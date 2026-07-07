Setelah kepastian kepergiannya dari FC Bayern München, Leon Goretzka tampaknya telah menunda semua negosiasi selama Piala Dunia untuk fokus pada tim nasional. Kini, kabarnya pembicaraan telah dilanjutkan kembali, namun menurut pakar transfer Fabrizio Romano, ia kini terancam terjebak dalam ketidakpastian di Juventus Turin.
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Ada beberapa masalah sekaligus: Transfer Leon Goretzka ke Juventus Turin terancam batal
Seorang sumber internal asal Italia baru-baru ini menjelaskan di saluran YouTube-nya bahwa meskipun Juve masih berusaha merekrut Goretzka, namun perekrutan mantan bintang Bayern tersebut bukanlah prioritas utama.
Menurut Romano, Turin saat ini lebih berfokus untuk memastikan kejelasan di posisi penyerang. Berdasarkan situasi terkini, mendatangkan kiper baru pun masih lebih diprioritaskan daripada merekrut gelandang tengah. Jika kedua hal tersebut telah diselesaikan, maka Goretzka akan kembali menjadi fokus utama.
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Pesaing bagi Goretzka: Siapa yang bahkan menawarkan diri ke Juventus?
Namun, bahkan jika itu terjadi, negosiasi bisa saja terus berlarut-larut atau bahkan gagal. Lagipula, Goretzka bukanlah satu-satunya gelandang yang ingin bermain di bawah asuhan pelatih kepala Luciano Spalletti di masa depan. Seperti yang diumumkan Romano, Franck Kessie kini juga bersaing untuk mendapatkan tempat di lini tengah Juventus.
Kessie baru-baru ini berhadapan langsung dengan Goretzka dan timnas Jerman saat Piala Dunia di fase grup melawan Pantai Gading. Terakhir, pemain berusia 29 tahun itu bermain untuk klub Al-Ahli di Arab Saudi. Namun, kontraknya telah berakhir dan tidak diperpanjang, sehingga ia kini juga bisa didatangkan tanpa biaya transfer.
Mantan pemain FC Barcelona dan AC Milan ini dilaporkan telah mengajukan diri secara sukarela ke Juventus. Sejauh mana pihak klub juga menunjukkan minat, Romano belum mengungkapkannya hingga saat ini.
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Apakah transfer ke Juve akan batal? AC Milan dan MLS sebagai alternatif bagi Goretzka
Mungkin saja tuntutan gaji pemain asal Pantai Gading itu juga akan menjadi faktor penentu. Sejauh ini, kesepakatan dengan Goretzka dilaporkan belum tercapai, selain karena faktor-faktor lain, juga karena belum ada kesepakatan mengenai gaji.
Goretzka tampaknya menuntut gaji tahunan sebesar tujuh juta euro serta uang tanda tangan hingga sepuluh juta euro. Namun, menurut laporan media Italia yang serupa, "La Vecchia Signora" telah menetapkan batas internal yang tidak boleh dilampaui.
Jika kepindahan ke Turin gagal, hal itu belum tentu berarti akhir dari impian Goretzka di Italia. Kabarnya, pemain berusia 31 tahun itu masih mempertimbangkan beberapa opsi, dan berdasarkan informasi terbaru, Milan tampaknya masih termasuk di antaranya. Konon, transfer ke Rossoneri sudah pasti, namun mereka gagal lolos ke Liga Champions pada pekan terakhir. Dari Spanyol, nama Atletico Madrid terus-menerus disebut-sebut, sementara ada juga kemungkinan ia akan berkarier di MLS.
Kontrak Goretzka berakhir pada akhir Juni setelah delapan tahun membela juara terbanyak Jerman tersebut. Dalam pertandingan-pertandingan krusial beberapa tahun terakhir, ia sering kali harus berada di belakang Joshua Kimmich dan Aleksandar Pavlovic serta duduk di bangku cadangan. Meskipun demikian, pada musim Bundesliga yang baru saja berakhir, ia mencetak lima gol dan empat assist dalam 31 pertandingan. Sebaliknya, di Liga Champions, ia tidak mencetak satu poin pun dalam sepuluh pertandingan.
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