Musim baru sepakbola menghadirkan lembaran baru, janji-janji besar, dan yang terpenting, gaya baru yang segar. Untuk kampanye 2026-27, raksasa sportswear membongkar arsip, menemukan keseimbangan antara nuansa nostalgia akhir 1980-an dan presisi modern di lapangan.

Budaya jersey sepakbola sudah lama melampaui hari pertandingan; jersey kandang masa kini sama pentingnya untuk kredibilitas streetwear seperti halnya untuk dominasi selama 90 menit.

Dari desain klasik yang abadi dan minimalis hingga racikan ulang geometris yang berani dan memancing perdebatan, jersey kandang sebuah klub tetap menjadi lencana kehormatan tertinggi. GOAL merangkum jersey kandang terbaik yang dirilis di seluruh Eropa dan kawasan lain pada musim ini.