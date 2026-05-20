Musim 2025/26 VriendenLoterij Eredivisie telah berakhir, dan kini saatnya untuk menengok kembali. Awal pekan ini, kami telah membahas para pemain baru yang memberikan kesan terbaik pada musim Eredivisie pertama mereka, namun tentu saja ada sisi lain dari koin tersebut. Pemain baru mana yang paling mengecewakan? Voetbalzone merangkumnya di sini.
Diterjemahkan oleh
10 Pemain Baru Eredivisie yang Paling Mengecewakan Musim Ini
- IMAGO
10. Nick Olij (PSV)
Setelah beberapa musim tampil mengesankan di bawah mistar gawang Sparta Rotterdam, Nick Olij (30) merasa sudah waktunya untuk naik ke level yang lebih tinggi. Kesempatan itu pun datang: dengan biaya transfer sebesar tiga juta euro, ia pindah ke juara nasional PSV. Di sana, ia akan bersaing dengan rekrutan baru lainnya: Matěj Kovár.
Pelatih Peter Bosz memutuskan di awal musim untuk memilih Kovár sebagai kiper utama. Namun, sedikit orang yang menduga bahwa Olij baru bisa melakukan debutnya untuk tim utama PSV pada 23 April. Sebelum itu, ia duduk di bangku cadangan PSV selama 28 pertandingan dan juga absen selama beberapa bulan karena cedera pangkal paha. Pertandingan tunggal pada 23 April melawan PEC Zwolle itu pun menjadi satu-satunya penampilan Olij musim ini.
- IMAGO
9. Jens Toornstra (Sparta Rotterdam)
Sepanjang kariernya, Jens Toornstra selalu bermain di Eredivisie. Setelah menjalani masa-masa sukses bersama ADO Den Haag, FC Utrecht (dua kali), dan Feyenoord, gelandang yang kini berusia 37 tahun itu bergabung dengan Sparta Rotterdam secara gratis pada musim panas lalu.
Namun, masa baktinya di Het Kasteel sejauh ini tampaknya belum sepenuhnya sesuai dengan harapannya. Toornstra tampil dalam 20 pertandingan musim ini, di mana hanya 12 di antaranya sebagai pemain inti. Ia masih terikat kontrak dengan Sparta hingga tahun depan, namun tidak tertutup kemungkinan ia akan kembali ke klub masa mudanya, ADO, pada musim panas ini.
- IMAGO
8. Marko Pjaca (FC Twente)
Harapan sangat tinggi ketika FC Twente membuat kejutan pada musim panas tahun lalu dengan mendatangkan Marko Pjaca yang berstatus bebas transfer. Pemain sayap yang pernah membela Juventus ini telah mencatatkan 28 penampilan untuk tim nasional Kroasia dan bahkan sempat bermain di final Piala Dunia 2018.
Awalnya, Pjaca sering menjadi pemain inti di Enschede, tetapi seiring berjalannya musim, ia semakin sering harus puas dengan peran sebagai pemain cadangan. Pada akhirnya, ia tampil dalam 29 pertandingan resmi untuk Twente, di mana hanya delapan di antaranya sebagai pemain inti, dan mencetak dua gol serta dua assist. Angka-angka yang mengecewakan bagi seorang penyerang sekelasnya.
- AFP
7. Cyle Larin (Feyenoord)
Berbicara tentang pemain yang telah mengoleksi banyak penampilan internasional: Cyle Larin telah membela Kanada dalam 86 pertandingan internasional saat Feyenoord meminjamnya dari RCD Mallorca musim lalu. Penyerang ini menambah beban tekanannya sendiri dengan memilih nomor punggung sepuluh di Rotterdam.
Namun, masa baktinya di Feyenoord berjalan sangat mengecewakan: lima belas pertandingan, tiga di antaranya sebagai starter, satu gol, satu assist. Pada awal Februari, diputuskan untuk mengakhiri kontrak peminjaman lebih awal. Larin kembali ke Mallorca, lalu langsung dipinjamkan lagi ke Southampton. Di Inggris, ia tampil jauh lebih baik dengan 9 gol dan 1 assist dalam 22 pertandingan.
- Getty Images Sport
6. Davy van den Berg (FC Utrecht)
Davy van den Berg tampil mengesankan bersama PEC Zwolle musim lalu, sehingga ia memutuskan untuk pindah ke FC Utrecht. Pemain asal Uden yang kini berusia 26 tahun itu bergabung dengan klub asal Domstad tanpa biaya transfer, di mana ia harus menghadapi persaingan yang cukup ketat di lini tengah.
