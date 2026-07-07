700 hari penuh penderitaan... Mimpi buruk Militão terus berlanjut

Cedera ini menjadi ujian baru bagi Militão, baik secara fisik maupun mental, setelah ia kembali mengalami pukulan dalam perjalanan panjang yang diwarnai cedera, yang membuat total masa absennya mencapai tingkat yang mengkhawatirkan.

Mimpi buruk ini dimulai pada musim 2023–2024, ketika ia mengalami robekan pada ligamen anterior cruciate (ACL) lutut kirinya, yang membuatnya absen selama 231 hari.

Pada musim berikutnya, ia mengalami tiga cedera lainnya, termasuk robekan total baru pada ligamen anterior cruciate disertai cedera pada kedua kartilago, namun kali ini pada lutut kanannya, yang membuatnya absen dari lapangan selama 255 hari.

Penderitaan berlanjut pada musim lalu, di mana ia mengalami empat cedera lainnya, sehingga jumlah hari absennya hingga saat ini mencapai 214 hari.

Dengan demikian, total cedera yang dialaminya selama tiga musim terakhir mencapai delapan cedera dan 700 hari absen.

Saat ini, Militão sedang berupaya pulih dari cedera terbarunya secepat mungkin, dengan harapan dapat kembali menemukan konsistensi yang telah berulang kali hilang darinya.

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