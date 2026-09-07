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73 gol tidak cukup? Kane berbenturan dengan aturan terkejam dalam Ballon d'Or

H. Kane
FEATURES
England vs Spain
England
Spain
UEFA Nations League A
Croatia vs England
Croatia
Bayern Munich vs Bodoe/Glimt
Bayern Munich
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Sang Inggris di depan pintu tertutup: apakah dia punya kuncinya?

Menjelang momen pengumuman daftar pendek kandidat penghargaan Ballon d'Or, yang dijadwalkan diumumkan pada hari Selasa, Harry Kane mendapati dirinya berada di jantung persaingan memperebutkan penghargaan individu tertinggi di dunia sepak bola, setelah memuncaki daftar kandidat menurut prediksi perusahaan-perusahaan taruhan, berbekal musim luar biasa yang membuatnya tampil sebagai salah satu penyerang paling produktif dalam mencetak gol.

Namun jalan menuju Ballon d'Or tidak diaspal oleh gol semata. Sepanjang sejarah penghargaan ini sejak pertama kali digelar pada tahun 1956, pengalaman membuktikan bahwa kilau individu, sebesar apa pun, mungkin tidak cukup ketika berkaitan dengan penentuan suara para jurnalis, karena turnamen-turnamen besar dan gelar-gelar kolektif kerap memainkan peran yang menentukan dalam mengungkap identitas sang pemenang.

Dengan semakin dekatnya pengumuman daftar kandidat, akan dimulai persaingan baru menuju penghargaan tersebut, di mana sebuah dewan juri internasional yang terdiri dari sejumlah jurnalis spesialis pilihan akan menangani proses pemungutan suara, dengan satu perwakilan dari setiap negara yang tim nasionalnya menempati posisi dalam 100 besar tim nasional pria terbaik di dunia.

Di sinilah muncul pertanyaan yang mengemuka dengan kuat: "Mampukah Kane mematahkan kaidah historis dan menjadi salah satu pengecualian langka dalam catatan Ballon d'Or, meski ia belum pernah menempati posisi lebih baik dari peringkat kesepuluh dalam persaingan penghargaan ini?"

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

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    Piala Dunia: kata sandi dalam sejarah Ballon d'Or

    Majalah "France Football" meluncurkan penghargaan Ballon d'Or pada tahun 1956 atas inisiatif jurnalis Gabriel Hanot, dan pada awalnya persaingan untuk memperebutkannya hanya terbatas pada para pemain Eropa, sebelum kriteria kelayakannya diperluas pada tahun 1995 sehingga mencakup para pemain dari seluruh kebangsaan.

    Pemain Inggris Sir Stanley Matthews menjadi orang pertama yang meraih penghargaan tersebut, namun pengaruh Piala Dunia terhadap perlombaan Ballon d'Or mulai tampak jelas sejak tahun-tahun pertama, sebagaimana dilaporkan oleh "BBC Sport".

    Pada tahun 1958, Raymond Kopa menjadi pemain pertama yang memenangkan Ballon d'Or pada tahun yang menyaksikan penyelenggaraan Piala Dunia, setelah ia berkontribusi memimpin timnas Prancis ke babak semifinal turnamen tersebut.

    Pada tahun 2016, bertepatan dengan berlalunya 60 tahun sejak berdirinya penghargaan tersebut, "France Football" mengevaluasi ulang edisi-edisi sebelum tahun 1995, dan dalam peninjauan retrospektifnya menyimpulkan bahwa legenda Brasil Pele semestinya meraih penghargaan itu pada tahun 1958, setelah ia memimpin negaranya meraih gelar Piala Dunia pertamanya pada usia tujuh belas tahun.

    Empat tahun kemudian, Josef Masopust secara resmi meraih Ballon d'Or setelah ia memimpin timnas Cekoslowakia ke pertandingan final Piala Dunia, namun "France Football" kembali menilai, dalam peninjauan historisnya, bahwa Garrincha layak mendapatkan penghargaan tersebut setelah ia memimpin Brasil mempertahankan gelar Piala Dunia. Hal yang sama terulang dengan Pele pada tahun 1970, setelah ia memainkan peran sentral dalam memimpin Brasil meraih gelar dunia ketiganya.

    Seiring berjalannya tahun, terbentuklah sebuah pola yang sangat jelas; sebab yang dinobatkan meraih Ballon d'Or pada tahun-tahun Piala Dunia adalah Bobby Charlton pada tahun 1966, Paolo Rossi pada tahun 1982, Lothar Matthäus pada tahun 1990, Zinedine Zidane pada tahun 1998, Ronaldo pada tahun 2002, dan Fabio Cannavaro pada tahun 2006, dan mereka semua menjadi juara dunia pada tahun yang sama.

    Bahkan pengecualian pun tidak terlalu jauh dari konteks ini. Johan Cruyff memenangkan Ballon d'Or pada tahun 1974 setelah ia memimpin Belanda ke final Piala Dunia, sebagaimana Luka Modric meraih penghargaan tersebut pada tahun 2018 setelah ia memimpin Kroasia ke pertandingan final.

