700 hari penuh penderitaan... Mimpi buruk Militão terus berlanjut

Perjuangan Éder Militão melawan cedera bukanlah sekadar kemunduran sementara, melainkan berubah menjadi mimpi buruk berkepanjangan yang membuat Real Madrid kehilangan salah satu pilar pertahanan terpentingnya, sementara bek asal Brasil itu sendiri harus berulang kali bolak-balik ke ruang perawatan.
Setelah Militão menjadi pemimpin de facto lini pertahanan Real Madrid dan salah satu bek terbaik di dunia, cedera mulai menghantuinya sejak tahun 2023, yang berdampak pada dirinya dan tim yang kehilangan pemimpin pertahanannya dalam waktu lama tanpa sang pemain mendapatkan jeda sedikit pun.