk gol kedua Karim Adeyemi.

"Apakah saya masuk starting eleven atau tidak: Kapan pun pelatih ingin saya berada di lapangan, saya berusaha membantu tim," kata pemain serang yang didatangkan secara permanen dari Wolverhampton Wanderers seharga 22,5 juta euro musim panas lalu itu beberapa hari yang lalu. Kemudian ia menambahkan kalimat yang sangat penting untuk menilai Silva sebagai pemain: "Saya pikir semua orang melihat bahwa saya lebih dari sekadar pemain yang hanya mencetak gol."

Dengan demikian, Silva berada dalam dilema yang sesungguhnya di musim pertamanya bersama BVB. Yang dimaksud bukanlah cedera adduktor yang ia bawa sejak pindah ke Borussia dan akibat operasi yang membuatnya tertinggal jauh. Silva sudah lama berada dalam kondisi fisik yang prima; tujuh dari total sembilan penampilannya sebagai starter ia raih pada tahun 2026.