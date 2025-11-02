Getty Images Sport
AC Milan Bekap AS Roma, Mike Maignan Rusak Status Raja Penalti Paulo Dybala
Maignan mencegah Dybala menyamakan kedudukan
AC Milan meraih kemenangan penting untuk tetap meramaikan perburuan Scudetto setelah mengalahkan AS Roma dengan skor tipis 1-0 di Stadion San Siro, Senin (3/11) dini hari WIB, dalam lanjutan Serie A.
Pertarungan dua tim penghuni papan atas klasemen sementara musim ini berlangsung sengit. Roma mampu memaksa pertahanan Milan bekerja keras selama 39 menit sebelum serangan balik tuan rumah menghadirkan petaka. Rafael Leao berlari cepat di sisi kiri, dan melepas bola dari garis gawang yang disambar Strahinja Pavlovic dari jarak dekat untuk menjebol gawang Giallorossi.
Roma mendapat hadiah penalti ketika tendangan bebas Lorenzo Pellegrini mengenai tangan Youssouf Fofana. Namun Paulo Dybala membuang kesempatan tersebut, karena eksekusinya berhasil digagalkan Mike Maignan di menit ke-88.
Itu menjadi kegagalan pertama Dybala sebagai eksekutor penalti Roma dari 19 percobaan di semua kompetisi. Pemain Argentina itu belum pernah gagal mengeksekusi penalti dalam pertandingan kompetitif untuk klub mana pun sejak 30 November 2021.
Milan menyalip Roma di klasemen
Kemenangan ini sangat berharga bagi Milan, karena mereka sekarang naik ke peringkat tiga klasemen sementara selepas mengumpulkan 21 poin. Koleksi angka mereka sama dengan Inter Milan dan Roma, tetapi Rossoneri kalah selisih gol dari Nerazzurri yang berada di posisi kedua, dan unggul atas tim Serigala. Milan terpaut satu poin dari Napoli yang berada di puncak klasemen.
Milan fokus ke kompetisi domestik, Roma menatap Eropa
Milan selanjutnya akan melakoni laga tandang ketika mereka berkunjung ke Stadion Ennio Tardini untuk menghadapi Parma, Minggu (9/11) dini hari WIB. Sementara Roma mengalihkan perhatian mereka ke kompetisi Eropa. Tim besutan Gian Piero Gasperini ini akan menyambangi markas Rangers di Stadion Ibrox, Jumat (7/11) dini hari WIB, untuk menjalani matchday keempat fase grup Liga Europa.
Susunan pemain
Milan: Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao, Nkunku.
Roma: Svilar; Hermoso, Mancini, N’Dicka; Celik, Cristante, Kone, El Aynaoui, Wesley; Soule, Dybala.
