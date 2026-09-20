AC Milan-Lecce menutup giornata ke-5 Serie A 2026/2027. Di San Siro mulai pukul 20.45, dua tim yang sedang melalui momen berbeda akan saling berhadapan. AC Milan tidak menang dalam 4 pertandingan di liga dan Liga Europa, serta datang setelah kekalahan buruk di kompetisi Eropa melawan Benfica. Sementara itu, tim asal Salento meraih kemenangan kedua pada awal musim ini atas Monza dan memburu poin keselamatan lainnya.
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AC Milan vs Lecce LANGSUNG pukul 20.45: kabar susunan pemain terbaru
Milan-Lecce: perkiraan susunan pemain dan tabellino
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Saelemaekers; Ramos. Pelatih: Amorim
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Stulic, Monteiro. Pelatih: Di Francesco
Gol dan momen-momen penting
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