Zlatan Ibrahimovic Jadi Aktor Film 'Asterix and Obelix'

Ibrahimovic nantinya akan memainkan peran sebagai 'Antivirus' dalam seri terbaru film populer tersebut.

Zlatan Ibrahimovic mungkin sudah mulai memikirkan apa yang akan dilakukan selanjutnya setelah menyelesaikan kariernya sebagai pemain sepakbola.

Memang Ibrahimovic belum menunjukkan tanda-tanda akan gantung sepatu dalam waktu dekat, namun dengan usia yang sudah menginjak 39 tahun, sangat realistis apabila ia memasang kuda-kuda apabila tidak lagi memperkuat AC Milan.

Industri film kemungkinan bisa menjadi dunia baru bagi legenda hidup Swedia tersebut, dengan dirinya mengungkapkan akan segera melakukan debut sebagai aktor film dalam waktu dekat.

Menurut majalah film Deadline, Ibra kebagian peran dalam film Asterix and Obelisk: The Middle Kingdom. Ini merupakan seri kelima dari film ternama yang menggunakan bahasa Prancis tersebut.

Kabar tersebut juga diungkapkan sendiri oleh Ibrahimovic melalui akun Twitternya, di mana ia akan memainkan peran sebagai karakter bernama Antivirus.

Film ini disutradarai oleh Guillaume Canet - yang juga berperan sebagai Asterix, dengan Gilles Lellouche sebagai Obelisk.

Dengan demikian, Ibrahimovic akan mengikuti jejak beberapa pesepakbola yang pindah haluan ke dunia akting, di antaranya ada Vinnie Jones yang membintangi 'Lock, Stock, and Two Smoking Barrels and Snatch', Frank Lebouf di film 'The Theory Of Everything', serta film Emmerdale yang menampilkan Chris Kamara.

Ibrahimovic sendiri tampil apik bersama Milan musim ini yang dibantunya bertengger di posisi kedua klasemen Serie A, berpeluang besar mencapai target tim lolos ke Liga Champions musim depan.