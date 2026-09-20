AC Milan-Lecce menutup giornata ke-5 Serie A 2026/2027. Di San Siro mulai pukul 20.45, dua tim yang sedang melalui momen berbeda akan saling berhadapan. AC Milan tidak menang dalam 4 pertandingan di liga dan Liga Europa, serta datang setelah kekalahan buruk di kompetisi Eropa melawan Benfica. Sementara itu, tim asal Salento meraih kemenangan kedua pada awal musim ini atas Monza dan memburu poin keselamatan lainnya.







