Arne Slot Jelaskan Alasannya CORET Mohamed Salah Dari Starting XI Saat Liverpool Menang Di West Ham

Performa Salah saat Liverpool dibantai PSV membuat Jamie Carragher murka. Sang legenda berkomentar pedas di CBS Sports: “Saya benar-benar marah kepada para pemain, jujur saja. Saya selalu memakai kata ini untuk klub mana pun dan manajer mana pun, tapi ada titik di mana sesuatu tak bisa dipertahankan. Penilaian saya pribadi belum samapai tahap itu terhadap sang manajer, tapi saya tahu banyak suporter yang sudah [merasa demikian]. Liverpool memulai era hebat pada 2018 bersama [Jurgen] Klopp, kemudian Slot datang, sekarang sudah tujuh atau delapan tahun berselang.”

Ia menambahkan:

Carragher menambahkan: "Fondasi Liverpool di awal perjalanan itu adalah Alisson, [Virgil] van Djik, dan Salah. Alisson sering cedera sekarang, jadi dia tidak banyak bermain, tetapi Anda melihat van Djik sekarang, bukan pemain yang sama, dan Mo Salah, kakinya terlihat sudah habis. Saya tidak suka mengkritik mereka, dan menurut saya beberapa kritik terhadap mereka musim ini berlebihan. Ketika situasi tidak berjalan dengan baik, Anda tentu mengandalkan para pemimpin untuk bangkit.”

Graeme Souness, legenda The Reds lainnya, juga menyampaikan kritik serupa lewat talkSPORT: “Punya waktu berapa lama lagi? Dia memang superstar. Itu hal terbaik yang bisa saya katakan soal Mo Salah, dia adalah pemain yang diandalkan selama tujuh tahun terakhir. Kalau Anda memilih sebelas terbaik Liverpool sepanjang masa, namanya hampir pasti masuk. Tapi musim ini, sepertinya kembarannya yang bermain.”