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    Gelar bukan syarat mutlak, tetapi itulah yang membuat perbedaan

    Meski begitu, memenangi Piala Dunia bukanlah syarat mutlak untuk meraih Ballon d'Or. Pada 1978, Kevin Keegan mendapatkan penghargaan tersebut meski Inggris tidak menjuarai Piala Dunia, sebelum "France Football" belakangan menilai bahwa pemain Argentina, Mario Kempes, lebih layak mendapatkannya, setelah membawa timnas negaranya meraih gelar dan menjadi top skor turnamen. Majalah itu juga menyimpulkan dalam tinjauan historisnya bahwa Diego Maradona lebih pantas menerima penghargaan pada 1986, dan Romario pada 1994, setelah keduanya memainkan peran menonjol di Piala Dunia.

    Secara umum, tinjauan-tinjauan tersebut memperkuat fakta bahwa Piala Dunia selalu memiliki pengaruh besar terhadap perlombaan Ballon d'Or, bahkan "France Football" menyimpulkan bahwa seandainya penghargaan itu sejak awal terbuka untuk semua pemain dari berbagai kebangsaan, maka seorang pemain dari timnas Amerika Selatan yang menjuarai Piala Dunia akan menjadi pemenang di setiap edisi antara tahun 1958 dan 1994.

    Pengaruh turnamen-turnamen besar tidak terbatas pada Piala Dunia saja. Sejarah modern Ballon d'Or mengungkap bahwa memenangi salah satu kompetisi besar telah menjadi nyaris syarat utama untuk meraih penghargaan tersebut, karena gelar Liga Champions Eropa, Piala Dunia, Piala Eropa, atau Copa America tidak pernah absen dari catatan para pemenang pada tahun-tahun mereka diganjar penghargaan itu, kecuali dalam empat kesempatan dari total 19 edisi sebelumnya.

    Pengecualian-pengecualian ini pada saat yang sama mengungkap skala luar biasa yang dicapai Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo selama masa dominasi mereka atas penghargaan tersebut. Messi meraih Ballon d'Or pada 2010 meski Argentina tersingkir di babak perempat final Piala Dunia, dan ia juga memenangi penghargaan itu pada 2012 dan 2019 tanpa menjuarai turnamen internasional atau kontinental besar apa pun.

    Adapun Cristiano Ronaldo, ia memenangi penghargaan itu pada 2013 meski timnas Portugal gagal melewati babak play-off kualifikasi Piala Dunia, setelah ia tampil dalam musim individu yang menakjubkan bersama Real Madrid. Sebaliknya, sejarah menyaksikan kasus-kasus lain di mana pencapaian luar biasa tidak cukup.

    Wesley Sneijder meraih treble bersama Inter Milan dan mencapai final Piala Dunia pada 2010, sementara Franck Ribery memainkan peran utama dalam treble Bayern Munich pada 2013, begitu pula Mohamed Salah yang tampil dalam musim luar biasa dan memecahkan rekor bersama Liverpool pada 2017-2018, tetapi tidak satu pun dari mereka yang meraih penghargaan tersebut.

    Terlepas dari seberapa adil atau tidaknya sistem ini, pemungutan suara Ballon d'Or terbiasa memberi penghargaan kepada para pemain yang meninggalkan jejak mereka di turnamen-turnamen terbesar dan terpenting. Dan di sinilah tepatnya letak masalah yang dihadapi Harry Kane.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Kane punya statistik, tapi masih kekurangan pencapaian terbesar

    Berbeda dengan Cristiano Ronaldo pada 2014 atau Luka Modric pada 2018, Kane tidak bisa mengandalkan gelar Liga Champions Eropa sebagai faktor tambahan dalam berkasnya. Perjalanan Bayern Munich di turnamen Eropa itu terhenti di babak semifinal, setelah tersingkir di hadapan Paris Saint-Germain, yang melanjutkan langkahnya hingga meraih gelar juara.

    Dan Kane tidak akan menjadi satu-satunya pemain yang menghadapi dilema ini, sebab di sampingnya muncul sejumlah pesaing dengan berkas yang kuat, di antaranya Erling Haaland, Kylian Mbappe, Michael Olise, Declan Rice, dan Jude Bellingham, yang semuanya juga tengah mencari peluang untuk mematahkan salah satu tren terkuat yang mendominasi penghargaan ini dalam beberapa tahun terakhir.

    Meskipun sejarah jelas memberikan keunggulan kepada para peraih gelar besar, berkas Harry Kane pada musim 2025-2026 tampak cukup berbeda untuk membuka pintu bagi skenario luar biasa. Penyerang Inggris itu mencetak 73 gol bersama klub dan tim nasional negaranya sepanjang musim, dengan rincian 61 gol bersama Bayern Munich dan 12 gol dengan kostum timnas Inggris.

