Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Top 10 away WC 2026 kits GOAL / various
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

10 Seragam Tandang Terbaik Piala Dunia 2026 dan Tempat Membelinya

CULTURE
KITS
World Cup
Uruguay
England
Germany
Curacao
South Korea
Japan
Sweden
Mexico
Portugal
South Africa
Canada

Mari kita lihat beberapa busana paling trendi yang akan tampil di turnamen musim panas ini.

Meskipun seragam kandang memikul beban sejarah suatu bangsa, seragam tandanglah tempat para desainer benar-benar dapat menunjukkan kreativitas mereka. Seragam ini menjadi kanvas untuk eksperimen berani, narasi budaya yang mendalam, serta daya tarik gaya hidup yang dengan mulus beralih dari lapangan ke jalanan.

Mulai dari seragam retro bernuansa nostalgia hingga mahakarya avant-garde yang terinspirasi oleh seni, arsitektur, dan bahkan geografi lokal, jajaran seragam tahun 2026 telah menaikkan standar mode sepak bola.

Kami telah menyaring rilis dari Nike, adidas, PUMA, dan lainnya untuk memisahkan seragam klasik instan dari seragam latihan biasa. Berikut adalah 10 seragam tandang teratas versi GOAL yang telah memenangkan perang mode di Piala Dunia 2026:

  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguay

    Nike menghadirkan desain yang berani, futuristik, dan tanpa ragu terinspirasi oleh superhero untuk para juara dunia pertama sepanjang sejarah. Seragam tandang ini memiliki latar belakang biru tua yang dihiasi motif biru elektrik cerah di bagian bahu dan dada, yang meniru tekstur vibranium bercahaya dari baju zirah Black Panther milik Marvel. Ini adalah tampilan penuh energi yang dirancang untuk meninggalkan kesan mendalam di lapangan.



  • Curucao Away kit WC 26adidas

    Curaçao

    Menandai penampilan perdana mereka di Piala Dunia, Curaçao tampil dengan gaya yang sangat menawan. Seragam tandang mereka memiliki warna dasar kuning lemon pastel yang dipercantik dengan garis-garis warna-warni. Palet warna ini merupakan penghormatan langsung dan penuh semangat terhadap arsitektur penuh warna yang terkenal di distrik Punda dan Otrobanda di ibu kota, Willemstad.



  • England WC 26 away kitNike

    Inggris

    Era Thomas Tuchel dimulai dengan sentuhan retro yang dieksekusi dengan apik. Nike kembali menghadirkan seragam tandang Three Lions dengan warna merah klasik yang cerah, yang dipercantik dengan detail panel biru tua yang tajam. Daya tarik utama dari desain ini adalah pergeseran posisi lambang klub yang kini ditempatkan secara menonjol di bagian tengah, yang menghadirkan nuansa nostalgia Euro '96 yang kental sekaligus mempertahankan potongan yang rapi dan sangat modern.


  • South Africa Away kit WC 26adidas

    Afrika Selatan

    adidas menghadirkan seragam yang sangat detail untuk Bafana Bafana. Dengan latar belakang hijau tua yang pekat, seragam ini memadukan garis-garis vertikal dengan pola geometris yang tegas, dilapisi aksen emas dan putih, sehingga menciptakan salah satu desain bertema budaya paling menawan dalam siklus ini. Kerah yang berani melengkapi seragam tandang yang sangat memukau ini, menjadikannya salah satu kandidat terkuat untuk seragam tandang terbaik di turnamen ini.



  • Germany Away kit WC 26adidas

    Jerman

    Untuk turnamen terakhir mereka bersama adidas, desain seragam tandang ini menandakan bahwa mereka akan mengakhiri kerja sama ini dengan gemilang. Sementara seragam kandang menghidupkan kembali gaya tahun 1990, seragam tandang ini mengambil risiko modern yang berani. Seragam ini menampilkan warna biru yang mencolok dan cerah—warna yang biasanya tidak dikaitkan dengan Die Mannschaft—yang dipadukan dengan pola tajam bergaya digital.


  • Mexico Away kit WC 26adidas

    Meksiko

    Sebagai tuan rumah bersama, El Tri hadir dalam acara ini dengan gaya yang sangat memukau. adidas telah menghadirkan sebuah karya yang elegan dan penuh percaya diri, dengan latar belakang putih bersih yang dihiasi pola geometris bernuansa senada yang halus, terinspirasi dari motif-motif Mesoamerika kuno dan arsitektur tradisional. Dilengkapi dengan logo adidas Trefoil retro yang ikonik serta aksen hijau tua dan merah, desain ini berhasil menyatukan sejarah kuno dengan budaya streetwear modern secara sempurna.


  • Sweden Away kit WC 26adidas

    Swedia

    Swedia mungkin absen dari beberapa turnamen belakangan ini, namun desain seragam mereka tetap berkelas. Seragam tandang mereka menggunakan warna dasar biru tua yang dipercantik dengan pola riak biru muda yang mencolok, membentang secara vertikal di sepanjang kaus, menyerupai gerakan air, serta dilengkapi dengan aksen kuning yang mencolok. Desain yang terinspirasi gaya retro ini, dipadukan dengan sentuhan kontemporer, memberikan tampilan segar bagi para penggemar masa kini. 


  • Portugal WC 26 away kitPUMA

    Portugal

    PUMA menghadirkan salah satu seragam tandang turnamen terbaiknya dalam beberapa tahun terakhir untuk Portugal, dengan latar belakang putih bersih yang dihiasi grafis abstrak berwarna teal yang cerah. Motif yang terinspirasi dari laut ini merupakan penghormatan terhadap sejarah maritim Portugal yang kaya serta pesisir pantainya yang menakjubkan. Seragam ini sangat mencolok di lapangan dan laris manis di pasaran seiring para penggemar bersiap menyambut kampanye Piala Dunia terakhir Cristiano Ronaldo.



  • Japan Away kit WC 26adidas

    Jepang

    Jepang selalu dikenal memiliki seragam tim yang menawan di kancah sepak bola internasional, dan tahun ini pun tak terkecuali. Terinspirasi dari katalog adidas Originals yang sangat digemari, seragam tandang Samurai Blue ini merupakan perpaduan sempurna antara gaya retro dan modern. Seragam ini memiliki latar belakang warna krem-putih yang bersih, dihiasi dengan garis-garis vertikal tipis berwarna-warni yang indah. Gaya ini terlihat pas baik saat dipakai di lapangan maupun sebagai busana jalanan di Tokyo.



  • South Korea WC 26 away kitNike

    Korea Selatan

    Nike benar-benar mengubah tatanan konvensional dalam merancang seragam alternatif untuk Timnas Korea Selatan. Berpusat pada tema utama berjudul 'Tiger’s Ambush', seragam ini menampilkan warna dasar Space Purple yang mencolok, dihiasi dengan motif bunga berukuran besar dalam nuansa warna yang serasi. Terinspirasi oleh Mugunghwa (Bunga Sharon), bunga nasional Korea Selatan, seragam ini memadukan dengan sempurna warisan budaya nasional, ketangguhan, dan gaya jalanan modern.