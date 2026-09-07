Sementara kostum kandang terikat oleh tradisi dan warna klub yang sakral, kostum tandang adalah tempat para raksasa apparel olahraga global bisa melanggar aturan. Kampanye 2026-27 resmi dimulai, dan para desainer mendorong batas kreativitas lebih jauh dari sebelumnya, mengaburkan batas antara performa elite di lapangan dan fesyen terrace kelas atas.

Dari throwback Trefoil adidas bergaya retro hingga grafis minimalis modern yang rapi, rilisan kostum tandang musim ini menghadirkan perpaduan luar biasa antara nostalgia dan inovasi berani. Entah itu pinstripe yang dibayangkan ulang untuk catwalk, penghormatan regional bernuansa muram, atau palet warna mencolok yang dirancang untuk mencuri perhatian saat laga tandang malam hari, klub-klub di seluruh Eropa dan sekitarnya telah menghadirkan karya klasik instan.

GOAL merangkum kostum tandang terbaik yang rilis musim ini, menampilkan pilihan paling menonjol yang akan Anda lihat di mana-mana, dari tribun tandang saat hari pertandingan hingga jalanan kota.