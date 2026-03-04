Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
EA Sports FC 26 men's ratingsEA Sports/GOAL composite
Ryan Kelly

Diterjemahkan oleh

50 pemain pria terbaik di EA Sports FC 26 - daftar

Bintang Liverpool, Mohamed Salah, naik peringkat dalam daftar pemain terbaik, namun Lionel Messi tidak terlihat di jajaran pemain terbaik dalam permainan.

EA Sports FC 26 kini telah tersedia di layar-layar di seluruh dunia setelah diluncurkan secara global pada 26 September 2025.

Salah satu elemen paling menarik – dan seringkali kontroversial – dalam game ini adalah sistem penilaian pemainnya, di mana para gamer dan bahkan para pemain itu sendiri mendebatkan apakah angka-angka tersebut benar-benar mencerminkan performa nyata di lapangan.

GOAL meninjau pemain-pemain dengan peringkat tertinggi di EA Sports FC 26.

Dekati permainan dengan aplikasi EA SPORTS

AplikasiEA SPORTS adalah teman mobile ultimate, menghubungkan dunia sepak bola nyata dengan game favorit Anda. Unduh sekarang untuk mengakses umpan pribadi skor langsung, analisis ahli, dan hadiah eksklusif.

Mengapa mengunduh aplikasi ini?

  • Liputan Real-Time: Dapatkan skor langsung dan statistik dengan kecepatan kilat dari liga-liga terbesar di dunia.
  • Wawasan Premium: Akses jurnalisme ahli dan analisis taktis melalui integrasi The Athletic.
  • Permainan Interaktif: Uji pengetahuan Anda dengan trivia harian, jajak pendapat penggemar, dan prediksi pertandingan.
  • Hadiah Eksklusif: Buka konten dalam game unik dan hadiah EA SPORTS hanya dengan tetap aktif.
  • Visual Pertandingan 3D: Lihat aksi dari setiap sudut dengan teknologi "Virtual Play-by-Play" canggih.

Dekati permainan dengan aplikasi EA SPORTSUnduhsekarang

Baca lebih lanjut berita EA Sports FC 26

  • Panduan lengkap EA Sports FC 26
  • Daftar lengkap ICONS baru di EA Sports FC 26
  • Daftar stadion EA Sports FC 26
  • Liverpool v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mohamed Salah | OVR: 91 | POS: RM | Liverpool

    • Iklan
  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty Images

    Kylian Mbappe | OVR: 91 | POS: ST | Real Madrid

  • dembeleGetty Images

    Ousmane Dembele | OVR: 90 | POS: ST | PSG

  • Rodri Manchester City 2025 FIFA Club World CupGetty

    Rodri | OVR: 90 | POS: CDM | Manchester City

  • Liverpool v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Virgil van Dijk | OVR: 90 | POS: Bek Tengah | Liverpool

  • Real Madrid CF v Juventus FC: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Jude Bellingham | OVR: 90 | POS: CAM | Real Madrid

  • Erling Haaland of Manchester City celebrates scoring his team's third goal Getty Images

    Erling Haaland | OVR: 90 | POS: ST | Manchester City

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    Raphinha | OVR: 89 | POS: LM | Barcelona

  • Lamine Yamal Barcelona 2025-26Getty Images

    Lamine Yamal | OVR: 89 | POS: RM | Barcelona

  • Paris Saint-Germain v Real Madrid CF: Semi Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Achraf Hakimi | OVR: 89 | Posisi: Bek Kanan | PSG

  • Vitinha PSG 2025Getty Images

    Vitinha | OVR: 89 | POS: Gelandang Serang | PSG

  • Italy v Moldova - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Gianluigi Donnarumma | OVR: 89 | POS: GK | Manchester City

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-TUR-ESPAFP

    Pedri | OVR: 89 | POS: Gelandang Serang | Barcelona

  • Joshua Kimmich FC Bayern 2025Getty

    Joshua Kimmich | OVR: 89 | POS: CDM | Bayern Munich

  • Liverpool v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Alisson | OVR: 89 | POS: GK | Liverpool

