15 pemain baru Eredivisie ini yang paling menonjol musim ini

Fakta bahwa ia masih menjadi pemain termuda yang pernah melakukan debut untuk Manchester United di Liga Europa sudah cukup menjelaskan segalanya: Shola Shoretire adalah talenta hebat. Hal itu juga ditunjukkan oleh pemain sayap berusia 22 tahun ini musim ini bersama PEC Zwolle, yang meminjamnya dari PAOK Saloniki.

Shoretire yang kreatif menjadi motor serangan di sayap kiri bagi tim Zwolle. Terutama pada musim dingin, ia juga sangat berharga bagi timnya dalam hal mencetak gol, dengan lima gol dan satu assist dalam delapan pertandingan liga. Oleh karena itu, merupakan pukulan telak bagi Shoretire dan PEC bahwa musim pemain asal Inggris ini harus berakhir pada bulan Maret akibat cedera lutut.