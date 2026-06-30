Zlatan Ibrahimovic melontarkan kritik pedas kepada Ronald Koeman: 'Itu membuatku marah'

Menurut mantan penyerang kelas dunia Zlatan Ibrahimovic dan Thierry Henry, Ronald Koeman adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas tersingkirnya timnas Belanda lebih awal di Piala Dunia. Kesimpulan tersebut mereka sampaikan di FOX Sports.

Tim Oranje kalah dari Maroko melalui adu penalti pada Senin malam. Terutama strategi yang diterapkan pelatih timnas Belanda itu menuai banyak kritik. Tidak hanya di dalam negeri, tetapi di seluruh dunia, Koeman menjadi sasaran kecaman.

Ibrahimovic, yang bermain di bawah asuhan Koeman di Ajax antara tahun 2001 dan 2004, langsung melontarkan kritik pedas kepada mantan pelatihnya itu sesaat setelah pertandingan usai. “Kekalahan ini adalah kesalahan Koeman, karena saya tidak mengenali timnas Belanda ini. Dia kalah dengan identitas yang bukan identitas Belanda. Itu membuat saya marah.”

“Saya selalu diajarkan: serang, serang, serang. Ini bukan identitas Belanda. Koeman hari ini tampak seperti pelatih Italia, yang bermain untuk tidak kalah. Padahal Belanda selalu bermain untuk menang. Jika kalah, setidaknya kalah dengan identitas sendiri dan jangan mengubahnya...”

“Ini bukanlah Belanda yang biasa saya lihat. Kamu juga bisa melihat dari cara mereka bermain bahwa mereka tidak merasa nyaman. Penguasaan bola hilang, sepak bola menyerang pun hilang... Penampilannya benar-benar sangat buruk dan itu semua karena Koeman. Saya sama sekali tidak menyukainya, benar-benar tidak sama sekali,” Ibrahimovic menegaskan kembali pendapatnya.

Henry terutama tidak memahami keputusan Koeman untuk memulai pertandingan dengan lima pemain bertahan. “Dengan itu, kamu sebenarnya mengatakan bahwa kamu takut pada Maroko. Tentu saja itu boleh saja. Jika kamu menang, kamu benar. Jika kalah, kamu salah.”

“Saya benar-benar terkejut, karena Belanda biasanya tidak bermain seperti itu, tetapi Koeman jelas memiliki pandangan yang berbeda mengenai hal itu,” kata pemain asal Prancis itu.