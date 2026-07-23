Teori-teori konspirasi yang datang dari Argentina, terutama yang disebarkan oleh para kreator konten yang meraup keuntungan dari peningkatan jumlah tayangan dan interaksi, telah mencapai tingkat yang layak untuk dikaji, usai Spanyol menjuarai Piala Dunia.

Media arus utama tidak mengadopsi kekacauan ini, tetapi banyak suporter melakukannya, dan terkadang puluhan ribu fanatik yang membutuhkan penjelasan mistis atas apa yang sejatinya hanyalah sebuah kekalahan dari lawan yang lebih baik.

Barangkali bukti terbaik untuk hal itu adalah tersebarnya secara luas ungkapan "ada sesuatu yang terjadi", setelah menyaksikan pidato motivasi Messi, hingga ke titik di mana pelatih Lionel Scaloni, dan seorang legenda seperti Mario Kempes, bahkan Federasi Sepak Bola Argentina, terpaksa turun tangan untuk menghentikan eskalasi gagasan-gagasan ini yang terus berlanjut, yang terbaru adalah klaim bahwa bola dari Pau Cubarsi pada menit terakhir sebenarnya telah masuk ke gawang Unai Simon.

"Surat kabar Marca" mengumpulkan 13 teori yang beredar di Argentina, untuk menegaskan adanya konspirasi terhadap para penari tango.