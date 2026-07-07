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700 hari penuh penderitaan... Mimpi buruk Militão terus berlanjut

Real Madrid vs Real Sociedad
Real Madrid
Real Sociedad
LaLiga
Eder Militao
Spanyol
Brasil

Menentukan tanggal kembalinya kapten lini pertahanan Real Madrid

Perjuangan Éder Militão melawan cedera bukanlah sekadar kemunduran sementara, melainkan berubah menjadi mimpi buruk berkepanjangan yang membuat Real Madrid kehilangan salah satu pilar pertahanan terpentingnya, sementara bek asal Brasil itu sendiri harus berulang kali bolak-balik ke ruang perawatan.

Setelah Militão menjadi pemimpin de facto lini pertahanan Real Madrid dan salah satu bek terbaik di dunia, cedera mulai menghantuinya sejak tahun 2023, yang berdampak pada dirinya dan tim yang kehilangan pemimpin pertahanannya dalam waktu lama tanpa sang pemain mendapatkan jeda sedikit pun.

  • Penderitaan yang berkepanjangan... Kapan Militão akan kembali?

    Surat kabar Marca menerbitkan laporan mengenai sang pemain yang berbunyi, “Penderitaan Éder Militão akibat cedera telah mencapai 700 hari absen, yang merupakan total waktu di mana bek Real Madrid tersebut tidak bisa bermain selama tiga musim terakhir saja, setelah mengalami serangkaian cedera parah yang tidak memberinya kesempatan untuk kembali tampil secara konsisten.” 

    Bek asal Brasil tersebut masih terus menjalani pemulihan dari cedera terakhir yang dialaminya pada 21 April lalu, yaitu robekan parah pada otot paha kiri (biceps femoris), cedera yang mengharuskannya menjalani operasi dan akan membuatnya absen dari lapangan selama sekitar empat bulan, yang berarti ia akan absen pada awal musim baru, sementara pelatih José Mourinho kemungkinan besar akan menunggunya mulai bulan Oktober.

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  • Tingkat kasus yang mengkhawatirkan

    Cedera ini menjadi ujian baru bagi Militão, baik secara fisik maupun mental, setelah ia kembali mengalami pukulan dalam perjalanan panjang yang diwarnai cedera, yang membuat total masa absennya mencapai tingkat yang mengkhawatirkan.

    Mimpi buruk ini dimulai pada musim 2023–2024, ketika ia mengalami robekan pada ligamen anterior cruciate (ACL) lutut kirinya, yang membuatnya absen selama 231 hari.

    Pada musim berikutnya, ia mengalami tiga cedera lainnya, termasuk robekan total baru pada ligamen anterior cruciate disertai cedera pada kedua kartilago, namun kali ini pada lutut kanannya, yang membuatnya absen dari lapangan selama 255 hari.

    Penderitaan berlanjut pada musim lalu, di mana ia mengalami empat cedera lainnya, sehingga jumlah hari absennya hingga saat ini mencapai 214 hari.

    Dengan demikian, total cedera yang dialaminya selama tiga musim terakhir mencapai delapan cedera dan 700 hari absen.

    Saat ini, Militão sedang berupaya pulih dari cedera terbarunya secepat mungkin, dengan harapan dapat kembali menemukan konsistensi yang telah berulang kali hilang darinya.

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  • Empat dan enam bulan sebelum kembali

    Ahli bedah asal Finlandia, Lasse Lempainen, yang melakukan operasi tersebut, menegaskan bahwa cedera itu sangat parah, dan operasi adalah satu-satunya pilihan.

    Limbaenen mengatakan: “Tidak ada pilihan lain. Cedera yang dialaminya sangat parah, dan operasi adalah satu-satunya solusi. Dengan cedera pada otot paha belakang ini, ia tidak mungkin melanjutkan karier profesionalnya di level tertinggi. Kami menyesal karena ia tidak akan bisa berpartisipasi dalam Piala Dunia musim panas ini.”

    Ia menambahkan: “Ketika seorang pemain sekelas ini mengalami cedera serius pada tendon lutut, biasanya ia membutuhkan waktu antara empat hingga enam bulan sebelum bisa kembali berkompetisi di level tertinggi.”

    Perkiraan ini memberi Mourinho kesempatan untuk menganggap Militão sebagai salah satu “rekrutan” terkemuka pada tahap awal musim ini, bersama dengan Rodrygo dan Ferland Mendy, yang juga masih dalam proses pemulihan dari cedera.

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