Liverpool telah memainkan Barcola sejak menit awal dalam dua dari tiga penampilan pertamanya di semua kompetisi, tetapi performa awalnya sudah menuai kritik tajam. Winger itu datang dari Paris Saint-Germain dengan biaya transfer fantastis sebesar £123 juta, yang menciptakan ekspektasi besar di kalangan suporter.

Namun, Nevin menegaskan bahwa para pendukung harus meredam antusiasme mereka, saat berbicara kepada BetPack untuk menyoroti kelemahan mencolok dalam permainan keseluruhannya. "Saya harap fans Liverpool tahu apa yang mereka dapatkan dari Bradley Barcola," ujar Nevin. "Ada alasan mengapa dia tidak bermain setiap pekan untuk PSG."