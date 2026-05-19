Musim 2025/26 VriendenLoterij Eredivisie telah berakhir, dan kini saatnya untuk menengok kembali. Musim panas tahun lalu dan musim dingin yang baru saja berlalu kembali diwarnai dengan aktivitas pemantauan pemain yang intensif, dan klub-klub Eredivisie sangat aktif di bursa transfer. Pemain baru mana saja, yang sebelumnya belum atau hampir tidak kita kenal di Eredivisie, yang ternyata menjadi aset berharga bagi kompetisi kita? Voetbalzone, seperti halnya musim dingin lalu, merangkum lima belas pemain baru terbaik.
15 pemain baru Eredivisie ini yang paling menonjol musim ini
15. Shola Shoretire (PEC Zwolle)
Fakta bahwa ia masih menjadi pemain termuda yang pernah melakukan debut untuk Manchester United di Liga Europa sudah cukup menjelaskan segalanya: Shola Shoretire adalah talenta hebat. Hal itu juga ditunjukkan oleh pemain sayap berusia 22 tahun ini musim ini bersama PEC Zwolle, yang meminjamnya dari PAOK Saloniki.
Shoretire yang kreatif menjadi motor serangan di sayap kiri bagi tim Zwolle. Terutama pada musim dingin, ia juga sangat berharga bagi timnya dalam hal mencetak gol, dengan lima gol dan satu assist dalam delapan pertandingan liga. Oleh karena itu, merupakan pukulan telak bagi Shoretire dan PEC bahwa musim pemain asal Inggris ini harus berakhir pada bulan Maret akibat cedera lutut.
14. Artem Stepanov (FC Utrecht)
Musim dingin lalu, FC Utrecht masih mencari seorang penyerang dan akhirnya menemukan Artem Stepanov yang didatangkan dengan status pinjaman. Itu merupakan sebuah pertaruhan, karena pada paruh pertama musim tersebut, pemain asal Ukraina itu hanya mencetak satu gol dan satu assist dalam empat belas pertandingan bersama FC Nürnberg.
Namun, ternyata itu adalah taruhan yang tepat. Stepanov berhasil menembus starting line-up tim asal Utrecht, permainannya terbukti cocok dengan sistem tim, dan ia mencetak empat gol dalam 13 pertandingan. Oleh karena itu, Utrecht telah memutuskan untuk meminjam pemain berkaki kanan ini dari Bayer Leverkusen untuk musim depan.
13. Noé Lebreton (NEC)
NEC menjadi salah satu kejutan di Eredivisie musim ini, sehingga beberapa pemain dari klub asal Nijmegen ini pun tak boleh absen dalam daftar ini. Yang pertama adalah Noé Lebreton, yang didatangkan dari klub Prancis SM Caen pada akhir Agustus dengan biaya transfer sebesar 1,3 juta euro.
Gelandang Prancis (22) ini awalnya mengalami awal yang agak sulit di NEC, tetapi pada paruh kedua musim ini ia berkembang menjadi pemain inti. Awalnya bermain di belakang striker Bryan Linssen, kemudian di sisi kiri sebagai pengganti Basar Önal yang cedera. Perkembangan positif Lebreton, yang mencetak dua gol pada hari Minggu, juga tidak luput dari perhatian di Prancis: pada akhir Maret, ia melakukan debutnya untuk Tim Nasional Prancis U-21.
12. Maas Willemsen (sc Heerenveen)
Ketika tahun lalu terungkap bahwa Maas Willemsen akan hengkang dari De Graafschap tanpa biaya transfer, sejumlah klub seperti Feyenoord, Go Ahead Eagles, dan Sparta Rotterdam menunjukkan minat padanya. Namun, sc Heerenveen-lah yang akhirnya berhasil mendatangkan bek tengah yang kini berusia 23 tahun itu.
Dan orang-orang Frisia itu pasti tidak akan menyesalinya. Willemsen dengan cepat berhasil menembus starting line-up Heerenveen dan kini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari tim tersebut. Berkat ketenangan dan stabilitasnya di lini belakang, Heerenveen berhasil lolos ke babak play-off untuk kompetisi Eropa.
11. Cedric Hatenboer (Telstar)
Cedric Hatenboer mulai menonjol pada musim 2024/25 bersama Excelsior di Divisi Keuken Kampioen. Beberapa klub papan atas Belanda mengincarnya, namun gelandang tersebut memilih bergabung dengan RSC Anderlecht. Hingga saat ini, keputusannya itu belum membuahkan hasil.
