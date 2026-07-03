Berbagai pemain sepak bola Belanda saat ini tidak terikat klub pada musim panas ini dan dapat direkrut secara gratis. Mulai dari pemain internasional berpengalaman hingga pemain yang masih bisa menjadi incaran bagi Eredivisie atau klub-klub luar negeri: Voetbalzone merangkum nama-nama yang paling menonjol!
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15 pemain sepak bola Belanda ini bisa direkrut secara gratis musim panas ini
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Danilho Doekhi (28)
Menurut Transfermarkt, Doekhi asal Rotterdam adalah pemain dengan nilai pasar tertinggi dalam daftar ini: 13 juta euro. Bek yang memiliki fisik kuat ini telah tampil dalam 137 pertandingan resmi untuk Union Berlin selama empat musim terakhir, termasuk beberapa di antaranya di Liga Champions. Kabarnya, mantan pemain timnas junior ini berpeluang bergabung dengan klub-klub di berbagai liga papan atas.
- AFP
Vincent Janssen (32)
Setelah tampil dalam 173 pertandingan, mencetak 64 gol, dan memberikan 27 assist bersama Royal Antwerp, Janssen kini berstatus bebas transfer. Pemain yang telah 22 kali membela tim nasional ini hadir pada pertandingan Belanda melawan Maroko hari Selasa, karena laga Piala Dunia tersebut digelar di stadion mantan klubnya, CF Monterrey. Menarik untuk disimak ke mana petualang ini akan berlabuh selanjutnya.
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Tyrell Malacia (26)
Malacia, yang beberapa tahun lalu diharapkan bisa tampil di Piala Dunia musim panas ini, akhirnya hengkang dari Manchester United setelah empat tahun. Kembalinya dia secara sementara ke PSV memang tidak terlalu mengesankan, tetapi bek kiri yang gigih ini masih memiliki banyak tahun karier di depannya. Klub mana yang berani merekrut mantan pemain Feyenoord ini?
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Myron Boadu (25)
Boadu asal Amsterdam masih terus berlatih bersama PSV sambil menunggu tawaran dari klub baru. Pada musim lalu, pemain yang pernah sekali membela tim nasional ini mencetak tiga gol dalam tujuh belas pertandingan bersama juara nasional asal Eindhoven tersebut. Akankah Boadu kembali menandatangani kontrak di Eredivisie, ataukah ia akan menambahkan negara baru ke dalam riwayat kariernya? Tim redaksi kami akan terus memantau perkembangannya!
Georginio Wijnaldum (35)
Setelah tiga musim yang gemilang bersama Al-Ettifaq, Wijnaldum berharap bisa kembali ke Eropa. Pemain yang telah 96 kali membela tim nasional ini setiap hari menunjukkan melalui Instagram bahwa ia masih dalam kondisi prima. Satu hal yang pasti: Gini belum akan pergi begitu saja!
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Kingsley Ehizibue (31)
Meskipun Ehizibue bukanlah pesepakbola paling terkenal di Belanda, ia telah tampil dalam ratusan pertandingan di Jerman dan Italia. Menurut jurnalis transfer Mounir Boualin, bek sayap ini berpotensi kembali ke Eredivisie, namun ia juga diminati oleh klub-klub dari LaLiga dan Serie A.
- AFP
Hans Hateboer (32)
Hateboer, yang telah 13 kali membela tim nasional, bermain untuk Atalanta, Stade Rennes, dan Olympique Lyon selama sepuluh tahun terakhir. Kembalinya ia ke FC Groningen, klub asal kota tempat tinggalnya, tampak seperti langkah yang sempurna. Dengan pengalamannya, pemain berpengalaman ini pasti dapat memberikan kontribusi bagi skuad Dick Lukkien yang tampak masih muda.
- Getty Images Sport
Joël Veltman (34)
Apakah Ajax berani kembali mengandalkan Veltman? Itu adalah pertanyaan yang akan sering diajukan dalam beberapa pekan mendatang. Pemain yang telah 28 kali membela tim nasional ini masih sering tampil untuk Brighton & Hove Albion pada musim lalu. Pihak manajemen klub mungkin akan memilih untuk menambah pemain berpengalaman, setelah sejumlah pemain senior hengkang dari Johan Cruijff ArenA.
- IMAGO
Beau Reus (24)
Setelah menjuarai liga tanpa terkalahkan bersama SK Beveren, Reus kini memiliki banyak pilihan klub. Kiper asal Alkmaar ini bisa bergabung dengan klub di Belgia, Jerman, Inggris, Belanda, dan Italia. Berbagai media internasional memperkirakan bahwa Werder Bremen-lah yang akan berhasil mendapatkan tanda tangannya.
- Imago
Daley Blind (36)
Paragraf tentang Veltman sebenarnya bisa disalin persis sama, karena hal yang sama juga berlaku untuk Blind. Karena hubungannya yang baik dengan Míchel, kembalinya ikon klub ini tampaknya sudah pasti. Namun, ayahnya baru-baru ini meninggalkan Ajax dengan cara yang kurang menyenangkan. Bagaimana kelanjutannya?
- AFP
Bart Schenkeveld (34)
Pada tahun 2025, Schenkeveld masih menjabat sebagai kapten Panathinaikos, namun kini ia telah meninggalkan petualangan menggiurkannya bersama Al-Khaleej di Saudi Pro League. Bek berpengalaman ini mungkin masih bisa memberikan kontribusi bagi berbagai klub Eredivisie, tetapi pertanyaannya adalah apakah ia memang tertarik untuk kembali ke Belanda.
- Imago
Mark Diemers (32)
Hans Kraay junior masih sangat kesal karena SC Cambuur gagal memperpanjang kontrak Diemers yang akan berakhir. Beberapa klub Belanda kini ingin merekrut gelandang tersebut, tetapi masih menjadi pertanyaan apakah mereka dapat memenuhi keinginannya.
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Luuk de Jong (35)
Salah satu penendang sundulan terbaik yang pernah dihasilkan Belanda, hingga kini belum diperkenalkan di klub barunya. De Jong sebenarnya bisa saja memilih untuk memperpanjang kontraknya di FC Porto, tetapi ia tidak melakukannya. Ia menutup kemungkinan untuk kembali ke Eredivisie, namun sang pencetak gol ulung ini mungkin akan memulai petualangan baru di luar negeri.
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Jasper Cillessen (37)
NEC dan Cillessen belum mencapai kesepakatan musim panas ini mengenai perpanjangan kontrak di Nijmegen. Oleh karena itu, pemain yang telah 65 kali membela tim nasional ini akan mencari peluang untuk bermain di tempat lain. Untuk saat ini, belum ada perkembangan lebih lanjut.
Daley Sinkgraven (30)
Situasi Sinkgraven saat ini agak tidak jelas. Secara resmi, kontraknya dengan Fortuna Sittard telah berakhir, namun pemain kidal ini tetap ikut serta dalam sesi-sesi latihan pertama klub asal Limburg tersebut. Pemain asal Assen ini sedang dalam masa pemulihan dari cedera lutut yang parah, namun seharusnya masih memiliki kualitas yang cukup untuk bersaing di level Eredivisie.
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