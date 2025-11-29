Drama VAR & Kartu Merah Massimiliano Allegri! Gol Rafael Leao Bawa AC Milan Puncaki Klasemen Serie A Usai Tekuk Lazio

AC Milan berhasil mengamankan tiga poin krusial saat menjamu Lazio di San Siro, Minggu (30/11) dini hari WIB, sebuah kemenangan yang untuk sementara melambungkan mereka ke puncak klasemen Serie A. Gol semata wayang Rafael Leao menjadi pembeda dalam laga yang berjalan ketat ini, namun sorotan utama justru tertuju pada drama di menit-menit akhir yang melibatkan intervensi Video Assistant Referee (VAR).

Laga ini menjadi ujian konsistensi bagi Rossoneri setelah kemenangan emosional di Derby della Madonnina melawan Inter pekan lalu. Tanpa kehadiran Christian Pulisic yang cedera, Milan harus bekerja keras menembus pertahanan Lazio. Kemenangan ini juga mempertegas tren positif Milan yang mulai akrab dengan skor tipis namun efektif di bawah asuhan Massimiliano Allegri.

Namun, akhir pertandingan berubah menjadi kekacauan total. Keputusan wasit di masa injury time memicu protes keras dari kedua belah pihak, yang berujung pada diusirnya Allegri dan asisten pelatih Lazio dari pinggir lapangan. Keputusan wasit Giuseppe Collu yang dianggap "genius" oleh media Italia menjadi penutup yang tak terduga dari laga ini.

Di balik drama tersebut, ada peran vital dari lini belakang Milan dan ketajaman Leao yang kembali menjadi pahlawan. Bagaimana detail kejadian di San Siro dan apa dampak kemenangan ini bagi perebutan Scudetto?