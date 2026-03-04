Zlatan Ibrahimovic, Alex Morgan, dan semua ikon baru di EA Sports FC 26

Salah satu hal paling seru dari seri EA Sports FC adalah fakta bahwa kita bisa membayangkan bagaimana rasanya jika legenda-legenda masa lalu bermain bersama atau melawan pahlawan-pahlawan saat ini.

Beberapa pemain terbesar dan terbaik dalam sejarah sepak bola telah mendapatkan perlakuan istimewa, mulai dari Diego Maradona dan Pele, hingga bintang-bintang modern seperti Zinedine Zidane dan David Beckham.

Siapa saja ICONS baru di EA Sports FC 26? GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan, termasuk peringkat mereka.

EA Sports FC 26 ICONS

Zlatan Ibrahimovic adalah ICON baru dengan peringkat tertinggi di EA Sports FC 26, dengan peringkat Champion 92. Peringkat debut legenda Paris Saint-Germain, AC Milan, dan Ajax ini adalah 86, yang juga berada di ujung atas spektrum.

Legenda tim nasional wanita Amerika Serikat, Alex Morgan, sementara itu, adalah ICON wanita dengan peringkat tertinggi, dengan peringkat Champion 91.

ICON Posisi Peringkat debut Peringkat Champion Alex Morgan ST 86 91 Zlatan Ibrahimovic ST 86 92 Marcelo LB 85 89 Andres Iniesta CM 86 92 Caroline Seger CM 86 90 Francesco Totti ST 85 89 Toni Kroos CM 86 90 Oliver Kahn GK 86 91 Giorgio Chiellini Bek Tengah 85 89 Cha Bum-kun Penyerang 85 88 Sissi CAM 85 88 Steffi Jones CB 85 89

Ada beberapa pemain yang baru saja pensiun di antara para ICONS untuk EA Sports FC 26, termasuk duo pemenang trofi Real Madrid Toni Kroos dan Marcelo, bersama dengan legenda Barcelona Andres Iniesta, serta kapten Italia pemenang Euro 2020 Giorgio Chiellini.

Kiper ikonik Bayern Munich dan Jerman, Oliver Kahn, juga menjadi tambahan yang menonjol, sementara legenda tim wanita Brasil, Sissi, yang bersinar bersama Selecao pada tahun 1999, juga termasuk dalam daftar ICONS.

