Mungkin saja tuntutan gaji pemain asal Pantai Gading itu juga akan menjadi faktor penentu. Sejauh ini, kesepakatan dengan Goretzka dilaporkan belum tercapai, selain karena faktor-faktor lain, juga karena belum ada kesepakatan mengenai gaji.

Goretzka tampaknya menuntut gaji tahunan sebesar tujuh juta euro serta uang tanda tangan hingga sepuluh juta euro. Namun, menurut laporan media Italia yang serupa, "La Vecchia Signora" telah menetapkan batas internal yang tidak boleh dilampaui.

Jika kepindahan ke Turin gagal, hal itu belum tentu berarti akhir dari impian Goretzka di Italia. Kabarnya, pemain berusia 31 tahun itu masih mempertimbangkan beberapa opsi, dan berdasarkan informasi terbaru, Milan tampaknya masih termasuk di antaranya. Konon, transfer ke Rossoneri sudah pasti, namun mereka gagal lolos ke Liga Champions pada pekan terakhir. Dari Spanyol, nama Atletico Madrid terus-menerus disebut-sebut, sementara ada juga kemungkinan ia akan berkarier di MLS.

Kontrak Goretzka berakhir pada akhir Juni setelah delapan tahun membela juara terbanyak Jerman tersebut. Dalam pertandingan-pertandingan krusial beberapa tahun terakhir, ia sering kali harus berada di belakang Joshua Kimmich dan Aleksandar Pavlovic serta duduk di bangku cadangan. Meskipun demikian, pada musim Bundesliga yang baru saja berakhir, ia mencetak lima gol dan empat assist dalam 31 pertandingan. Sebaliknya, di Liga Champions, ia tidak mencetak satu poin pun dalam sepuluh pertandingan.