Telstar meminjamnya dari klub Belgia tersebut pada musim dingin lalu dan kabarnya dapat membelinya secara permanen dengan harga sekitar dua juta euro pada musim panas ini. Bahwa Hatenboer (21) tampil sangat baik di Velsen-Zuid juga tidak luput dari perhatian di Eredivisie: pada akhir April, De Telegraaf melaporkan bahwa ia dipantau oleh ‘hampir seluruh klub di papan atas Eredivisie’.
10. Nick Verschuren (FC Volendam)
Nick Verschuren belum sempat melakukan debutnya di tim utama Ajax, namun musim ini ia tampil untuk pertama kalinya di Eredivisie saat dipinjamkan ke FC Volendam. Bek berusia 21 tahun itu tampil sebagai pilar kokoh bagi tim Volendam. Dengan demikian, debutnya di tim utama Ajax tampaknya akan segera terwujud dalam waktu dekat.
Pada bulan April, Bram van Polen masih memuji Verschuren, yang menurut analis ESPN tersebut lebih baik dalam hal pertahanan daripada bek Ajax, Josip Sutalo. “Verschuren sudah beberapa kali mendapat pujian, tapi dia benar-benar gigih dalam merebut bola. Kadang-kadang dia sedikit nekat dan cepat terjatuh, tapi dia benar-benar berjuang di mana saja. Dan dia juga membaca permainan dengan baik,” kata Van Polen.
9. Paul Wanner (PSV)
PSV kehilangan Malik Tillman ke Bayer Leverkusen tahun lalu dan segera mengambil tindakan: Paul Wanner didatangkan dari Bayern München seharga lima belas juta euro sebagai penggantinya. Jelas bahwa pemain internasional Austria ini harus mengisi posisi yang tidak mudah.
Tentu saja dia belum menjadi "Tillman baru", tetapi Wanner (20) menjalani musim debut yang bagus bersama PSV. Dalam 32 pertandingan resmi, dia mencetak lima gol dan empat assist. Diharapkan dia akan memberikan pengaruh yang lebih besar pada permainan tim asal Eindhoven ini pada musim mendatang.
8. Patrick Brouwer (Telstar)
Telstar berhasil mempertahankan posisinya di Eredivisie akhir pekan lalu, dan Patrick Brouwer memainkan peran penting dalam hal itu. Klub asal Velsen-Zuid ini mengambil risiko besar pada musim panas tahun lalu dengan merekrut gelandang tersebut dari klub amatir Quick Boys.
Kini dapat disimpulkan bahwa itu adalah keputusan yang sangat tepat. Brouwer yang berusia 25 tahun telah tampil dalam 33 pertandingan untuk Telstar di semua kompetisi musim ini, dan mencatatkan 9 gol serta 7 assist. Dengan demikian, ia dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak klub asuhan pelatih Anthony Correia.
7. Koen Kostons (PEC Zwolle)
Tahun lalu, PEC Zwolle sedang mencari penyerang baru. Dylan Vente, yang dipinjam dari Hibernian pada musim lalu, telah meninggalkan klub tersebut. Mengingat statistiknya—tiga belas gol dalam tiga puluh pertandingan Eredivisie—menemukan pengganti yang layak akan menjadi tugas berat bagi PEC Zwolle.
Namun, mereka berhasil melampaui ekspektasi. Koen Kostons (26) didatangkan dari SC Paderborn dengan biaya hanya 100.000 euro dan menjadi top skor PEC dengan sebelas gol di Eredivisie. Dengan demikian, penyerang yang juga mencatatkan enam assist ini dapat dianggap sebagai salah satu rekrutan terbaik musim Eredivisie ini.
6. Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord)
Musim panas tahun lalu, Feyenoord merogoh kocek dalam-dalam untuk mendatangkan calon pengganti Dávid Hancko: Tsuyoshi Watanabe dibeli seharga delapan juta euro dari AA Gent. Hampir setahun kemudian, banyak penggemar klub asal Rotterdam ini akan menyimpulkan bahwa itu adalah kesepakatan yang bagus.
Bek tengah berusia 29 tahun ini selalu menjadi pemain inti di Feyenoord musim ini. Berkat ketenangan dan stabilitasnya di lini belakang, tim asuhan pelatih Robin van Persie finis di posisi kedua di Eredivisie, yang berarti tiket ke fase grup Liga Champions.
