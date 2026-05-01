Sebanyak 13 pemain telah mencetak lebih banyak gol. Di antaranya bahkan ada dua rekan setimnya di Borussia Dortmund, yaitu Serhou Guirassy dan Julian Brandt (masing-masing tiga gol). Fabio Silva sejauh ini mencetak satu gol lebih sedikit di Bundesliga setelah masuk sebagai pemain pengganti. Namun demikian, dapat dikatakan bahwa pemain asal Portugal ini adalah pemain pengganti terbaik di liga.
Diterjemahkan oleh
Ada dua hal yang patut diperhatikan: Masalah yang dihadapi Fabio Silva, bintang muda BVB
Pemain berusia 23 tahun ini telah tampil dalam 25 pertandingan di liga utama Jerman, 18 di antaranya sebagai pemain pengganti. Dari situ, ia berhasil menyumbang tujuh dari delapan kontribusinya terhadap gol. Hanya pada kemenangan kandang 3-2 melawan St. Pauli pada pertengahan Januari, Silva masuk dalam starting eleven BVB, saat ia memberikan umpan untuk gol kedua Karim Adeyemi.
"Apakah saya masuk starting eleven atau tidak: Kapan pun pelatih ingin saya berada di lapangan, saya berusaha membantu tim," kata pemain serang yang didatangkan secara permanen dari Wolverhampton Wanderers seharga 22,5 juta euro musim panas lalu itu beberapa hari yang lalu. Kemudian ia menambahkan kalimat yang sangat penting untuk menilai Silva sebagai pemain: "Saya pikir semua orang melihat bahwa saya lebih dari sekadar pemain yang hanya mencetak gol."
Dengan demikian, Silva berada dalam dilema yang sesungguhnya di musim pertamanya bersama BVB. Yang dimaksud bukanlah cedera adduktor yang ia bawa sejak pindah ke Borussia dan akibat operasi yang membuatnya tertinggal jauh. Silva sudah lama berada dalam kondisi fisik yang prima; tujuh dari total sembilan penampilannya sebagai starter ia raih pada tahun 2026.
- AFP
Fabio Silva di Frankfurt menampilkan salah satu penampilan terbaiknya sebagai pemain pengganti BVB
Pemain yang pernah membela tim nasional ini, yang berperan sebagai pemain pengganti, sejauh ini jelas memberikan pengaruh yang jauh lebih baik bagi tim. Pasalnya, meskipun Silva sama sekali tidak memulai kariernya dengan mulus di klub barunya, ia selalu tampil mengesankan di lapangan.
Saat Silva masuk ke lapangan, ia biasanya langsung menunjukkan dedikasi yang patut dicontoh dan membawa energi yang tepat yang dibutuhkan tim pada fase akhir pertandingan, dan tentu saja hal ini juga diinginkan oleh pelatih. Semangatnya luar biasa, ia cepat, bergerak sangat baik ke dalam, dan berkat teknik hebat serta kecerdasan bermain yang tinggi, ia dapat berintegrasi dengan baik dalam permainan kombinasi. Penampilannya saat skor 3-3 di awal tahun di Frankfurt, misalnya, adalah salah satu penampilan pemain pengganti terbaik di BVB dalam beberapa tahun terakhir.
Dengan demikian, ia pantas beberapa kali masuk ke dalam susunan pemain awal. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, Silva memang menunjukkan karakteristik yang disebutkan tadi, namun hasilnya—lihat di atas—sangat minim. Hal itu pun membuatnya kembali ke bangku cadangan dengan cepat.
- Getty Images Sport
Dengan Fabio Silva, permainan serangan BVB menjadi lebih lancar dan sulit ditebak
Memang terlihat jelas betapa besar perubahan yang terjadi pada lini serang Dortmund dengan kehadiran Silva dibandingkan saat Guirassy bermain. Dengan Silva, permainan BVB di lini depan menjadi lebih lancar dan sulit diprediksi, sementara pemain asal Guinea itu justru hanya dimanfaatkan sebagai pemain pengumpan bola. Banyak umpan-umpan lambung dan lebih banyak lagi umpan silang yang dilontarkan ke arahnya.
Namun, seperti halnya Guirassy sesekali, Silva sering kali terisolasi di udara saat menjadi starter, terutama pada babak pertama yang hampir selalu lemah yang ditunjukkan Borussia sepanjang musim ini. Hal ini tidak sepenuhnya, tetapi juga berkaitan dengan fakta sederhana bahwa sebagai pemain pengganti di akhir pertandingan, ia biasanya menghadapi lawan yang sudah lelah dan ruang-ruang yang lebih terbuka.
"Tentu saja, sebagai penyerang, mencetak gol itu penting—itu adalah perasaan terbaik," kata Silva baru-baru ini dan menjelaskan: "Terkadang hal-hal tidak berjalan sesuai rencana, terkadang butuh waktu lebih lama. Di beberapa momen musim ini, lebih penting untuk menciptakan peluang gol. Saya pikir semua orang bisa melihat dari gaya bermain saya bahwa saya bisa membantu tim. Saya sangat puas dengan penampilan saya dan apa yang bisa saya berikan kepada tim."
- AFP
Meskipun telah menunjukkan kemajuan besar dan gaya bermain yang mengutamakan kerja sama tim: Tiga gol masih terlalu sedikit bagi seorang penyerang BVB
Itu tentu saja mungkin. Sekitar tiga minggu yang lalu, Niko Kovac sudah mengakui perkembangan positifnya. "Sejak sekitar tiga atau empat minggu terakhir, saya melihat Fabio di sesi latihan yang telah meningkatkan performanya. Saya melihat kemajuan yang sangat besar."
Setelah gol Silva yang membuat skor menjadi 4-0 melawan Freiburg pada hari Minggu, sang pelatih berkata: "Yang pasti kurang darinya adalah kekuatan fisik. Kami harus banyak bekerja keras untuk itu dan itu membutuhkan waktu. Berlari dua kali di hutan tidak akan langsung membuatmu siap untuk Bundesliga. Terlihat: Seiring perkembangan fisik, kemampuan untuk bermain di pertandingan Bundesliga pun akan muncul."
Berkat profilnya, Silva akan memiliki prospek yang baik dalam restrukturisasi BVB, yang tampaknya mengutamakan lebih banyak elemen permainan. Terlebih lagi, mengingat rumor yang tak kunjung mereda, masa depan Guirassy kemungkinan besar akan dibahas di jendela transfer mendatang.
Namun, Dortmund membutuhkan lebih banyak gol dari Silva; hal itu tak terelakkan bagi seorang penyerang. Tiga gol dalam 36 pertandingan resmi, di mana ia rata-rata bermain selama 32 menit, terlalu sedikit. Namun, fakta bahwa ia terlibat dalam satu gol setiap 115 menit, mengingat waktu bermainnya, patut diapresiasi. Di situlah letak dilemanya: Kedua sudut pandang tersebut memiliki dasar yang kuat.
Fabio Silva: Statistik penampilannya di BVB
Pertandingan resmi Gol Assist Kartu kuning 36 3 7 5