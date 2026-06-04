10 Seragam Tandang Terbaik Piala Dunia 2026 dan Tempat Membelinya

Meskipun seragam kandang memikul beban sejarah suatu bangsa, seragam tandanglah tempat para desainer benar-benar dapat menunjukkan kreativitas mereka. Seragam ini menjadi kanvas untuk eksperimen berani, narasi budaya yang mendalam, serta daya tarik gaya hidup yang dengan mulus beralih dari lapangan ke jalanan.

Mulai dari seragam retro bernuansa nostalgia hingga mahakarya avant-garde yang terinspirasi oleh seni, arsitektur, dan bahkan geografi lokal, jajaran seragam tahun 2026 telah menaikkan standar mode sepak bola.

Kami telah menyaring rilis dari Nike, adidas, PUMA, dan lainnya untuk memisahkan seragam klasik instan dari seragam latihan biasa. Berikut adalah 10 seragam tandang teratas versi GOAL yang telah memenangkan perang mode di Piala Dunia 2026: