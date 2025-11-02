AC Milan Bekap AS Roma, Mike Maignan Rusak Status Raja Penalti Paulo Dybala

AC Milan meraih kemenangan penting untuk tetap meramaikan perburuan Scudetto setelah mengalahkan AS Roma dengan skor tipis 1-0 di Stadion San Siro, Senin (3/11) dini hari WIB, dalam lanjutan Serie A.

Pertarungan dua tim penghuni papan atas klasemen sementara musim ini berlangsung sengit. Roma mampu memaksa pertahanan Milan bekerja keras selama 39 menit sebelum serangan balik tuan rumah menghadirkan petaka. Rafael Leao berlari cepat di sisi kiri, dan melepas bola dari garis gawang yang disambar Strahinja Pavlovic dari jarak dekat untuk menjebol gawang Giallorossi.

Roma mendapat hadiah penalti ketika tendangan bebas Lorenzo Pellegrini mengenai tangan Youssouf Fofana. Namun Paulo Dybala membuang kesempatan tersebut, karena eksekusinya berhasil digagalkan Mike Maignan di menit ke-88.

Itu menjadi kegagalan pertama Dybala sebagai eksekutor penalti Roma dari 19 percobaan di semua kompetisi. Pemain Argentina itu belum pernah gagal mengeksekusi penalti dalam pertandingan kompetitif untuk klub mana pun sejak 30 November 2021.