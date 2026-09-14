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'Ada alasan dia tidak bermain' - Pat Nevin memperingatkan fans Liverpool soal Bradley Barcola
Kesulitan untuk meyakinkan meski dengan tempo cepat
Liverpool telah memainkan Barcola sejak menit awal dalam dua dari tiga penampilan pertamanya di semua kompetisi, tetapi performa awalnya sudah menuai kritik tajam. Winger itu datang dari Paris Saint-Germain dengan biaya transfer fantastis sebesar £123 juta, yang menciptakan ekspektasi besar di kalangan suporter.
Namun, Nevin menegaskan bahwa para pendukung harus meredam antusiasme mereka, saat berbicara kepada BetPack untuk menyoroti kelemahan mencolok dalam permainan keseluruhannya. "Saya harap fans Liverpool tahu apa yang mereka dapatkan dari Bradley Barcola," ujar Nevin. "Ada alasan mengapa dia tidak bermain setiap pekan untuk PSG."
- Getty Images Sport
Keterbatasan parah dalam penglihatan teknis
Meski sang pundit mengakui bahwa Barcola memiliki kecepatan yang mengerikan, ia sangat meragukan kemampuannya untuk melepaskan umpan terakhir ketika itu benar-benar dibutuhkan. Nevin menilai sang winger membutuhkan peningkatan besar dalam kemampuan pengambilan keputusannya untuk membenarkan banderol harganya.
"Dia sangat, sangat, sangat cepat. Saya benar-benar tidak bisa cukup menekankan seberapa cepat pemain ini, dia akan menghancurkan pertahanan dengan kecepatannya," jelas Nevin. "Tetapi ketika dia sudah melewati pertahanan, saya pernah melihat orang lain yang lebih baik dalam melepaskan umpan. Saya akan mencoba menyampaikannya dengan halus: dia belum menjadi pesepakbola yang benar-benar matang."
Tantangan taktis melawan pertahanan rapat
Nevin juga berargumen bahwa kecepatan murni tidak akan cukup bagi Barcola ketika lawan memilih bertahan sangat dalam dan tidak memberinya ruang untuk beroperasi.
Mantan pemain Chelsea itu meyakini bahwa kecerdasan dan kreativitas sangat penting dalam situasi-situasi sempit seperti itu, kualitas yang menurutnya saat ini belum dimiliki pemain berharga £123 juta tersebut. "Hal besar yang mendasari semuanya adalah Anda juga membutuhkan ruang untuk berlari," simpul Nevin. "Tetapi jika Anda benar-benar cepat dan bermain melawan blok rendah, tidak ada ruang untuk berlari. Pada titik itu, Anda membutuhkan keterampilan murni dan kecerdasan, bukan hanya kecepatan."
- Getty Images Sport
Membungkam para peragu di bawah asuhan Iraola
Barcola kini harus fokus mengasah kemampuan teknisnya di lapangan latihan di bawah Andoni Iraola untuk membuktikan para pengkritiknya salah. Liverpool memiliki jadwal padat di depan, dan sang winger sangat berharap bisa menunjukkan visi yang lebih baik dalam laga-laga domestik dan Eropa mereka yang akan datang.
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