15 pemain sepak bola Belanda ini bisa direkrut secara gratis musim panas ini

Boadu asal Amsterdam masih terus berlatih bersama PSV sambil menunggu tawaran dari klub baru. Pada musim lalu, pemain yang pernah sekali membela tim nasional ini mencetak tiga gol dalam tujuh belas pertandingan bersama juara nasional asal Eindhoven tersebut. Akankah Boadu kembali menandatangani kontrak di Eredivisie, ataukah ia akan menambahkan negara baru ke dalam riwayat kariernya? Tim redaksi kami akan terus memantau perkembangannya!