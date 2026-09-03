Rosario Abisso telah dipulihkan ke perannya sebagai wasit, seperti diumumkan dalam sebuah pernyataan dari Tribunal Federal Nasional: "Tribunal Federal Nasional, Seksi Disipliner, setelah memberikan putusan final, mengabulkan banding dan menyatakan tidak sah keputusan sebagaimana tercantum dalam Comunicato Ufficiale Asosiasi Wasit Italia no. 1 tertanggal 1 Juli 2026 pada bagian yang menetapkan pemberhentian Tn. Rosario Abisso".





Perlu diingat, Abisso sebelumnya dikeluarkan dari daftar AIA pada 1 Juli lalu karena "batas masa bertugas dalam peran itu", tetapi berkat putusan tersebut ia dapat ambil bagian dalam pemusatan pramusim para wasit CAN, meski dalam jumlah berlebih.