5. Sondre Ørjasæter (FC Twente)
Sondre Ørjasæter didatangkan dari Sarpsborg 08 pada musim panas lalu dengan biaya transfer sebesar lima juta euro. Angka tersebut tergolong besar, karena dalam sejarah klub asal Enschede ini, hanya ada lima pemain yang didatangkan dengan nilai transfer lebih tinggi. Oleh karena itu, ekspektasi terhadap pemain sayap kiri berusia 22 tahun ini pun sangat tinggi.
Tak lama kemudian, Ørjasæter menjadi pemain inti di De Grolsch Veste, dan dengan kreativitas serta assist-nya, ia menjadi pemain penting bagi timnya. Di Eurojackpot KNVB Beker, ia juga mencetak gol di babak pertama dan kedua, tetapi di Eredivisie butuh waktu cukup lama sebelum Ørjasæter mencetak gol pertamanya: baru pada 1 Maret, melawan Feyenoord. Meski begitu, dengan lima gol dan delapan assist di semua kompetisi, ia menjalani musim debut yang sangat baik.
4. Ángel Alarcón (FC Utrecht)
Selain Stepanov, FC Utrecht juga mendatangkan Ángel Alarcón dengan status pinjaman pada musim dingin lalu. Dan hal ini pun terbukti menjadi langkah yang tepat. Pemain sayap yang dipinjam dari FC Porto ini menciptakan banyak ancaman berkat kreativitas dan kecepatannya. Dalam tiga belas pertandingan resmi, Alarcón (22) mencetak tiga gol dan tiga assist.
Pada bulan Maret, Mike van der Hoorn juga memuji Alarcón di ESPN. “Dia memang sedikit membantu kami keluar dari masa krisis. Dia memiliki kualitas yang luar biasa. Dia adalah pemain yang luar biasa dan itu sangat membantu,” kata sang kapten. Pada dasarnya, Alarcón akan kembali ke Portugal musim panas ini, meskipun Utrecht memiliki opsi untuk membelinya secara permanen.
3. Dies Janse (FC Groningen)
Dies Janse telah lama dikenal sebagai talenta besar di akademi muda Ajax. Namun, bek berusia 20 tahun ini belum benar-benar menembus tim utama klub asal Amsterdam tersebut, sehingga ia dipinjamkan pada musim panas lalu. Menurut agennya, saat itu ada tidak kurang dari 25 klub yang tertarik pada pemain kelahiran Zeeland ini.
Janse akhirnya memilih FC Groningen. Di sana, ia mengalami perkembangan pesat musim ini. Bek kidal bertubuh jangkung ini telah tampil dalam 32 pertandingan resmi untuk De Trots van het Noorden, melakukan debutnya untuk Jong Oranje pada akhir Maret, dan tampaknya siap untuk mendapatkan tempat di starting line-up di level yang lebih tinggi musim depan.
2. Jordan Bos (Feyenoord)
Feyenoord mendatangkan Jordan Bos dari klub Belgia KVC Westerlo pada musim panas tahun lalu. Kini, kurang dari setahun kemudian, dapat disimpulkan bahwa pemain Australia berusia 23 tahun itu telah menjalani musim debut yang luar biasa di De Kuip.
Bos bermain terutama sebagai bek kiri, tetapi juga sering mengisi posisi sayap kiri. Jumlah assistnya musim ini pun lebih mirip dengan seorang penyerang daripada seorang bek: sebanyak sebelas assist. Selain itu, Bos juga mencetak empat gol.
1. Darko Nejasmic (NEC)
Pemain baru terbaik di Eredivisie musim ini tak diragukan lagi adalah Darko Nejasmic. NEC mendatangkan pemain Kroasia yang kini berusia 27 tahun itu secara gratis dari Sharjah FC asal Uni Emirat Arab pada musim panas tahun lalu. Nejasmic dengan cepat menempatkan dirinya di starting eleven di Nijmegen dan bahkan menggantikan Dirk Proper, putra daerah klub tersebut, dari posisi starter.
Pemain berkaki kanan ini, yang mencetak empat gol dan memberikan satu assist musim ini, memberikan keseimbangan yang tepat di lini tengah dalam permainan NEC yang sangat menyerang di bawah asuhan Dick Schreuder. Bersama dengan pemain kunci Kodai Sano, Nejasmic membentuk duet yang kuat di lini tengah dan berperan besar dalam pencapaian posisi ketiga yang mengesankan bagi tim asal Nijmegen ini.