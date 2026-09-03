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Top 10 2026-27 kitsGOAL / various
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

10 jersey kandang terbaik 2026-27 dan tempat membelinya

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Peringkat kit paling keren untuk musim baru.

Musim sepak bola yang baru menghadirkan lembaran baru, janji-janji besar, dan yang terpenting, tampilan segar. Untuk kampanye 2026-27, para raksasa sportswear membongkar arsip lama, menemukan keseimbangan antara nuansa nostalgia akhir 1980-an dan presisi modern di lapangan.

Budaya jersey sepak bola sudah lama melampaui hari pertandingan; seragam kandang saat ini sama pentingnya untuk kredibilitas streetwear seperti halnya untuk dominasi selama 90 menit.

Dari model klasik yang tak lekang oleh waktu dan minimalis hingga desain ulang geometris yang berani dan memantik perdebatan, jersey kandang sebuah klub tetap menjadi lencana kehormatan tertinggi. GOAL merangkum seragam kandang terbaik yang meluncur di seluruh Eropa dan kawasan lain pada musim ini.

  • Liverpool 26/27 home kitadidas

    Liverpool

    adidas tidak sekadar menandai reuni profil tinggi mereka dengan Liverpool, mereka membuat sebuah pernyataan. Langsung merujuk ke masa kejayaan 1989–91, ini bukan sekadar jersey: ini adalah penegasan budaya. Latar merah tua yang dipadukan dengan anyaman vintage geometris yang halus itu memancarkan gaya jalanan mewah sambil menjaga warisan Anfield tetap tak tersentuh. Ini adalah kandidat langsung untuk ludes terjual dan sebuah mahakarya mutlak dalam penceritaan merek.




  • Barcelona 2026-27 home kit Nike

    Barcelona

    Nike mengambil risiko besar dengan menggunakan tata letak arsitektur Spotify Camp Nou yang telah direnovasi sebagai inspirasi desain, dan itu terbayar lunas. Geometri struktural yang ditenun langsung ke dalam garis-garis klasik Blaurgrana memberikan tekstur luar biasa dan kedalaman visual pada jersey ini. Tampilannya terasa pas, modern, dan jelas berkelas tinggi. Ini adalah jenis jersey yang mendominasi panduan gaya di pinggir lapangan dan fit check TikTok sepanjang tahun.



  • AC Milan home kit PUMA

    AC Milan

    PUMA menyingkirkan gimik, berhenti terlalu memikirkan template, dan memberikan kepada fans AC Milan apa yang benar-benar mereka inginkan: kemurnian kejayaan Italia. Garis-garis merah-hitam yang tegas dan tanpa kompromi dipadukan dengan trim putih yang mencolok terasa tak lekang oleh waktu. Tambahkan grafis lambang segel lilin di tengkuk, dan Anda mendapatkan jersey kandang yang beralih dengan mulus dari lapangan San Siro ke runway pekan mode.



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  • Aston Villa home kit 2026-27adidas

    Aston Villa

    Di tengah lautan rilisan dengan desain berlebihan, reset minimalis Villa yang terinspirasi era 60-an ini benar-benar menjadi angin segar. Dengan menanggalkan warna sekunder demi bodi claret yang kaya dan murni, dipadukan dengan lengan biru langit, adidas berhasil menghadirkan estetika yang rapi dan pas. Kerah faux-placket yang subtil memberikan tampilan tegas dan berkesan klasik, membuktikan bahwa Anda tidak memerlukan grafis mencolok untuk masuk daftar tim dengan penampilan terbaik.



  • London City Lionesses 2026-27 home kitNike

    London City Lionesses

    Nike benar-benar memahami tugasnya di sini. Dengan meninggalkan template standar demi pola berlian lino-print pahatan tangan dan menyematkan bunga Rosebay Willowherb khas London, ini bukan sekadar jersey olahraga, melainkan sebuah karya seni. Colorway "Hyperturq" yang berani menjadikannya salah satu rilisan paling menarik dan relevan secara budaya dalam sepak bola wanita. Anda akan melihatnya di mana-mana, mulai dari area festival hingga jalanan kota.

  • Venezia home 2026-27 kitNOCTA

    Venezia

    Venezia dan lini NOCTA milik Drake terus menulis ulang aturan merchandise sepak bola. Dengan dasar hitam matte yang ramping dengan motif garis jacquard halus, pita dada hijau-oranye terbelah dan branding krem retro membuat ini menjadi rilisan berstatus grail. Ini bukan sekadar jersey sepak bola, melainkan lebih merupakan item fesyen mewah yang kebetulan menampilkan lambang klub.


  • Orlando Pirates 2026-27 home kit adidas

    Orlando Pirates

    Orlando Pirates dan adidas konsisten merilis beberapa jersey paling keren di sepakbola dunia, dan edisi tahun ini pun tidak terkecuali. Memadukan estetika industrial yang mentah dengan kemewahan metalik, corak chevron abu-abu gelap tonal itu berkontras tajam dengan detail emas metalik. Tampilannya berani, mengintimidasi, dan dengan mudah menjadi salah satu rilisan paling stylish dalam seluruh siklus 2026-27.


  • Augsburg 2026-27 home kit Mizuno

    Augsburg

    Mizuno diam-diam terus menghasilkan karya emas, dan jersey kandang baru Augsburg adalah kostum puncak untuk mereka yang benar-benar paham. Dibuat dengan dasar krem putih pudar dengan tekstur marmer tonal yang rumit untuk merayakan akar Romawi kota itu, jersey ini memancarkan keanggunan yang subtil. Tampilannya sophisticated, low-key, dan dijamin akan mendapat anggukan penuh apresiasi dari para penikmat jersey sejati.


  • Atalanta 26-27 home kit New Balance

    Atalanta

    New Balance mengambil alih kendali untuk Inter dan langsung menghadirkan sesuatu yang sukses. Garis vertikal hitam dan biru yang tegas dan ramping menghadirkan siluet yang sangat tajam, sementara aksen emas yang halus mengangkat keseluruhan jersey. Jersey ini menemukan titik ideal yang sulit didapat antara identitas pertandingan yang kuat dan gaya elegan yang tetap nyaman dikenakan.



  • Hearts 2026-27 home kitHummel

    Hearts

    Hearts semakin menegaskan kebanggaan lokal lewat jersey merah marun pekat yang terasa benar-benar dibuat khusus untuk para penggemar. Pola jacquard kotak-kotak yang halus, terinspirasi oleh mosaik ikonis Heart of Midlothian di Royal Mile, Edinburgh, memberi kain ini kedalaman yang luar biasa di bawah sorotan lampu stadion. Disempurnakan dengan manset putih cerah dan kerah V vintage yang bersih, ini adalah tradisi sepak bola yang murni dan tanpa pretensi, dieksekusi dengan tepat.