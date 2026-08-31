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FC Barcelona Unveil New Head Coach Hansi FlickGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

5 berkas yang masih menggantung di hadapan Deco sebelum penutupan bursa transfer Barcelona

FEATURES
LaLiga
Barcelona
Deco
M. Casado
G. Fernandez
A. Balde
D. Livakovic
G. Jesus
Spanyol

Tersisa waktu sedikit lebih dari 48 jam sebelum penutupan bursa transfer yang sangat sibuk bagi klub Barcelona.

Direktur olahraga Barca, Deco, telah melakukan sejumlah transaksi dengan tujuan memperkuat skuad pelatih Hansi Flick, serta memperoleh pemasukan finansial dari para pemain yang tidak masuk dalam rencana langsung sang pelatih asal Jerman itu.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa klub Catalan itu telah merampungkan sebagian besar tugasnya, tetapi mereka memasuki hari-hari terakhir bursa transfer dengan sejumlah urusan yang masih perlu dituntaskan.

Jesus, transfer mengejutkan setelah gagal mendatangkan Alvarez

Berdasarkan yang diungkap oleh surat kabar Mundo Deportivo dan jurnalis Fabrizio Romano, yang berhasil dikonfirmasi oleh "Sport", Barcelona telah mencapai kesepakatan dengan Arsenal untuk merekrut Gabriel Jesus dengan mahar sekitar 10 juta euro, ditambah variabel dan bonus.

Transaksi tersebut telah rampung, dan striker asal Brasil itu akan menjadi pemain baru Barcelona begitu ia lolos tes medis.

Klub Catalan itu tidak ingin mengeluarkan dana besar untuk rencana alternatif guna menutupi kegagalan mendatangkan Julian Alvarez, striker Atletico Madrid.

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  • FBL-WC-2026-MATCH83-POR-CROAFP

    Keputusan mengenai Livakovic

    Kami telah menjelaskan sebelumnya di "Sport" bahwa masa depan penjaga gawang asal Kroasia itu terkait dengan masa depan Julian Alvarez, dan secara lebih spesifik, dengan persoalan aturan Financial Fair Play.

    Barcelona tidak akan mendaftarkan penjaga gawang Dominik Livakovic hingga gambaran mengenai apa yang akan terjadi dengan pemain Argentina itu, atau dengan rencana cadangannya Gabriel Jesus, menjadi jelas, karena klub tidak ingin menghabiskan sebagian dari alokasi gaji yang mungkin dibutuhkan untuk mendaftarkan penyerang pemilik nomor punggung 9 tersebut.

    Apabila tidak ada penyerang baru yang datang, atau jika Barcelona mampu mendaftarkan para pemain sekaligus, maka gagasan para petinggi olahraga di klub Catalan itu, selama tidak ada perubahan pendapat, adalah bahwa Livakovic akan masuk dalam daftar tim musim ini, dan mulai sekarang menjalankan perannya sebagai penjaga gawang kedua. Namun jika hal itu tidak terjadi, maka sang kiper akan pergi dengan status pinjaman.

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  • BaldeGetty Images

    Apa yang akan terjadi dengan Balde?

    Meski seluruh indikasi mengarah pada Baldé akan bertahan di klub Katalan itu, demi berupaya merebut kembali posisi intinya dan kembali menjadi pemain penting bagi Flick, "Sport" mengungkapkan bahwa Deco tengah menggarap kesepakatan pertukaran dengan Inter Milan yang melibatkan Federico Dimarco.

    Perekrutan João Cancelo dan penampilan mengesankan dari Espart telah menciptakan skenario yang rumit bagi Alejandro Baldé, sementara opsi bermain di Liga Italia bisa saja mengubah rencananya.

    Dari sisi Barcelona, pemain itu tidak akan didorong untuk pergi, tetapi klub akan bersikap sangat terus terang kepadanya, sebagaimana yang telah dilakukan Flick secara pribadi maupun dalam konferensi pers, terkait peran yang akan diperolehnya jika ia memutuskan untuk bertahan.

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    Casado masih mempelajari opsi-opsi yang ada

    Gelandang yang telah disingkirkan dari tim sejak beberapa pekan lalu itu memiliki beberapa opsi di atas meja untuk mengakhiri babaknya bersama Barcelona.

    Besiktas dianggap sebagai salah satu klub yang paling berminat untuk mendatangkannya, meskipun gagasan utama sang pemain adalah pindah ke salah satu liga besar Eropa.

    Liga Saudi juga telah mengetuk pintu Casado, namun opsi ini tidak sepenuhnya menariknya.

    Masa depan Casado diperkirakan akan ditentukan pada detik-detik terakhir bursa transfer, dan berbagai indikasi menunjukkan bahwa kepergiannya akan melalui transfer permanen.

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  • Menentukan kepergian terakhir dari para pemain La Masia

    Setelah kepindahan Toni Fernandez dan Alvaro Cortes ke Venezia dan Royal Antwerp dipastikan, sambil menunggu pengumuman resmi atas keduanya, nama berikutnya dari lulusan akademi Barcelona yang diberi tanda merah untuk menandai kepergiannya adalah Guille Fernandez.

    Agennya, Jorge Mendes, telah menghabiskan beberapa hari dalam negosiasi dengan para pejabat Barcelona terkait syarat-syarat pemutusan keterikatan sang pemain dengan klub.

    Kemampuan Guille Fernandez telah menarik minat sejumlah klub, terutama di liga-liga seperti Liga Primer Inggris dan Bundesliga Jerman.

    Meski semua pihak berkeinginan menuntaskan kesepakatan, negosiasi tersebut mencakup beberapa detail yang masih perlu diselesaikan.

    Barcelona mensyaratkan untuk mempertahankan persentase tinggi dari hak ekonomi sang pemain, di samping menyertakan opsi pembelian kembali dengan harga yang sesuai.

    Meskipun pada awalnya klub mempertimbangkan skema memperpanjang kontrak pemain untuk jangka waktu yang panjang, bersamaan dengan peminjamannya, klub lebih memilih model yang mereka terapkan musim panas ini kepada pemain-pemain akademi klub lainnya, yaitu menjual dengan mempertahankan sebagian hak pemain, di samping menyertakan opsi pembelian kembali.

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