  • Harry Kane Bayern 2025Getty Images

    Harry Kane | OVR: 89 | POS: ST | Bayern Munich

  • Federico Valverde Real Madrid 2025Getty

    Federico Valverde | OVR: 89 | POS: CM | Real Madrid

  • Vinicius JuniorGetty

    Vinicius Jr | OVR: 89 | POS: LW | Real Madrid

  • Liverpool v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Florian Wirtz | OVR: 89 | POS: CAM | Liverpool

  • Real Oviedo v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Thibaut Courtois | OVR: 89 | POS: GK | Real Madrid

  • Vissel Kobe v FC Barcelona - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    Robert Lewandowski | OVR: 88 | POS: ST | Barcelona

  • Lautaro Inter MonzaGetty Images

    Lautaro Martinez | OVR: 88 | POS: ST | Lombardia FC

  • Slovenia v Sweden - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Alexander Isak | OVR: 88 | POS: ST | Liverpool

  • Jamal MusialaGetty Images

    Jamal Musiala | OVR: 88 | POS: CAM | Bayern Munich

  • Arsenal v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gabriel | OVR: 88 | POS: CB | Arsenal

  • Arsenal v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Bukayo Saka | OVR: 88 | POS: RW | Arsenal

  • Atletico de Madrid v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Jan Oblak | OVR: 88 | POS: GK | Atletico Madrid

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-CRYSTAL PALACEAFP

    Cole Palmer | OVR: 87 | POS: CAM | Chelsea

  • Paris Saint-Germain v Real Madrid CF: Semi Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Khvicha Kvaratskhelia | OVR: 87 | POS: LW | PSG

  • Alessandro Bastoni InterGetty Images

    Alessandro Bastoni | OVR: 87 | POS: Bek Tengah | Inter Milan

  • Borussia Dortmund v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    Serhou Guirassy | OVR: 87 | POS: ST | Dortmund

  • SSC Napoli v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport

    Kevin De Bruyne | OVR: 87 | POS: CM | Napoli

  • Netherlands v Poland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Frenkie de Jong | OVR: 87 | POS: CM | Barcelona

  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain: Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Moises Caicedo | OVR: 87 | POS: CDM | Chelsea

  • Arsenal v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Declan Rice | OVR: 87 | POS: CDM | Arsenal

  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain: Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Marquinhos | OVR: 87 | POS: Bek Tengah | PSG

  • FBL-EURO-2024-MATCH48-ENG-SUIAFP

    Yann Sommer | OVR: 87 | POS: GK | Inter Milan

  • TOPSHOT-FBL-ESP-CUP-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    Jules Kounde | OVR: 87 | POS: RB | Barcelona

  • Manchester United v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Bruno Fernandes | OVR: 87 | POS: CAM | Manchester United

  • Arsenal v Villarreal - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    William Saliba | OVR: 87 | Posisi: Bek Tengah | Arsenal

  • Julian Alvarez Atletico MadridGetty Images

    Julian Alvarez | OVR: 87 | POS: ST | Atletico Madrid

  • FC Augsburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Jonathan Tah | OVR: 87 | Posisi: Bek Tengah | Bayern

  • Crystal Palace v Liverpool - 2025 FA Community ShieldGetty Images Sport

    Alexis Mac Allister | OVR: 87 | POS: CM | Liverpool

  • Mike Maignan MilanGetty Images

    Mike Maignan | OVR: 87 | POS: Kiper | AC Milan

  • Martin Odegaard Arsenal Liverpool 2025-26Getty

    Martin Odegaard | OVR: 87 | POS: CM | Arsenal

  • Arsenal v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    David Raya | OVR: 87 | POS: GK | Arsenal

  • viktor-gyokeres(C)Getty Images

    Viktor Gyokeres | OVR: 87 | POS: ST | Arsenal

  • Barella Inter prima magliaGetty Images

    Nicolo Barella | OVR: 87 | POS: CM | Inter Milan

  • Victor Osimhen Galatasaray 2025Getty Images

    Victor Osimhen | OVR: 87 | POS: ST | Galatasaray

  • Paris Saint-Germain v Tottenham Hotspur - UEFA Super Cup 2025Getty Images Sport

    Nuno Mendes | OVR: 86 | POS: LB | PSG

0