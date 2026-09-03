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Top 10 2026-27 kitsGOAL / various
Renuka Odedra
Diterjemahkan oleh

10 kit kandang terbaik 2026-27 dan tempat membelinya

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Peringkat kostum paling keren untuk musim baru.

Musim baru sepakbola menghadirkan lembaran baru, janji-janji besar, dan yang terpenting, gaya baru yang segar. Untuk kampanye 2026-27, raksasa sportswear membongkar arsip, menemukan keseimbangan antara nuansa nostalgia akhir 1980-an dan presisi modern di lapangan.

Budaya jersey sepakbola sudah lama melampaui hari pertandingan; jersey kandang masa kini sama pentingnya untuk kredibilitas streetwear seperti halnya untuk dominasi selama 90 menit.

Dari desain klasik yang abadi dan minimalis hingga racikan ulang geometris yang berani dan memancing perdebatan, jersey kandang sebuah klub tetap menjadi lencana kehormatan tertinggi. GOAL merangkum jersey kandang terbaik yang dirilis di seluruh Eropa dan kawasan lain pada musim ini.

  • Liverpool 26/27 home kitadidas

    Liverpool

    adidas tidak sekadar menandai reuni bergengsi mereka dengan Liverpool, mereka membuat sebuah pernyataan. Langsung mengacu pada era kejayaan 1989–91, ini bukan sekadar jersey: ini adalah penegasan budaya. Latar merah tua yang dipadukan dengan tenunan vintage geometris yang halus itu memancarkan gaya jalanan mewah, sambil tetap menjaga warisan Anfield tanpa tersentuh. Ini kandidat langsung untuk ludes terjual dan sebuah kelas master mutlak dalam penceritaan merek.



  • Barcelona 2026-27 home kit Nike

    Barcelona

    Nike mengambil risiko besar dengan menggunakan tata letak arsitektural Spotify Camp Nou yang telah direnovasi sebagai inspirasi desain, dan itu terbayar lunas. Geometri struktural yang ditenun langsung ke dalam garis-garis klasik biru-merah memberi jersey ini tekstur luar biasa dan kedalaman visual. Rasanya seperti dibuat khusus, modern, dan jelas berkelas tinggi. Inilah jenis jersey yang mendominasi panduan gaya di pinggir lapangan dan fit check TikTok sepanjang tahun.



  • AC Milan home kit PUMA

    AC Milan

    PUMA menyingkirkan gimmick, berhenti terlalu memikirkan template, dan memberikan kepada para penggemar AC Milan apa yang benar-benar mereka inginkan: kemewahan Italia yang murni. Garis-garis merah-hitam yang tegas dan tanpa kompromi, dipadukan dengan aksen putih yang kontras, terasa tak lekang oleh waktu. Tambahkan grafis lambang segel lilin di tengkuk, dan Anda mendapatkan jersey kandang yang beralih dengan mulus dari lapangan San Siro ke runway pekan mode.



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  • Aston Villa home kit 2026-27adidas

    Aston Villa

    Di tengah lautan rilisan dengan desain berlebihan, reset minimalis Villa yang terinspirasi era 60-an benar-benar menjadi angin segar. Dengan menanggalkan warna sekunder demi bodi claret yang kaya dan murni, dipadukan dengan lengan biru langit, adidas sukses menghadirkan estetika yang rapi. Kerah faux-placket yang halus memberi tampilan tajam dan berkelas warisan, membuktikan bahwa Anda tidak membutuhkan grafis mencolok untuk masuk daftar tim berbusana terbaik.



  • London City Lionesses 2026-27 home kitNike

    London City Lionesses

    Nike benar-benar paham tugasnya kali ini. Dengan meninggalkan templat standar demi pola berlian cetak lino ukir tangan dan menyematkan bunga Rosebay Willowherb khas London, ini bukan sekadar jersey olahraga, melainkan sebuah karya seni. Pilihan warna "Hyperturq" yang berani menjadikannya salah satu rilisan paling menarik dan paling relevan secara budaya dalam sepak bola putri. Anda akan melihatnya di mana-mana, dari area festival hingga jalanan kota.

  • Venezia home 2026-27 kitNOCTA

    Venezia

    Venezia dan lini NOCTA milik Drake terus menulis ulang aturan merchandise sepak bola. Dengan latar hitam doff yang sleek dengan garis jacquard halus, pita dada hijau-oranye terbelah dan branding krem retro menjadikan ini rilisan berstatus grail. Ini bukan sekadar jersey sepak bola, melainkan lebih seperti sebuah fashion piece mewah yang kebetulan menampilkan lambang klub.


  • Orlando Pirates 2026-27 home kit adidas

    Orlando Pirates

    Orlando Pirates dan adidas konsisten merilis beberapa jersey terbaik di sepakbola dunia, dan edisi tahun ini juga tidak terkecuali. Memadukan estetika industrial yang mentah dengan kemewahan metalik, chevron abu-abu gelap tonal berpadu kontras tajam dengan detail emas metalik. Tampilannya berani, mengintimidasi, dan dengan mudah menjadi salah satu rilisan paling stylish dalam keseluruhan siklus 2026-27.


  • Augsburg 2026-27 home kit Mizuno

    Augsburg

    Mizuno diam-diam terus menghasilkan karya luar biasa, dan kostum kandang baru Augsburg adalah jersey pamungkas dengan nuansa "kalau tahu, ya tahu". Dibangun di atas dasar krem putih pudar dengan tekstur marmer tonal yang rumit untuk merayakan akar Romawi kota itu, jersey ini memancarkan keanggunan yang subtil. Tampilannya sofistic, low-key, dan dijamin mendapat anggukan penuh apresiasi dari para penikmat jersey sejati.


  • Atalanta 26-27 home kit New Balance

    Atalanta

    New Balance mengambil alih kendali untuk Inter dan langsung menghadirkan sukses. Garis vertikal hitam-biru yang tegas dan ramping menciptakan siluet yang tajam, sementara aksen emas yang elegan mengangkat keseluruhan jersey ini. Jersey ini menemukan titik pas yang sulit didapat antara identitas hari pertandingan yang kuat dan gaya yang rapi serta nyaman dikenakan.



  • Hearts 2026-27 home kitHummel

    Hearts

    Hearts semakin menegaskan kebanggaan lokal lewat jersey marun pekat yang terasa benar-benar dibuat khusus untuk para suporter. Pola jacquard kotak-kotak yang halus, terinspirasi oleh mosaik ikonis Heart of Midlothian di Royal Mile, Edinburgh, memberi kain ini kedalaman yang luar biasa di bawah sorotan lampu stadion. Disempurnakan dengan manset putih cerah dan kerah V bergaya vintage yang bersih, ini adalah tradisi sepakbola murni tanpa pretensi yang dieksekusi dengan tepat.