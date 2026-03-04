Goal.com
26 pemain wanita terbaik di EA Sports FC 26 - daftar

Temukan 26 pemain wanita terbaik yang tampil dalam EA Sports FC 26.

Setelah dirilisnya EA Sports FC 26, perhatian kini beralih ke peringkat pemain terbaru, dengan sepak bola wanita kembali menjadi sorotan utama.

EA telah mengungkap pemain wanita terbaik dalam game ini, menampilkan bintang-bintang dengan peringkat keseluruhan tertinggi. Dari pemenang Liga Champions hingga ikon Piala Dunia, inilah atlet-atlet yang menonjol sebagai yang terbaik di FC 26.

Di sini, kami mengulas 26 pemain wanita teratas di EA Sports FC 26, memberikan daftar lengkap nama-nama yang patut diperhatikan di lapangan virtual.

  • Alexia PutellasGetty Images

    Alexia Putellas | OVR: 91 | POS: Gelandang Tengah | Barcelona

  • Aitana Bonmati Barcelona Women 2024-25Getty Images

    Aitana Bonmati | OVR: 91 | POS: CM | Barcelona

  • Caroline Graham Hansen Norway Women 2025Getty Images

    Caroline Graham Hansen | OVR: 90 | POS: RW | Barcelona

  • Alessia Russo Arsenal UWCL trophy 2025Getty Images

    Alessia Russo | OVR: 89 | POS: ST | Arsenal

  • Arsenal FC v Manchester United FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Mariona Caldentey | OVR: 89 | Posisi: Gelandang Tengah | Arsenal

  • Patri Guijarro Spain Women 2025Getty Images

    Patri Guijarro | OVR: 89 | POS: CDM | Barcelona

  • Manchester City v Aston Villa - The Adobe Women's FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Khadija Shaw | OVR: 89 | POS: ST | Manchester City

  • Mapi LeonImago Images

    Mapi Leon | OVR: 89 | POS: Bek Tengah | Barcelona

  • Marie-Antoinette Katoto France Women 2025Getty Images

    Marie-Antoinette Katoto | OVR: 88 | POS: ST | Lyon

  • Kadidiatou Diani Lyon Women 2024-25Getty Images

    Kadidiatou Diani | OVR: 88 | POS: RW | Lyon

  • Sophia WilsonGetty Images

    Sophia Wilson | OVR: 88 | POS: ST | Portland Thorns

  • Guro Reiten Chelsea 2024-25Getty Images

    Guro Reiten | OVR: 88 | POS: LM | Chelsea

  • Duelo de Estrellas - Liga MX FemenilGetty Images Sport

    Ewa Pajor | OVR: 88 | POS: ST | Barcelona

  • Olympique Lyonnais v Arsenal WFC - UEFA Women's Champions League Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Christiane Endler | OVR: 88 | POS: GK | Lyon

  • DebinhaImagn

    Debinha | OVR: 88 | POS: CAM | KC Saat Ini

  • Irene Paredes Spain Women 2025Getty Images

    Irene Paredes | OVR: 88 | POS: CB | Barcelona

  • Victoria Pelova and Chloe Kelly of ArsenalGetty Images

    Chloe Kelly | OVR: 87 | POS: RM | Arsenal

  • Lindsey Heaps USMNT vs China HICGetty Images

    Lindsey Heaps | OVR: 87 | POS: CAM | Lyon

  • FBL-WOMEN-EURO-2025-FINAL-ENG-ESPAFP

    Lucy Bronze | OVR: 87 | POS: RB | Chelsea

  • Rose Lavelle USWNT ve IrelandGetty Images

    Rose Lavelle | OVR: 87 | POS: CM | Gotham

  • Sakina Karchaoui of France runs with the ball Getty Images

    Sakina Karchaoui | OVR: 87 | Posisi: Bek tengah | PSG

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    Leah Williamson | OVR: 87 | POS: CB | Arsenal

  • Beth Mead England Women 2025Getty Images

    Beth Mead | OVR: 87 | POS: RM | Arsenal

  • Mexico v United StatesGetty Images Sport

    Mallory Swanson | OVR: 87 | POS: LM | Chicago Stars

  • Ada Hegerberg Norway Women 2025Getty Images

    Ada Hegerberg | OVR: 87 | POS: ST | Lyon

  • Lauren Hemp England Women 2025Getty Images

    Lauren Hemp | OVR: 87 | POS: LW | Kota

