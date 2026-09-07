Meski begitu, memenangi Piala Dunia bukanlah syarat mutlak untuk meraih Ballon d'Or. Pada 1978, Kevin Keegan mendapatkan penghargaan tersebut meski Inggris tidak menjuarai Piala Dunia, sebelum "France Football" belakangan menilai bahwa pemain Argentina, Mario Kempes, lebih layak mendapatkannya, setelah membawa timnas negaranya meraih gelar dan menjadi top skor turnamen. Majalah itu juga menyimpulkan dalam tinjauan historisnya bahwa Diego Maradona lebih pantas menerima penghargaan pada 1986, dan Romario pada 1994, setelah keduanya memainkan peran menonjol di Piala Dunia.

Secara umum, tinjauan-tinjauan tersebut memperkuat fakta bahwa Piala Dunia selalu memiliki pengaruh besar terhadap perlombaan Ballon d'Or, bahkan "France Football" menyimpulkan bahwa seandainya penghargaan itu sejak awal terbuka untuk semua pemain dari berbagai kebangsaan, maka seorang pemain dari timnas Amerika Selatan yang menjuarai Piala Dunia akan menjadi pemenang di setiap edisi antara tahun 1958 dan 1994.

Pengaruh turnamen-turnamen besar tidak terbatas pada Piala Dunia saja. Sejarah modern Ballon d'Or mengungkap bahwa memenangi salah satu kompetisi besar telah menjadi nyaris syarat utama untuk meraih penghargaan tersebut, karena gelar Liga Champions Eropa, Piala Dunia, Piala Eropa, atau Copa America tidak pernah absen dari catatan para pemenang pada tahun-tahun mereka diganjar penghargaan itu, kecuali dalam empat kesempatan dari total 19 edisi sebelumnya.

Pengecualian-pengecualian ini pada saat yang sama mengungkap skala luar biasa yang dicapai Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo selama masa dominasi mereka atas penghargaan tersebut. Messi meraih Ballon d'Or pada 2010 meski Argentina tersingkir di babak perempat final Piala Dunia, dan ia juga memenangi penghargaan itu pada 2012 dan 2019 tanpa menjuarai turnamen internasional atau kontinental besar apa pun.

Adapun Cristiano Ronaldo, ia memenangi penghargaan itu pada 2013 meski timnas Portugal gagal melewati babak play-off kualifikasi Piala Dunia, setelah ia tampil dalam musim individu yang menakjubkan bersama Real Madrid. Sebaliknya, sejarah menyaksikan kasus-kasus lain di mana pencapaian luar biasa tidak cukup.

Wesley Sneijder meraih treble bersama Inter Milan dan mencapai final Piala Dunia pada 2010, sementara Franck Ribery memainkan peran utama dalam treble Bayern Munich pada 2013, begitu pula Mohamed Salah yang tampil dalam musim luar biasa dan memecahkan rekor bersama Liverpool pada 2017-2018, tetapi tidak satu pun dari mereka yang meraih penghargaan tersebut.

Terlepas dari seberapa adil atau tidaknya sistem ini, pemungutan suara Ballon d'Or terbiasa memberi penghargaan kepada para pemain yang meninggalkan jejak mereka di turnamen-turnamen terbesar dan terpenting. Dan di sinilah tepatnya letak masalah yang dihadapi Harry Kane.