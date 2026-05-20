10 Pemain Baru Eredivisie yang Paling Mengecewakan Musim Ini

Setelah beberapa musim tampil mengesankan di bawah mistar gawang Sparta Rotterdam, Nick Olij (30) merasa sudah waktunya untuk naik ke level yang lebih tinggi. Kesempatan itu pun datang: dengan biaya transfer sebesar tiga juta euro, ia pindah ke juara nasional PSV. Di sana, ia akan bersaing dengan rekrutan baru lainnya: Matěj Kovár.

Pelatih Peter Bosz memutuskan di awal musim untuk memilih Kovár sebagai kiper utama. Namun, sedikit orang yang menduga bahwa Olij baru bisa melakukan debutnya untuk tim utama PSV pada 23 April. Sebelum itu, ia duduk di bangku cadangan PSV selama 28 pertandingan dan juga absen selama beberapa bulan karena cedera pangkal paha. Pertandingan tunggal pada 23 April melawan PEC Zwolle itu pun menjadi satu-satunya penampilan Olij musim ini.