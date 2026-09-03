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US Cremonese v Bologna FC 1909 - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Abisso diintegrasikan kembali ke peran wasit: bandingnya diterima

Serie A

Pernyataan dari Pengadilan Federal Nasional telah dirilis.

Rosario Abisso telah dipulihkan ke perannya sebagai wasit, seperti diumumkan dalam sebuah pernyataan dari Tribunal Federal Nasional: "Tribunal Federal Nasional, Seksi Disipliner, setelah memberikan putusan final, mengabulkan banding dan menyatakan tidak sah keputusan sebagaimana tercantum dalam Comunicato Ufficiale Asosiasi Wasit Italia no. 1 tertanggal 1 Juli 2026 pada bagian yang menetapkan pemberhentian Tn. Rosario Abisso".


Perlu diingat, Abisso sebelumnya dikeluarkan dari daftar AIA pada 1 Juli lalu karena "batas masa bertugas dalam peran itu", tetapi berkat putusan tersebut ia dapat ambil bagian dalam pemusatan pramusim para wasit CAN, meski dalam jumlah berlebih.


  • Wasit asal seksi Palermo, didampingi pengacara Andrea Capone, telah mengajukan banding setelah keputusan yang membuat namanya dicoret dari daftar wasit aktif menjelang musim kompetisi 2026-27. Pengadilan Federal Nasional menilai tindakan tersebut tidak sah, sehingga sosok kelahiran 1985 itu akan dipulihkan ke dalam daftar.

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