Goal.com
LiveTiket
Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

13 Teori: Obsesi Konspirasi Membara di Argentina

FEATURES
Spain vs Argentina
Spain
Argentina
World Cup
L. Messi
Spanyol
Argentina
AS

Teori-teori konspirasi yang datang dari Argentina, terutama yang disebarkan oleh para kreator konten yang meraup keuntungan dari peningkatan jumlah tayangan dan interaksi, telah mencapai tingkat yang layak untuk dikaji, usai Spanyol menjuarai Piala Dunia.

Media arus utama tidak mengadopsi kekacauan ini, tetapi banyak suporter melakukannya, dan terkadang puluhan ribu fanatik yang membutuhkan penjelasan mistis atas apa yang sejatinya hanyalah sebuah kekalahan dari lawan yang lebih baik.

Barangkali bukti terbaik untuk hal itu adalah tersebarnya secara luas ungkapan "ada sesuatu yang terjadi", setelah menyaksikan pidato motivasi Messi, hingga ke titik di mana pelatih Lionel Scaloni, dan seorang legenda seperti Mario Kempes, bahkan Federasi Sepak Bola Argentina, terpaksa turun tangan untuk menghentikan eskalasi gagasan-gagasan ini yang terus berlanjut, yang terbaru adalah klaim bahwa bola dari Pau Cubarsi pada menit terakhir sebenarnya telah masuk ke gawang Unai Simon.

"Surat kabar Marca" mengumpulkan 13 teori yang beredar di Argentina, untuk menegaskan adanya konspirasi terhadap para penari tango.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bola telah masuk ke gawang

    "Apakah kalian ingat bahwa dulu para penjaga gawang biasa memeriksa gawang? Memastikan jaring terpasang dengan baik dan dalam kondisi bagus? Hal ini tidak saya lihat di Piala Dunia ini. Jadi, mungkinkah bola menembus jaring?"

    Inilah teori terbaru dari salah satu pengguna, yang bersikeras bahwa bola telah masuk ke gawang dalam momen ajaib yang berhasil dihalau oleh Cubarsi. 

    Para pendukung teori ini berpegang pada bayangan bola di garis gawang sebagai "bukti", dan dari sini pun bercabang klaim-klaim lain, seperti kemungkinan adanya manipulasi terhadap chip elektronik yang ada di dalam bola dan menggerakkannya sesuka hati orang yang mengendalikannya.

    Ancaman terhadap keluarga para pemain: mereka tidak diizinkan untuk menang

    "Para pemain Argentina dan keluarga mereka telah diancam. Mereka tidak mungkin bisa menang di final. Informasi ini datang dari para pejabat sepak bola Argentina yang berada di Amerika Serikat."

    Inilah yang dikatakan oleh jurnalis Sergio Oviedo, dan menurut sumber-sumber lain, seluruh keluarga tanpa terkecuali telah menerima ancaman, dan karena alasan inilah banyak dari mereka yang tidak hadir dalam pertandingan final tersebut.

    • Iklan
  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tes doping mendadak

    Salah satu teori mengklaim bahwa FIFA menjalankan tes doping mendadak dan tidak biasa terhadap timnas Argentina hanya beberapa menit sebelum memasuki lapangan, sehingga memengaruhi konsentrasi fisik dan mental para pemain.

    Namun, FIFA menegaskan bahwa seluruh protokol medis dilaksanakan sesuai standar yang berlaku dalam turnamen, tanpa adanya keberatan atau pelanggaran apa pun yang dicatat oleh delegasi Argentina.

    Tentu saja, sebagian orang teringat kenangan Piala Dunia 1994 dan kasus terkenal positifnya sampel Diego Maradona, ketika ia melontarkan ucapan abadinya, "Mereka telah memotong kedua kakiku".

     Rencana Trump, Raja Spanyol, Premier League, Florentino, dan Atletico Madrid

    Menurut teori ini, Argentina sengaja kalah sebagai bagian dari rencana besar yang dikoordinasikan oleh sejumlah pihak internasional yang memusuhi negara tersebut dan marah atas spanduk "Kepulauan Malvinas" yang diangkat para pemain seusai kemenangan atas Inggris.

    Pemerintah Inggris

    Kita lanjutkan dengan kisah spanduk Malvinas, di mana teori tersebut mengklaim bahwa Gianni Infantino memberi tahu Messi bahwa ia harus menyerahkan trofi itu, karena mengeliminasi Argentina sudah tidak mungkin dilakukan setelah seluruh tiket terjual, tetapi Argentina bisa dihukum di kemudian hari dengan larangan tampil selama sepuluh tahun.

    Salah satu pengguna TikTok menambahkan, "Pemerintah Inggrislah yang mendorong FIFA untuk mengambil tindakan ekstrem terhadap timnas Argentina. Dan secara kebetulan, Lisandro Martinez dan Cristian Romero, yang membawa spanduk Malvinas, mengalami cedera."

  • Gianni Infantino Donald Trump RodriGetty Images

    Peraturan Bersejarah FIFA

    Teori ini menyatakan bahwa tidak ada tim nasional yang bisa memenangkan Piala Dunia dua kali berturut-turut, sehingga Argentina tidak diperbolehkan mempertahankan gelarnya.

    Para pendukung teori ini mengabaikan fakta bahwa Italia dan Brasil pernah mewujudkan pencapaian tersebut, dan menegaskan bahwa turnamen membutuhkan juara dari Eropa "karena alasan komersial, televisi, atau politik", sesuai selera masing-masing orang.

    Infantino ingin dipilih kembali

    Teori ini juga mengklaim bahwa Infantino membuat kesepakatan dengan Uni Eropa, yang isinya adalah kemenangan Spanyol di Piala Dunia sebagai imbalan atas jaminan suara blok Eropa dan Federasi Sepak Bola Spanyol dalam pemilihan presiden FIFA yang dijadwalkan pada 2027.

