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2026-27 best away kit GOAL / various
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

10 jersey tandang terbaik 2026-27 dan tempat membelinya

SHOPPING

Peringkat seragam paling keren untuk musim baru.

Sementara kostum kandang terikat oleh tradisi dan warna klub yang sakral, kostum tandang adalah tempat para raksasa apparel olahraga global bisa melanggar aturan. Kampanye 2026-27 resmi dimulai, dan para desainer mendorong batas kreativitas lebih jauh dari sebelumnya, mengaburkan batas antara performa elite di lapangan dan fesyen terrace kelas atas.

Dari throwback Trefoil adidas bergaya retro hingga grafis minimalis modern yang rapi, rilisan kostum tandang musim ini menghadirkan perpaduan luar biasa antara nostalgia dan inovasi berani. Entah itu pinstripe yang dibayangkan ulang untuk catwalk, penghormatan regional bernuansa muram, atau palet warna mencolok yang dirancang untuk mencuri perhatian saat laga tandang malam hari, klub-klub di seluruh Eropa dan sekitarnya telah menghadirkan karya klasik instan.

GOAL merangkum kostum tandang terbaik yang rilis musim ini, menampilkan pilihan paling menonjol yang akan Anda lihat di mana-mana, dari tribun tandang saat hari pertandingan hingga jalanan kota.

  • Manchester United 26-27 away kit adidas

    Manchester United

    adidas tidak sekadar menggali arsip untuk seragam tandang United: mereka membangkitkan nostalgia murni era akhir 1980-an dan memberinya polesan fesyen kelas atas. Dibangun di atas dasar biru royal yang berani dan mencolok, jersey ini dibingkai detail tegas merah-putih dan disempurnakan dengan kembalinya logo retro adidas Trefoil. Ini adalah kandidat laris seketika yang menjembatani hari pertandingan di Old Trafford dengan gaya street party yang effortless.



  • Ajax 26-27 away kit adidas

    Ajax

    Ajax dan adidas konsisten merilis jersey-jersey paling keren di sepak bola dunia, dan rilisan ini juga tidak terkecuali. Mengusung kultur jalanan modern, skema "Black & Hazy Orange" membuat semburat oranye menyala menonjol di atas dasar hitam matte. Disempurnakan oleh logo Trefoil ikonis di dada, ini adalah tampilan sleek yang kalem namun tetap mencolok, yang akan diburu para penikmat jersey sepanjang tahun.



  • Bayer Leverkusen 26/27 away kitNew Balance

    Bayer Leverkusen

    New Balance sangat menonjolkan identitas Leverkusen sebagai 'Kota Warna' dengan desain yang berakar pada asal-usul ilmu farmasi klub. Dibangun di atas dasar biru Terrarium yang cerah, fitur yang paling menonjol adalah pola berputar seperti marmer cair di area bahu dan lengan. Aksen Black Iris yang tegas serta detail halus yang tertanam dalam artwork tersebut menyempurnakan jersey yang menjembatani warisan industri dengan nuansa streetwear kontemporer.



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  • Porto away 2026-27 kit New Balance

    Porto

    Terinspirasi langsung dari aliran Sungai Douro yang berkelok dan warisan pembuatan wine kota yang kaya, jersey tandang Porto memancarkan kesan elegan sepenuhnya. Basis warna ruby yang gelap dan kaya dihiasi garis-garis vertikal tonal yang halus serta kerah polo satu kancing yang berkesan rapi. Rasanya bukan seperti kostum ganti standar, melainkan lebih seperti busana mewah yang dibuat khusus untuk malam musim panas di pesisir.



  • PSG 26/27 away kitNike

    PSG

    Nike benar-benar memahami tugasnya di sini, menjauh dari template yang terlalu rumit demi estetika gaya hidup Paris yang tajam. Dengan latar putih bersih sebagai fondasi, jersey ini menempatkan garis vertikal tengah ikonis milik klub sebagai pusat perhatian dalam warna biru navy dan merah klasik. Tampilannya bersih, tak lekang oleh waktu, dan dijamin akan mendominasi panduan gaya di pinggir lapangan maupun jalanan kota.


  • Toulouse 2026/27 away kitNike

    Toulouse

    Jersey tandang Toulouse adalah rilisan paling ultimate musim ini dengan nuansa "kalau tahu, ya tahu". Craft memilih warna dasar krem putih pudar yang elegan, dilengkapi micro-stripes halus dan aksen ungu lembut, sebuah penghormatan yang tidak mencolok kepada identitas terkenal daerah tersebut sebagai 'La Ville Rose'. Ini adalah jersey yang canggih dan understated, yang langsung mendapat respek dari para kolektor jersey sejati.



  • monaco 2026-27 away kitMizuno

    Monaco

    Mizuno terus diam-diam menghasilkan mahakarya, dan jersey tandang baru Monaco benar-benar menghadirkan angin segar. Beranjak dari palet warna standar menuju nuansa burgundy yang gelap dan berkarakter, jersey ini dituntaskan dengan aksen sponsor emas yang mewah serta kerah polo rajut bergaya vintage. Ini adalah pernyataan gaya yang rapi dan berkelas tinggi, yang terasa sangat cocok di Riviera.



  • Chelsea 26-27 away kit Nike

    Chelsea

    Chelsea menyingkirkan semua gimmick dan langsung mengusung gaya streetwear mewah yang bersih. Siluet serba hitam menjadi kanvas gelap untuk detail kontras "Midwest Gold" yang mencolok, menciptakan profil yang sangat tajam. Dibangun di sekitar konsep 'Melepaskan Singa', ini adalah jersey yang kalem namun tajam, dirancang untuk beralih dengan mulus dari Stamford Bridge ke area festival.



  • Sunderland 2026-27 away kit Hummel

    Sunderland

    Salah satu rilisan crossover yang paling banyak dibicarakan sepanjang siklus 2026-27, Hummel mengambil risiko kreatif yang sangat besar, dan itu terbayar sepenuhnya. Terinspirasi oleh keterkaitan Elvis Presley dengan daerah tersebut dan tradisi lagu kebangsaan para penggemar. Jersey ini memadukan warna dasar merah muda candy yang mencolok dengan trim hitam dan strip chevron klasik di bahu. Tampilannya nyaring, tanpa kompromi, dan menjadi item grail mutlak bagi para kolektor jersey.



  • Real Madrid 26-27 away kitadidas

    Real Madrid

    Real Madrid jarang menyimpang dari palet warna khasnya, yang membuat peluncuran ini terasa seperti sebuah momen istimewa. Dibalut warna hijau gelap "Aurora Ivy" yang kaya, jersey ini mengusung pola lambang "RMCF" bergaya halus yang ditenun langsung ke lapisan dasar kain. Disempurnakan dengan logo Trefoil bergaya vintage, jersey ini memadukan kebesaran Bernabéu dengan daya tarik streetwear modern.