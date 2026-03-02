AC Milan mungkin akan mengajukan keluhan ke FIFA setelah Corinthians membatalkan kesepakatan transfer meskipun telah ada kesepakatan senilai €17 juta

Situasi semakin rumit karena Milan yakin mereka sudah memiliki perjanjian yang mengikat. Laporan menunjukkan bahwa Rossoneri memiliki dokumen yang ditandatangani oleh departemen hukum Corinthians, yang dapat diartikan sebagai persetujuan awal atas transfer tersebut. Jika klub Brasil terus menghalangi transfer ini, raksasa Italia siap membawa masalah ini ke FIFA untuk memperjuangkan hak mereka.

Jika kasus ini sampai ke Kamar Penyelesaian Sengketa FIFA atau Kamar Status Pemain, hasilnya tetap tidak pasti. Sangat tidak mungkin sebuah pengadilan akan memaksa sebuah klub untuk mentransfer seorang pemain secara fisik melawan kehendaknya saat ini. Sebaliknya, hasil paling mungkin dari kemenangan hukum Milan adalah paket kompensasi finansial yang substansial. Namun, tujuan utama Rossoneri tetap membawa gelandang berbakat tersebut ke San Siro untuk memperkuat skuad yang akan berkompetisi di berbagai front musim depan di bawah arahan Massimiliano Allegri.