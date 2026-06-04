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Top 10 World Cup 2026 home kitsGOAL / various
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

10 Seragam Tuan Rumah Piala Dunia 2026 Terbaik dan Tempat Membelinya

CULTURE
KITS
World Cup

Mari kita lihat beberapa busana paling trendi yang akan tampil di turnamen musim panas ini.

Piala Dunia FIFA 2026 secara resmi menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola, dengan jumlah peserta yang diperluas menjadi 48 tim dan diselenggarakan di tiga negara tuan rumah. Namun, dengan semakin banyaknya negara peserta, pertandingan, dan sorotan penonton di lapangan dibandingkan sebelumnya, taruhannya tidak hanya tinggi bagi para pemain, tetapi juga sama tingginya bagi merek-merek yang merancang seragam yang mereka kenakan.

Beberapa merek bermain aman, yang lain benar-benar meleset, tetapi segelintir merek berhasil menghadirkan karya-karya yang benar-benar luar biasa. Mulai dari desain retro yang sarat nostalgia hingga desain berani yang kaya akan budaya, seragam Piala Dunia yang benar-benar hebat dapat mengubah sebuah tim menjadi ikon dan mengukir momen dalam sejarah sepak bola selamanya. Dari desain modern yang ramping hingga desain retro yang bernostalgia, jajaran seragam tahun 2026 merupakan contoh sempurna dalam dunia pakaian olahraga.

Kami telah menyaring semua rilis seragam kandang untuk menghadirkan daftar definitif bagi Anda. Berikut adalah 10 seragam kandang teratas versi GOAL yang sudah memenangkan Piala Dunia:

  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    Meksiko

    Penampilan Meksiko saat membuka turnamen di Estadio Azteca dengan seragam ini akan menjadi kenangan sepak bola yang tak terlupakan. adidas menghadirkan kembali warna hijau Meksiko yang ikonik dan cerah, serta menghiasi seluruh bagian kaus dengan motif bergaya yang rumit dan berani, terinspirasi dari baju zirah prajurit elang Aztek kuno. Seragam ini kaya akan nilai budaya, tampil mencolok secara visual tanpa terkesan berantakan, dan jelas merupakan seragam kandang paling unik serta terbaik di turnamen ini.


  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    Jerman

    adidas kembali ke akar Jerman-nya dengan desain yang sangat terinspirasi oleh era akhir 1980-an dan awal 1990-an. Latar belakang putih bersihnya dipercantik dengan grafis api bergradasi yang menawan di bagian bahu, yang menonjolkan aksen hitam, merah, dan emas dari bendera nasional. Desain ini dengan brilian menjembatani kesenjangan antara budaya sepak bola klasik dan busana jalanan modern.


  • France WC 26 kit home Nike

    Prancis

    Seragam Prancis selalu menjadi pernyataan mode, dan yang satu ini sangat kental dengan gaya penjahitan klasik Prancis. Berbeda dari desain-desain ultra-modern, seragam ini memadukan warna biru laut tua dengan lambang ayam jantan emas bergaya retro berukuran besar yang sangat mencolok. Ini adalah contoh sempurna dari minimalisme, yang menggantikan grafis mencolok dengan kesan elegan yang murni.


  • Norway WC 26 home kitNike

    Norwegia

    Kembali berlaga di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1998, Norwegia melakukannya dengan gaya yang sangat memukau. Nike mengangkat identitas ikonik negara ini yang serba merah dengan menempatkan lambang salib besar berwarna biru tua dan putih yang mencolok di bagian depan seragam, yang membentuk bendera nasional. Bagian biru tua dipenuhi dengan grafis simpul Nordik yang rumit dan berulang, terinspirasi oleh gereja kayu bersejarah Urnes dan warisan Viking. Desain ini terlihat agresif, kaya akan budaya, dan menjadi tampilan spektakuler bagi Erling Haaland dan rekan-rekannya untuk memimpin lini depan.


  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    Spanyol

    Seragam kandang La Roja untuk tahun 2026 merupakan contoh sempurna dari desain yang rapi dan apik; adidas menghadirkan warna merah cerah dan bersih sebagai latar dasarnya, namun keistimewaan sesungguhnya terletak pada garis-garis tipis berwarna kuning yang berulang di sepanjang seragam. Desain ini secara indah memadukan bendera negara ke dalam pola kainnya, dipadukan dengan aksen warna burgundy dan emas yang halus pada bagian leher dan lengan.



  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    Argentina

    Ketika juara bertahan dan Lionel Messi tampil di Piala Dunia keenamnya yang bersejarah, tak ada yang bisa mengganggu kesempurnaan itu. Desainnya tetap sederhana berkat adidas, dengan warna biru langit dan garis-garis putih Albiceleste yang ikonik dan tradisional, namun seragam ini dipercantik dengan aksen emas metalik yang memukau pada lambang, tiga garis, dan logo-logonya. Penampilannya persis seperti yang seharusnya dikenakan oleh juara bertahan.


  • Brazil WC 26 home kitNike

    Brasil

    Dari kejauhan, kaos ini tampak seperti Amarelinha klasik. Namun, jika dilihat dari dekat, kaos ini adalah sebuah karya seni. Nike merancang motif rajutan yang terdistorsi dan mengalir langsung pada kain kuningnya, meniru gerakan, riak, dan energi bendera serta budaya Brasil. Hal ini mengubah kaos kuning sederhana menjadi tekstur yang kompleks dan hidup, seolah-olah dibuat khusus untuk Anda.


  • DR Congo home kit Umbro

    Republik Demokratik Kongo

    Kembali berlaga di turnamen global untuk pertama kalinya sejak 1974, Republik Demokratik Kongo harus tampil sesuai ekspektasi. Umbro benar-benar berhasil menghadirkan identitas tim berwarna biru muda dan merah dengan sangat apik. Seragam kandang ini menampilkan tekstur motif leopard yang sepenuhnya dirancang khusus dan halus, yang dicetak langsung ke dalam kain. Dilengkapi dengan aksen merah mencolok pada kerah dan ujung lengan, tampilan ini mencerminkan keanggunan budaya yang khas.


  • Canada WC 26 home kit Nike

    Kanada

    Untuk turnamen kandang, Kanada membutuhkan seragam yang menonjol, dan Nike berhasil memenuhinya. Seragam kandang ini menjauhi desain standar dan menampilkan daun maple berukuran besar dengan dua warna yang kontras tepat di tengah dada. Seragam ini juga dilengkapi dengan elemen desain halus yang terinspirasi dari pakaian outdoor khas Kanada yang kokoh.


  • Ivory Coast WC 26 home kitPUMA

    Pantai Gading

    Berbeda dari seragam dengan desain datar dan monokromatik, seragam kandang Les Éléphants ini benar-benar memukau. Seragam ini memadukan warna dasar oranye cerah yang mencolok dengan aksen hijau yang kontras dan tegas. Namun, yang paling menonjol adalah pola tonal yang indah dan menutupi seluruh bagian seragam, yang terinspirasi kuat dari tekstil tradisional dan kehidupan sehari-hari di Pantai Gading. Pola ini terasa hangat, penuh dinamika, dan sangat mencerminkan warisan sepak bola yang murni.