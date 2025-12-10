AFC
"100 Persen Yakin!" - Rafael Struick Optimis Timnas Indonesia U-22 Bisa Lolos Ke Semi-Final SEA Games 2025
Juara bertahan tumbang di laga pembuka
Timnas Indonesia U-22, yang berstatus sebagai juara bertahan di SEA Games, mengawali perjalanan di edisi kali ini dengan hasil minor setelah ditumbangkan Filipina dengan skor tipis 1-0. Gol semata wayang Otu Banatao di masa injury time babak pertama sudah cukup bagi The Azkals untuk meraih tiga poin, sekaligus kemenangan kedua mereka yang memastikan tiket ke babak semi-final dengan status juara Grup C.
Indra Sjafri sesalkan kekalahan lawan Filipina
Selepas pertandingan tersebut, pelatih Timnas Indonesia U-22 Indra Sjafri mengaku kecewa dengan kekalahan tim.
"Hasil yang kurang baik untuk kita dan ini betul-betul kita memulai pertandingan di babak pertama, jujur kita bermain tidak sesuai yang kita harapkan. Sangat disayangkan di akhir babak pertama, ada throw in dari Filipina dan bola tersebut membuat kita kebobolan. Sayang sekali ini tidak sesuai dengan latihan kita, siapa yang menjaga siapa," ucap Indra Sjafri dalam konferensi persnya.
“Di babak kedua, kami mencoba mengubah pemain dan formasi. Kita menguasai tapi tidak bisa memanfaatkan peluang menjadi gol."
Timnas Indonesia U-22 hadapi situasi sulit: Tapi Struick tetap optimis
Dengan posisi Timnas Indonesia U-22 yang berada di urutan kedua Grup C dengan nol poin, dan ketiga di peringkat kedua terbaik, tugas berat kini menanti Garuda Muda jelang pertandingan melawan Filipina, Jumat (12/12) malam WIB.
Meski begitu, Rafael Struick tetap optimis Garuda Muda bisa melaju ke babak semi-final, kepada GOAL ia mengatakan: "Tentu saja, ini pertandingan yang sangat penting yang harus kita menangkan. Sayangnya, kita tidak lagi memegang kendali atas pertandingan ini, kita harus menunggu dan melihat hasil grup lain. Tapi kami masih 100 persen yakin dan semoga kami bisa lolos."
Duel melawan Myanmar: Pertandingan hidup-mati
Timnas Indonesia U-22 akan berupaya untuk meraih kemenangan ketika menghadapi Myanmar pada matchday terakhir Grup C di 700th Anniversary Stadium.
Membahas pertandingan tersebut, Indra Sjafri menambahkan: "Yang jelas besok kita akan memulai untuk persiapan melawan Myanmar, kita tentu berharap ada hal yang baik untuk kita. Agar bisa lolos ke fase berikutnya. Untuk besok kita recovery, setelah itu kita akan melakukan persiapan melawan Myanmar."
“Saya lebih fokus bagaimana caranya menang melawan Myanmar, karena memang kemenangan itu penting jadi hasil tim lain kita tidak bisa mengatur. Yang penting bagaimana kita bisa mempersiapkan tim agar bisa menang lawan Myanmar."