    Pada saat yang sama, Bayern Munich meraih gelar Bundesliga Jerman dan Piala Jerman, sementara timnas Inggris mengakhiri Piala Dunia di peringkat ketiga. Kekuatan angka-angka Kane semakin bertambah ketika ditempatkan dalam konteks sejarah yang lebih luas.

    Sebab, di antara para pemain yang mewakili klub-klub di lima liga besar Eropa, tak seorang pun mengungguli Kane dalam total gol bersama klub dan timnas dalam satu musim kecuali Lionel Messi, yang mencetak 82 gol bersama Barcelona dan Argentina pada musim 2011-2012.

    Dengan demikian, Kane mengungguli sejumlah legenda sepak bola dalam aspek ini, di antaranya Gerd Muller yang mencetak 72 gol pada musim 1972-1973, Cristiano Ronaldo yang mencetak 66 gol pada musim 2011-2012 dan 2014-2015, Ronaldo Nazario yang mengukir 66 gol pada musim 1996-1997, Erling Haaland yang mencetak 64 gol pada musim 2022-2023, dan Luis Suarez yang mencapai 64 gol pada musim 2015-2016.

    Oleh karena itu, Kane tidak memasuki perlombaan ini hanya sebagai seorang penyerang yang tampil dalam satu musim yang bagus, melainkan membawa angka-angka ketajaman yang langka, yang menempatkannya di antara para pemain paling produktif dalam sejarah sepak bola modern.

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    Kane menghadapi para bintang Spanyol

    Namun, angka semata mungkin belum cukup untuk menentukan pertarungan ini. Rodri tampak sebagai salah satu pesaing potensial paling menonjol bagi Kane, terutama setelah tampil dengan level istimewa bersama timnas Spanyol sepanjang turnamen, serta meraih penghargaan pemain terbaik Piala Dunia, bersamaan dengan kontribusinya dalam membawa negaranya meraih gelar juara dunia untuk kedua kalinya.

    Lamine Yamal juga masuk ke dalam perburuan dengan kuat, setelah menambahkan medali Piala Dunia pada musim istimewanya bersama Barcelona, di mana ia turut berkontribusi mengembalikan gelar Liga Spanyol ke tangan timnya. Sementara itu, rekan mudanya Pau Cubarsi meraih penghargaan "FIFA" untuk Pemain Muda Terbaik, setelah rangkaian penampilan mengesankan sepanjang musim.

    Diperkirakan pula bahwa Kylian Mbappe dan Lionel Messi akan mendapat perhatian besar dalam perburuan penghargaan ini. Mbappe menutup Piala Dunia sebagai top skor turnamen dengan koleksi 10 gol, juga dinobatkan sebagai top skor Liga Champions Eropa, ditambah memuncaki daftar top skor Liga Spanyol, meski timnas Prancis gagal melaju ke final dan Real Madrid mengakhiri musim tanpa gelar besar.

    Adapun Messi, ia terus menorehkan sejarah bersama timnas Argentina, setelah membawa mereka ke final Piala Dunia untuk kedua kalinya secara beruntun, dan mencetak delapan gol di turnamen tersebut, meski telah memasuki usia ke-39 tahun.

    Pencapaian-pencapaian ini menempatkan para pemilih di hadapan persamaan yang rumit: apakah penghargaan diberikan kepada pemain dengan produktivitas gol paling tinggi? Ataukah kepada pemain yang meraih pencapaian kolektif terbesar? Ataukah perpaduan antara keduanya yang akan menjadi faktor penentu?

  • FBL-GER-CUP-BAYERN MUNICH-OSNABRUECKAFP

    Akankah Kane menorehkan sejarah baru?

    Jika Harry Kane berhasil memenangi Ballon d'Or, ia akan mencatatkan namanya dalam sejarah sepakbola Inggris melalui pintu yang paling terhormat. Ia akan menjadi pemain Inggris kelima yang meraih penghargaan tersebut, menyusul Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan, dan Michael Owen. Ia juga akan menjadi pemain pertama yang mewakili klub dari Liga Jerman yang meraih Ballon d'Or sejak Matthias Sammer pada 1996.

    Namun pencapaian terbesarnya adalah memecahkan pola sejarah yang selama beberapa dekade begitu melekat pada penghargaan ini. Sejarah tidak memberi Kane keunggulan yang jelas, bahkan mungkin menempatkan salah satu rintangan tersulit di hadapannya. Meski demikian, hanya sedikit pemain yang memasuki persaingan Ballon d'Or dengan rekam jejak individu sebesar ini dari segi angka-angka gol.

    Pada akhirnya, keputusan berada di tangan para pemilih: "Apakah salah satu musim paling subur secara gol di era modern cukup untuk mengubah aturan permainan?", ataukah Ballon d'Or akan terus berpihak kepada para peraih gelar besar, sehingga pencapaian individu Harry Kane sekali lagi tidak mampu membuka pintu kejayaan individu?

    Jawabannya akan menentukan apakah Kane hanya akan menjadi pemilik musim gol bersejarah, atau nama baru yang bergabung dalam daftar eksklusif para legenda Ballon d'Or.