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Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

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4 skenario yang menginspirasi Mbappé dan Kane untuk membalas dendam kepada Messi

FEATURES
France vs England
France
England
World Cup
Spain vs Argentina
Spain
Argentina
K. Mbappe
L. Messi
H. Kane
J. Bellingham

Masih ada sejumlah pemain yang berpeluang meraih Sepatu Emas di Piala Dunia 2026, berkat pertandingan perebutan tempat ketiga.

Timnas Inggris akan menghadapi timnas Prancis dalam pertandingan perebutan tempat ketiga, sementara timnas Spanyol dan Argentina akan bertanding di final.

Lionel Messi memimpin daftar pencetak gol terbanyak dengan 8 gol, sejajar dengan Kylian Mbappé, namun "La Pulga" unggul berkat jumlah assist yang dicetaknya selama turnamen.

Sementara itu, pemain Inggris Jude Bellingham mencetak 6 gol, sama seperti rekan senegaranya Harry Kane, sedangkan Ousmane Dembélé dan Mikel Oyarzabal masing-masing mencetak 5 gol.

Adapun Erling Haaland, perjalanannya berakhir di babak perempat final dengan 7 gol, setelah Norwegia tersingkir oleh Inggris. 

Meskipun penting secara statistik, pertandingan perebutan tempat ketiga tetap menjadi ujian mental bagi para pemain setelah tersingkir dari babak semifinal.

  • FBL-WC-2026-MATCH102-ENG-ARGAFP

    Pertandingan perebutan tempat ketiga dan penentuan pemenang Sepatu Emas

    BBC menyebutkan dalam laporannya bahwa keputusan pelatih Inggris dan Prancis mengenai apakah akan menurunkan bintang-bintang mereka atau tidak, mungkin menjadi faktor penentu dalam menentukan pemenang Sepatu Emas.

    Pada Piala Dunia 2018, pelatih Gareth Southgate melakukan lima pergantian dalam susunan pemain Inggris saat menghadapi Belgia di pertandingan perebutan tempat ketiga dibandingkan dengan pertandingan semifinal. 

    Meskipun Harry Kane turun bermain, ia gagal mencetak gol, namun tetap mempertahankan posisinya di puncak daftar pencetak gol dan dinobatkan sebagai peraih Sepatu Emas.

    Sepanjang sejarah Piala Dunia, tujuh pemain pernah meraih Sepatu Emas setelah mencetak gol dalam pertandingan perebutan tempat ketiga.

    Empat di antaranya mencetak gol yang menentukan untuk meraih penghargaan tersebut, yaitu: Thomas Müller dari Jerman pada 2010, Suker dari Kroasia pada 1998, Salvatore Schillaci dari Italia pada 1990, dan Leonidas dari Brasil pada 1938.

    Di sisi lain, tiga pemain mencetak gol dalam pertandingan perebutan tempat ketiga, namun mereka tetap akan meraih penghargaan tersebut bahkan tanpa gol-gol tersebut, yaitu: Grigorz Lato (Polandia) pada 1974, Eusébio (Portugal) pada 1966, dan Just Fontaine (Prancis) pada 1958.

    Harry Kane bertekad untuk membalas dendam kepada Messi, yang telah menghalanginya untuk lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan Kylian Mbappé kalah di final edisi sebelumnya dari “Si Kutu” Argentina tersebut.

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