10 Seragam Tuan Rumah Piala Dunia 2026 Terbaik dan Tempat Membelinya

Piala Dunia FIFA 2026 secara resmi menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola, dengan jumlah peserta yang diperluas menjadi 48 tim dan diselenggarakan di tiga negara tuan rumah. Namun, dengan semakin banyaknya negara peserta, pertandingan, dan sorotan penonton di lapangan dibandingkan sebelumnya, taruhannya tidak hanya tinggi bagi para pemain, tetapi juga sama tingginya bagi merek-merek yang merancang seragam yang mereka kenakan.

Beberapa merek bermain aman, yang lain benar-benar meleset, tetapi segelintir merek berhasil menghadirkan karya-karya yang benar-benar luar biasa. Mulai dari desain retro yang sarat nostalgia hingga desain berani yang kaya akan budaya, seragam Piala Dunia yang benar-benar hebat dapat mengubah sebuah tim menjadi ikon dan mengukir momen dalam sejarah sepak bola selamanya. Dari desain modern yang ramping hingga desain retro yang bernostalgia, jajaran seragam tahun 2026 merupakan contoh sempurna dalam dunia pakaian olahraga.

Kami telah menyaring semua rilis seragam kandang untuk menghadirkan daftar definitif bagi Anda. Berikut adalah 10 seragam kandang teratas versi GOAL yang sudah memenangkan Piala Dunia: