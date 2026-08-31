Tersisa waktu sedikit lebih dari 48 jam sebelum penutupan bursa transfer yang sangat sibuk bagi klub Barcelona.

Direktur olahraga Barca, Deco, telah melakukan sejumlah transaksi dengan tujuan memperkuat skuad pelatih Hansi Flick, serta memperoleh pemasukan finansial dari para pemain yang tidak masuk dalam rencana langsung sang pelatih asal Jerman itu.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa klub Catalan itu telah merampungkan sebagian besar tugasnya, tetapi mereka memasuki hari-hari terakhir bursa transfer dengan sejumlah urusan yang masih perlu dituntaskan.

Jesus, transfer mengejutkan setelah gagal mendatangkan Alvarez

Berdasarkan yang diungkap oleh surat kabar Mundo Deportivo dan jurnalis Fabrizio Romano, yang berhasil dikonfirmasi oleh "Sport", Barcelona telah mencapai kesepakatan dengan Arsenal untuk merekrut Gabriel Jesus dengan mahar sekitar 10 juta euro, ditambah variabel dan bonus.

Transaksi tersebut telah rampung, dan striker asal Brasil itu akan menjadi pemain baru Barcelona begitu ia lolos tes medis.

Klub Catalan itu tidak ingin mengeluarkan dana besar untuk rencana alternatif guna menutupi kegagalan mendatangkan Julian Alvarez, striker Atletico Madrid.

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