    Menurut narasi ini, presiden UEFA, Aleksander Ceferin, mengancam tidak akan mendukung Infantino jika Argentina dinobatkan sebagai juara dunia, yang membuat para pemain Argentina tunduk pada tekanan tersebut.

    Hanya tiga cuitan yang mempromosikan teori ini, tanpa bukti apa pun, meraup lebih dari dua juta penayangan.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • President Trump And First Lady Attend FIFA World Cup Final In New JerseyGetty Images News

    FBI Ingin Menangkap Chiqui Tapia di Dalam Stadion

    Teori tersebut mengklaim bahwa krisis ini sampai ke ruang ganti beberapa menit sebelum pertandingan dan memengaruhi para pemain secara psikologis, lalu meluas hingga ke bandara, di mana ponsel Claudio "Chiqui" Tapia disita dan pesawat kepulangan ditahan selama dua jam.

    Federasi Sepak Bola Argentina pun terpaksa membantah klaim-klaim tersebut.

    Adapun yang benar adalah bahwa otoritas Amerika Serikat tengah menyelidiki operasi bisnis yang terkait dengan Federasi Argentina, dan meminta informasi mengenai komunikasi yang terkait dengan Claudio Tapia serta sejumlah pejabat lainnya.

    Teori Freemasonry dan ritual pemindahan entitas

    Teori ini layak disambut dengan menyiapkan semangkuk popcorn, karena semuanya bermula dari foto terkenal yang memperlihatkan Lionel Messi tengah memandikan Lamine Yamal saat masih bayi, yang dianggap sebagian orang sebagai "ritual inisiasi Freemasonry" atau "proses pemindahan entitas spiritual".

    Para penganut teori ini mengklaim bahwa Barcelona berfungsi sebagai "klub Freemasonry", dan bahwa unsur air melambangkan "pembaptisan" yang menyimbolkan perpindahan dominasi sepak bola dari Amerika Selatan ke Eropa.

    Pesan-pesan ini juga menghubungkan foto tersebut dengan sejumlah pola angka yang terkait dengan final, tanpa menyajikan dokumen atau kesaksian apa pun yang mendukung klaim-klaim tersebut. 

    Bahkan sebagian orang menganalisis tanggal penyelenggaraan final, waktu gol penentu di masa perpanjangan (menit ke-106), dan bahkan desain arsitektur Stadion "MetLife", demi mencari kaitan yang diduga dengan Freemasonry atau "elite global".

    Bahkan kemunculan simbol yang menyerupai lambang Freemasonry di dalam logo Argentina pada sebagian siaran televisi sudah cukup untuk memicu antusiasme sebagian orang.

  • Mereka Bermain demi Kepentingan Perusahaan Judi

    Menurut teori ini, cedera Lisandro Martinez dan Cristian Romero, tidak adanya satu pun tembakan tim nasional Argentina ke arah gawang sepanjang pertandingan, serta posisi bertahan mereka yang berlebihan, semuanya merupakan hasil dari kesepakatan dengan perusahaan-perusahaan judi, dan bukan karena penguasaan penuh bola oleh Spanyol.

    Spanyol menyerahkan pangkalan militernya kepada Amerika Serikat sebagai imbalan atas Piala Dunia

    Salah satu teori menyebutkan bahwa Spanyol setuju untuk mengizinkan Amerika Serikat menggunakan dua pangkalan militer Rota dan Moron guna melancarkan serangan terhadap Iran, sebagai imbalan atas kemenangan di Piala Dunia.

    Namun, klaim-klaim ini tidak didukung oleh dokumen, kesaksian, atau informasi apa pun yang dapat diverifikasi.

    Klaim tersebut juga sepenuhnya bertentangan dengan sikap resmi pemerintah Spanyol, yang menyangkal "secara tegas" penggunaan pangkalan-pangkalan itu oleh Amerika Serikat dalam operasinya terhadap Iran, dan menegaskan bahwa mereka tidak pernah dan tidak akan mengizinkan hal tersebut.

    Hingga saat ini, tidak ditemukan dokumen resmi apa pun yang menunjukkan perubahan sikap tersebut, bertentangan dengan apa yang disebarkan oleh pesan-pesan menyesatkan ini.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Fan Terkuras Energinya: Sihir dan Perdukunan

    Banyak pendukung membicarakan soal para suporter dan pemain yang mengalami penyedotan energi, dan mereka mengatakan bahwa mereka merasakan "sesuatu yang aneh", atau bahwa energi mereka "ditarik", dengan menganggap bahwa kelompok elite atau tatanan dunia ikut campur secara "getaran" karena mereka ingin melihat Spanyol menjadi juara dunia.

    Platform Spanyol "Maldita" mengungkap bahwa hanya dua klip yang mempromosikan gagasan ini telah meraih lebih dari 8 juta tayangan di "TikTok".

    Narasi-narasi lain menyebutkan bahwa Argentina menjadi korban ilmu hitam atau perdukunan... bahkan sebagian orang menegaskan bahwa informasi ini sampai kepada mereka "dari dunia lain".

    Wasit Slavko Vincic

    Keputusan-keputusan wasit asal Slovenia, Slavko Vincic, tak luput dari tudingan, di mana banyak warga Argentina meragukan penampilannya, hingga terkumpul sekitar 100 ribu tanda tangan melalui platform "Change.org" untuk menuntut digelarnya ulang final Piala Dunia.

    Para penggagas petisi itu mengklaim bahwa sang wasit menampilkan performa yang "kontroversial dan korup", dan bahwa ia "dibeli untuk memengaruhi hasil pertandingan".