"100 Persen Yakin!" - Rafael Struick Optimis Timnas Indonesia U-22 Bisa Lolos Ke Semi-Final SEA Games 2025

Selepas pertandingan tersebut, pelatih Timnas Indonesia U-22 Indra Sjafri mengaku kecewa dengan kekalahan tim.

"Hasil yang kurang baik untuk kita dan ini betul-betul kita memulai pertandingan di babak pertama, jujur kita bermain tidak sesuai yang kita harapkan. Sangat disayangkan di akhir babak pertama, ada throw in dari Filipina dan bola tersebut membuat kita kebobolan. Sayang sekali ini tidak sesuai dengan latihan kita, siapa yang menjaga siapa," ucap Indra Sjafri dalam konferensi persnya.

“Di babak kedua, kami mencoba mengubah pemain dan formasi. Kita menguasai tapi tidak bisa memanfaatkan peluang menjadi gol."