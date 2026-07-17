4 skenario yang menginspirasi Mbappé dan Kane untuk membalas dendam kepada Messi

Masih ada sejumlah pemain yang berpeluang meraih Sepatu Emas di Piala Dunia 2026, berkat pertandingan perebutan tempat ketiga.

Timnas Inggris akan menghadapi timnas Prancis dalam pertandingan perebutan tempat ketiga, sementara timnas Spanyol dan Argentina akan bertanding di final.

Lionel Messi memimpin daftar pencetak gol terbanyak dengan 8 gol, sejajar dengan Kylian Mbappé, namun "La Pulga" unggul berkat jumlah assist yang dicetaknya selama turnamen.

Sementara itu, pemain Inggris Jude Bellingham mencetak 6 gol, sama seperti rekan senegaranya Harry Kane, sedangkan Ousmane Dembélé dan Mikel Oyarzabal masing-masing mencetak 5 gol.

Adapun Erling Haaland, perjalanannya berakhir di babak perempat final dengan 7 gol, setelah Norwegia tersingkir oleh Inggris.

Meskipun penting secara statistik, pertandingan perebutan tempat ketiga tetap menjadi ujian mental bagi para pemain setelah tersingkir dari babak semifinal.