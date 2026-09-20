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Goncalo Ramos of AC Milan celebrates scoring his team’s first goal during the Serie A matchGetty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

AC Milan vs Lecce LANGSUNG pukul 20.45: kabar susunan pemain terbaru

AC Milan
Lecce
Serie A
AC Milan vs Lecce

Ikuti AC Milan-Lecce, pertandingan pekan ke-5 Serie A 2026/2027 yang sah.

AC Milan-Lecce menutup giornata ke-5 Serie A 2026/2027. Di San Siro mulai pukul 20.45, dua tim yang sedang melalui momen berbeda akan saling berhadapan. AC Milan tidak menang dalam 4 pertandingan di liga dan Liga Europa, serta datang setelah kekalahan buruk di kompetisi Eropa melawan Benfica. Sementara itu, tim asal Salento meraih kemenangan kedua pada awal musim ini atas Monza dan memburu poin keselamatan lainnya.



  • Milan-Lecce: perkiraan susunan pemain dan tabellino

    MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Saelemaekers; Ramos. Pelatih: Amorim

    LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Stulic, Monteiro. Pelatih: Di Francesco

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