Namun, ia tidak berhasil memenangkan persaingan tersebut, sebagian karena cedera. Van den Berg hanya tampil dalam sembilan pertandingan (dua di antaranya sebagai starter) bersama Utrecht, di mana ia mencetak satu gol. Musim dingin lalu, ia dipinjamkan ke Luton Town hingga akhir musim ini, yang juga memiliki opsi untuk membelinya secara permanen.
- AFP
5. Sébastien Haller (FC Utrecht)
Rekrutan baru lainnya dari FC Utrecht. Setidaknya, Sébastien Haller (31) sudah lama dikenal di klub ini, tetapi pada musim panas tahun lalu, klub asal Utrecht ini secara resmi membelinya dari Borussia Dortmund. Haller awalnya dijadwalkan menjadi penyerang utama dalam skuad asuhan pelatih Ron Jans, tetapi ia gagal menunjukkan performa yang memuaskan.
Dalam 31 pertandingan resmi musim ini, pemain internasional Pantai Gading tersebut hanya mencetak satu gol. Kontrak Haller akan berakhir musim panas ini, sehingga masa baktinya yang kedua di Utrecht tampaknya akan berakhir dengan cara yang agak menyakitkan.
- IMAGO
4. James McConnell (Ajax)
Setelah kepergian Jordan Henderson tahun lalu, Ajax harus mencari gelandang pengatur serangan baru. Pelatih John Heitinga masih mengenal seseorang yang pernah bekerja sama dengannya secara intensif saat menjadi asisten pelatih di Liverpool: James McConnell.
Pemain asal Inggris itu dipinjam dari Liverpool, namun masa baktinya di Amsterdam berjalan sangat mengecewakan. Terutama karena cedera, McConnell hanya tampil dalam tujuh pertandingan untuk Ajax, dua di antaranya sebagai pemain inti. Musim dingin lalu, diputuskan untuk mengembalikannya ke Liverpool.
- AFP
3. Gonçalo Borges (Feyenoord)
Musim panas lalu, Feyenoord merogoh kocek dalam-dalam untuk mendatangkan pemain sayap kiri incaran mereka: Gonçalo Borges dibeli seharga sepuluh juta euro dari FC Porto. Dengan demikian, ia menjadi rekrutan termahal dalam sejarah klub asal Rotterdam tersebut, bersama dengan Sem Steijn.
Namun, kurang dari setahun kemudian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Feyenoord dan pemain Portugal berusia 25 tahun itu belum berjalan mulus. Borges telah bermain dalam 18 pertandingan untuk tim asuhan pelatih Robin van Persie, delapan di antaranya sebagai pemain inti. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia hanya mencetak tiga gol dan satu assist.
- Imago
2. Raúl Moro (Ajax)
Ajax juga mengeluarkan dana yang cukup besar tahun lalu untuk seorang pemain yang gagal menunjukkan performa terbaiknya: Raúl Moro. Pemain sayap kiri bertubuh mungil ini, yang sudah lama menjadi incaran klub ibu kota, didatangkan dari Real Valladolid dengan biaya sebelas juta euro.
Harapan sangat tinggi, tetapi Moro tidak pernah berhasil tampil mengesankan. Pada musim dingin lalu, ketika ia dijual kembali ke Osasuna seharga lima juta euro, catatannya berakhir dengan 21 pertandingan, 1 gol, dan 2 assist. Satu-satunya gol tersebut ia cetak saat melawan tim amatir Excelsior Maassluis di Eurojackpot KNVB Beker. Selain itu, Moro (23) juga belum benar-benar sukses di Osasuna: dalam 13 pertandingan, ia hanya mencetak dua assist.
- Imago
1. Raheem Sterling (Feyenoord)
Musim panas lalu, Feyenoord mengejutkan semua pihak dengan transfer sensasional musim ini, yakni dengan merekrut Raheem Sterling yang saat itu tidak terikat klub. Pemain sayap asal Inggris ini telah mencuri perhatian selama bertahun-tahun bersama Liverpool, Manchester City, Chelsea, dan Arsenal, serta telah tampil dalam 82 pertandingan internasional.
Namun, Sterling yang berusia 31 tahun tidak mampu memenuhi ekspektasi yang sangat tinggi tersebut. Ia hanya tampil dalam delapan pertandingan untuk Feyenoord musim ini, di mana ia hanya mencatatkan satu assist. Kontraknya di De Kuip akan berakhir musim panas ini, meskipun FR12.nl melaporkan pekan lalu bahwa Feyenoord berusaha mempertahankannya untuk musim depan. Jika hal itu berhasil, maka diharapkan Sterling dapat merebut hati para penggemar Feyenoord pada musim depan.